Astronergy versorgt 125MW-PV-Projekte von Solartech in Polen mit Strom

HANGZHOU, China, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich lieferte Astronergy in Zusammenarbeit mit Solartech, einem führenden Akteur auf dem polnischen EPC-Markt, hocheffiziente Modulprodukte zur Unterstützung von zwei PV-Farmprojekten in Augstynka und Jeziorko, Polen. Diese Projekte mit einer Gesamtkapazität von 125 MW zeigen das Engagement von Astronergy für nachhaltige Energielösungen und leisten einen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in der Region.

A photo captures the Augstynka solar farm using Astronergy solar panels. A photo captures the Jeziorko solar farm which uses Astronergy solar panels.

Die für ihre außergewöhnliche Effizienz und hohe Zuverlässigkeit bekannten PV-Module der ASTRO-Serie von Astronergy werden die PV-Anlagenprojekte Augstynka und Jeziorko unterstützen, um positive Veränderungen für die lokale Umwelt zu bewirken. Mit einer erwarteten Jahresproduktion von 12,76 Millionen kWh sauberen Stroms werden diese Projekte dazu beitragen, die Kohlendioxidemissionen um etwa 102.718 Tonnen pro Jahr zu verringern.

Polen konzentriert sich immer stärker auf die Entwicklung erneuerbarer Energien, um seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiemix zu schaffen. Die PV-Projekte Augstynka und Jeziorko passen perfekt zu den polnischen Zielen im Bereich der erneuerbaren Energien und zeigen das Engagement des Landes für saubere Energietechnologien und den Kampf gegen den Klimawandel.

Bartek Zysiński, Geschäftsführer von Solartech, zeigte sich begeistert von den Projekten: „Als führender EPC- und Projektentwickler freuen wir uns bei Solartech über die Zusammenarbeit mit Astronergy, um gemeinsam die modernsten und innovativsten Lösungen auf dem Markt für unsere PV-Nutzungsanlagen zu liefern."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2366903/A_photo_captures_Augstynka_solar_farm_Astronergy_solar_panels.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2366904/A_photo_captures_Jeziorko_solar_farm_Astronergy_solar_panels.jpg