Astronergy progresse dans la neutralité carbone

HANGZHOU, Chine, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Astronergy s'est vu décerner deux prix prestigieux lors d'une conférence récente pour son dévouement continu à l'avancement des techniques et des processus de production de cellules et de modules photovoltaïques et pour sa volonté d'atteindre la neutralité carbone.

Organisée par l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque (CPIA), la conférence à laquelle Astronergy a participé était un grand rassemblement annuel des acteurs de l'industrie photovoltaïque chinoise.

Jack Shengyong Zhou (standing one) - Astronergy product tech service director, introduces Astronergy’s strives and aims for carbon neutrality at a seminar on Dec.1.

Lors de l'un des séminaires sur l'empreinte carbone et la neutralité carbone des produits photovoltaïques, Jack Shengyong Zhou, directeur du service technique des produits d'Astronergy, a fait part des actions solides et des riches acquis d'Astronergy en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement durable, de mesure et de compensation de l'empreinte carbone des produits, ainsi que d'autres aspects au cours des dernières années, en s'appuyant sur des données réelles.

Compte tenu de l'actualité mondiale en matière de neutralité carbone, de crise énergétique et de réduction des coûts du PV, M. Zhou a ajouté que l'industrie mondiale du PV doit s'engager dans un développement plus important et plus écologique à l'avenir pour réduire et compenser la tendance à la croissance des émissions de carbone de l'industrie du PV.

En tant que société de fabrication intelligente spécialisée dans les cellules et les modules photovoltaïques et en tant qu'entreprise nationale de chaîne d'approvisionnement durable, Astronergy a continuellement amélioré l'efficacité de ses modules, a déclaré M. Zhou.

Tous les modules d'Astronergy sont composés de plaquettes de silicium de grande taille. Les plaquettes de silicium plus fines, les feuilles de fond sans fluor, les rubans sans plomb et le gel de silice désalcoolisé ont été intégrés dans le processus de production des modules afin d'obtenir des avantages économiques et écologiques et de créer une valeur ajoutée pour les clients de manière durable.

En donnant la priorité à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et en s'appuyant sur une stratégie de « fabrication sans carbone », Astronergy s'efforce toujours de réduire les émissions de carbone et la consommation d'énergie des modules de la série ASTRO, afin de contribuer à créer un avenir meilleur et plus durable avec des produits respectueux de l'environnement.

En considérant le développement écologique et durable comme un plan stratégique à long terme, Astronergy vise à réduire ses indicateurs d'émissions de carbone de 15 % par rapport à cette année d'ici fin 2023. La société s'efforcera également de réduire sa consommation d'énergie de 9 %.

De plus, des projets tels que la qualification du système ISO 14064, la qualification du système de production propre, la nouvelle usine zéro carbone et le système zéro carbone sont également en constante progression.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1966150/image_1.jpg

SOURCE Astronergy