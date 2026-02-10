AsymBio crée des plates-formes technologiques intégrées couvrant l'ensemble du cycle de développement biopharmaceutique

SHANGHAI, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- AsymBio, une filiale de Asymchem Group (code boursier : 002821.SZ / 6821.HK), a annoncé qu'elle avait mis en place des plateformes technologiques intégrées couvrant l'ensemble du cycle de développement biopharmaceutique. Grâce à ses capacités de service de bout en bout, l'entreprise fournit des flux de travail rationalisés et intégrés, depuis le développement initial jusqu'à la fabrication commerciale.

AsymBio est une CDMO biopharmaceutique axée sur la technologie qui se concentre sur l'accélération de l'innovation grâce à des services intégrés de développement et de fabrication pour les clients. Les principales plates-formes sont les suivantes

1. AmigoCHO™ Cell Line Development Platform - Permet le développement de clones stables, de haute qualité et à haut titre, y compris l'établissement d'un pool de cellules, l'expansion et la sélection de clones.



2. Plate-forme de développement de processus en amont - Couvre l'optimisation, la mise à l'échelle et la caractérisation, en soutenant les flux de travail depuis la préparation du matériel préclinique jusqu'au transfert de technologie permettant le développement IND/BLA ; les délais peuvent être raccourcis à 9 semaines seulement.



3. Plate-forme de développement de processus en aval - Accélère le développement de la purification pour améliorer la pureté et le rendement et réduire les impuretés, y compris le développement de la chromatographie et de la filtration, le transfert de technologie, la mise à l'échelle et la caractérisation.



4. Conjugation Toolbox - Permet le développement et l'optimisation rapides des modalités de bioconjugaison (par exemple, ADC, RDC, AOC, APC) en prenant en charge la conjugaison cystéine/lysine, les méthodes enzymatiques, les approches à base de cystéine artificielle, le glyco-remodelage et le pontage de cystéine entre les chaînes. La Conjugation Toolbox a été présélectionnée dans la catégorie "Meilleure technologie de plateforme ADC" lors des 2025 World ADC Awards.



5. Plate-forme de développement de produits pharmaceutiques IMPACT - Elle permet le développement de produits pharmaceutiques en fonction de l'indication, de la molécule et de la phase, en prenant en charge les présentations à haute concentration, lyophilisées, liquides et liquides congelés, avec des solutions de formulation et de traitement pour les produits biologiques complexes et à haute puissance.



6. Plateforme de développement CMC Payload-Linker - Offre de multiples options de payload et de linker (par exemple, Auristatin, Maytansine, PBD dimer ; peptide/PEG/sugar linkers) soutenues par une vaste expérience CMC, soutenant plus de 70 projets IND et 13 projets NDA.



7. Plate-forme analytique complète - Elle assure le développement de méthodes analytiques et la caractérisation approfondie des produits, couvrant les attributs de qualité critiques tout au long du cycle de vie du produit, et comprenant la plate-forme physico-chimique, la plate-forme de spectrométrie de masse et la plate-forme d'essais biologiques.

AsymBio continuera d'investir dans la R&D et le développement technologique grâce à des plateformes technologiques avancées et à des processus de fabrication basés sur les données. En intégrant des approches scientifiques avancées à une expérience de fabrication à grande échelle, AsymBio aide ses clients internationaux à relever des défis de développement complexes, à améliorer l'efficacité de la fabrication et la qualité des produits, et à soutenir la commercialisation fiable de thérapies innovantes.

À propos d'AsymBio

AsymBio se concentre exclusivement sur les services CDMO biopharmaceutiques. L'entreprise propose des services CDMO complets, du développement précoce à la fabrication à l'échelle commerciale, en passant par les essais cliniques et la toxicologie. AsymBio s'étend également au-delà des ADC vers les NDC tout en conservant des capacités complètes pour les anticorps thérapeutiques et les protéines recombinantes.

