AsymBio establece plataformas tecnológicas integradas para el desarrollo biofarmacéutico

SHANGHAI, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AsymBio , filial del Asymchem Group (código bursátil: 002821.SZ / 6821.HK), anunció la creación de plataformas tecnológicas integradas que abarcan todo el ciclo de vida del desarrollo biofarmacéutico. Gracias a sus capacidades de servicio integral, la empresa ofrece flujos de trabajo optimizados e integrados desde el desarrollo inicial hasta la fabricación comercial.

AsymBio es una CDMO biofarmacéutica impulsada por la tecnología, centrada en acelerar la innovación mediante servicios integrados de desarrollo y fabricación para sus clientes. Sus principales plataformas incluyen:

Plataforma de desarrollo de líneas celulares AmigoCHO™: admite el desarrollo de clones estables, de alta calidad y de alto título, incluido el establecimiento, la expansión y la selección de clones de grupos de células.



Plataforma de desarrollo de procesos upstream: cubre la optimización, ampliación y caracterización, respaldando flujos de trabajo desde la preparación de material preclínico hasta la transferencia de tecnología de desarrollo que permite IND/BLA; los plazos se pueden acortar a tan solo 9 semanas.



Plataforma de desarrollo de procesos posteriores: acelera el desarrollo de la purificación para mejorar la pureza y el rendimiento y reducir las impurezas, incluido el desarrollo de cromatografía/filtración, la transferencia de tecnología, el escalamiento y la caracterización.



Caja de herramientas de conjugación: permite el desarrollo y la optimización rápidos de diversas modalidades de bioconjugados (p. ej., ADC, RDC, AOC, APC) que facilitan la conjugación de cisteína/lisina, métodos enzimáticos, estrategias de cisteína modificada, glicorremodelación y reconexión de cisteínas intercatenarias. La Caja de Herramientas de Conjugación fue preseleccionada en la categoría de "Mejor Tecnología de Plataforma ADC" en los Premios Mundiales ADC 2025.



Plataforma de desarrollo de productos farmacéuticos IMPACT: ofrece desarrollo de productos farmacéuticos responsable de indicaciones, moléculas y fases, y admite presentaciones de alta concentración, liofilizadas, líquidas y congeladas, con soluciones de formulación y proceso para productos biológicos complejos y de alta potencia.



Plataforma de desarrollo CMC de enlace de carga útil: ofrece múltiples opciones de enlace y carga útil (por ejemplo, auristatina, maytansina, dímero PBD; enlaces péptido/PEG/azúcar) respaldadas por una amplia experiencia en CMC, que respalda más de 70 proyectos IND y 13 NDA.



Plataforma analítica integral: proporciona desarrollo de métodos analíticos y caracterización en profundidad del producto, cubriendo atributos de calidad críticos durante todo el ciclo de vida del producto y comprendiendo la plataforma fisicoquímica, la plataforma de espectrometría de masas y la plataforma de bioensayo.

AsymBio seguirá invirtiendo en I+D y desarrollo tecnológico mediante plataformas tecnológicas avanzadas y procesos de fabricación basados en datos. Al integrar enfoques científicos avanzados con experiencia en fabricación a gran escala, AsymBio trabaja para ayudar a sus clientes globales a abordar complejos desafíos de desarrollo, mejorar la eficiencia de la fabricación y la calidad de los productos, y promover la comercialización fiable de terapias innovadoras.

Acerca de AsymBio

AsymBio se centra exclusivamente en servicios de CDMO biofarmacéuticos. La compañía ofrece servicios integrales de CDMO, desde el desarrollo inicial hasta la fabricación clínica, toxicológica y a escala comercial. AsymBio también se está expandiendo más allá de los ADC, incluyendo los NDC, manteniendo capacidades integrales para terapias con anticuerpos y proteínas recombinantes.

Para más información, visite www.asymbio.com o síganos en LinkedIn .

