Astronergy avança com a neutralidade de carbono

HANGZHOU, China, 13 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ Por devoção contínua a tecnologia de produção de células e módulos fotovoltaicos e avanço de processos e em impulsionar a neutralidade de carbono, dois prêmios distintos foram concedidos à Astronergy em uma conferência recente.

Convocada pela China Photovoltaic Industry Association (CPIA), a conferência que a Astronergy participou foi um grande encontro anual de participantes da indústria fotovoltaico da China.

Jack Shengyong Zhou (de pé) - diretor de serviços tecnológicos de produtos da Astroenergy, apresenta os esforços e objetivos da Astronergy visando a neutralidade de carbono em um seminário no dia 1° de Dezembro.

Jack Shengyong Zhou - Diretor de serviços tecnológicos de produtos da Astronergy, compartilhou as ações sólidas e os ricos ganhos da Astronergy na gestão da cadeia de suprimentos verdes, contabilidade pela pegada de carbono do produto, compensação pela pegada de carbono do produto entre outros aspectos nos últimos anos, em combinação com dados reais em um dos seminários sobre a pegada de carbono e a neutralidade de carbono dos produtos fotovoltaicos.

Considerando a atual corrente global de neutralidade de carbono, crise de energia e redução de custos da energia fotovoltaica, Zhou acrescentou que o setor fotovoltaico global precisa iniciar um desenvolvimento maior e mais ecológico no futuro para diminuir e compensar a tendência de crescimento das emissões de carbono da indústria fotovoltaica.

Como uma empresa de fabricação inteligente com foco em células e módulos fotovoltaicos e com uma cadeia de suprimentos ecológicos, a Astronergy melhorou continuamente a eficiência dos seus módulos, disse Zhou.

Todos os módulos da Astronergy adotaram wafers de silício de grande porte. E wafers de silício mais finos, contracapas livres de fluorina, fitas sem chumbo e gel de silica sem álcool tem sido promovidas no processo de produção de módulos para obter benefícios econômicos e ecológicos vantajosos para todos e gerar algo de maior valor para os clientes de maneira sustentável.

Priorizando o uso de materiais ecológicos e, em combinação com a estratégia para uma "fábrica de carbono neutro", a Astronergy está sempre trabalhando para reduzir de forma abrangente as emissões de carbono e o consumo de energia dos módulos da série de produtos ASTRO, para servir e ajudar a criar um futuro melhor e mais verde com produtos amigáveis ao meio ambiente.

Tomando o desenvolvimento verde e sustentável como um plano estratégico de longo prazo, a Astronergy pretende seguir um ritmo sólido para reduzir os seus indicadores de emissões de carbono em 15% em relação a este ano até o final de 2023. E também exercerá forças para reduzir o consumo de energia até 9%.

Além disso, planos como a qualificação do sistema ISO 14064, a qualificação de sistemas de produção limpa, uma nova usina de carbono neutro e um sistema de carbono neutro também estão em avanço contínuo.

FONTE Astronergy

