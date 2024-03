Astronergy fournit des modules pour des projets photovoltaïques de 125 MW construits par Solartech en Pologne

HANGZHOU, Chine, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, en partenariat avec Solartech, un acteur majeur du marché EPC en Pologne, Astronergy a livré des modules à haut rendement pour soutenir deux projets de fermes photovoltaïques à grande échelle à Augstynka et Jeziorko, en Pologne. Ces projets, d'une capacité totale de 125 MW, témoignent de l'engagement d'Astronergy en matière de solutions énergétiques durables et apportent une contribution remarquable au développement des énergies renouvelables dans la région.

A photo captures the Augstynka solar farm using Astronergy solar panels. A photo captures the Jeziorko solar farm which uses Astronergy solar panels.

Connus pour leur efficacité exceptionnelle et leur grande fiabilité, les modules photovoltaïques de la série ASTRO d'Astronergy soutiendront les projets de fermes photovoltaïques d'Augstynka et de Jeziorko afin d'apporter des changements positifs à l'environnement local. Avec une production annuelle prévue de 12,76 millions de kWh d'électricité propre, ces projets contribueront à réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 102 718 tonnes chaque année.

La Pologne n'a cessé de mettre l'accent sur le développement des énergies renouvelables, dans le but de réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et d'opérer une transition vers un mix énergétique plus durable. Les projets de fermes photovoltaïques Augstynka et Jeziorko cadrent parfaitement avec les objectifs de la Pologne en matière d'énergies renouvelables, démontrant l'engagement du pays à adopter des technologies énergétiques propres et à lutter contre le changement climatique.

Bartek Zysiński, PDG de Solartech, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ces projets : « En tant que leader dans le domaine de l'EPC et du développement de projets, Solartech se réjouit de collaborer avec Astronergy et de s'associer à elle pour fournir les solutions les plus modernes et les plus innovantes du marché pour nos parcs photovoltaïques à grande échelle. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2366903/A_photo_captures_Augstynka_solar_farm_Astronergy_solar_panels.jpg