At bringe nytænkning ud i livet førte til rekordår for PA Consulting

genererede honorarindtægter på 691,5 mio. GBP med en vækst på 24 % på årsbasis

rekrutterede 50 nye partnere til virksomheden, et rekordstort antal

bød omkring 1400 medarbejdere velkommen

lancerede og afsatte 10 mio. GBP til PA-fonden til støtte af dårligt stillede grupper på tværs af dens globale samfund

fik fremragende udtalelser fra sine kunder, hvor 98 procent af kunderne udtaler, at de ville anbefale PA.

PA er den eneste virksomhed med ekspertisen til at føre nye vækstidéer fra koncept gennem design, udvikling og til kommerciel succes. Og til at genoplive organisationer, opbygge lederskab, kultur, systemer og processer for at gøre innovation til en realitet.

I 2021 fortsatte PA med at levere spændende arbejde på tværs af forbruger- og fremstillingssektoren, forsvar og sikkerhed, energi- og forsyningsvirksomhed, finansielle tjenester, offentlige myndigheder og tjenester, sundheds- og biovidenskab samt transportsektorer. I løbet af året fortsatte PA med at ansætte talenter i verdensklasse og fordoblede deres investering i skabelsen af en kultur, hvor deres ansatte udmærker sig.

Gennemførelsen af den strategiske investering i Jacobs' i marts 2021 markerede begyndelsen på et nyt succesrigt kapitel for PA. Jacobs' komplementære kapaciteter har yderligere styrket PA's evne til at levere innovative løsninger til deres kunder.

Højdepunkter i 2021

Nyskabelse for kunderne

PA fortsatte sit mål med at bringe nytænkning ud i livet for at skabe en positiv fremtid for menneskeheden ved at udføre fremragende arbejde til kunder i en verden i konstant forandring. De har et unikt udvalg af eksperter – strateger, innovatorer, designere, konsulenter, digitale eksperter, forskere, ingeniører og teknologer – der er i stand til at levere ende-til-ende innovation sammen med deres kunder.

I 2021 designede PA Storbritanniens nye EV-koncept for opladningssteder med henblik på at fremskynde overgangen til elkøretøjer i forbindelse med den globale indsats mod klimaændringer.

PA samarbejdede også med Unilever for hurtigt at udvikle deres personalestrategi og beskytte medarbejderne, efterhånden som pandemien accelererede. Sammen designede PA og Unilever et verdensførende digitalt værktøj, der gav realtids- og prædiktiv intelligens fra et globalt og regionalt niveau ned til individuelle Unilever-fabrikker.

PA indgik et samarbejde med opstartsvirksomheden Wildtype for at bringe deres bæredygtige laboratorieopdrættede laks ud på markedet for at bevare miljøet og samtidig opfylde forbrugernes efterspørgsel, og muliggjorde innovation inden for ren energi for vindmølleproducenten Vestas.

PA sluttede sig sammen med den amerikanske opstartsvirksomhed Bearpac Medical for at udvikle en anordning, der skal forbedre komforten for terminale patienter i sundhedsvæsenet, og skabte en banebrydende virtuel virkelighed, "fremtidens Museum", sammen med det britiske Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) for at udforske fremtidige driftsmiljøer.

Investering i mennesker

PA's medarbejdere bringer færdigheder og erfaring ud i den virkelige verden for at håndtere de største udfordringer for deres kunder. I 2021 bød PA 1.392 medarbejdere velkommen, herunder 50 nye partnere. PA hyrede en række nye seniorledere i 2021, herunder John Cala, til at lede deres amerikanske team, John Edson, som direktør for design og teknik i USA, og Aris Karcanias som global chef for energi og forsyningsselskaber. Indtil videre har PA i 2022 budt Tracey Countryman velkommen som markedschef, Rina Ladva som chef for alliancer, platforme og produkter, Charlene Li som forskningschef, Will Lambe som finansdirektør og Kelly Olsen som informationschef. Deres udnævnelser vil yderligere fremskynde PA's hurtige vækst.

At sikre PA's ansattes personlige og professionelle vækst, velvære og opfyldelse er kernen i PA's personalestrategi. I 2021 udvidede PA deres mentorordninger og virtuelle læringsmuligheder via PA Academy. Race Allyship-uddannelsen blev udrullet i hele virksomheden, hvor man lancerede Women in Leadership-programmet og fortsatte med at udvide medarbejdernetværket, herunder Mental Health & Wellbeing, Military, Pride, RISE (racemæssig inklusion og social lighed) og kvindenetværk.

I 2021 fortsatte PA-medarbejdere også med at bidrage til deres samfund ved gennem frivilligt arbejde at sætte deres færdigheder og erfaring til rådighed for samfundets bedste. PA-praktikanter blev inviteret til at håndtere reelle teknologiske udfordringer – fra at skabe mere omkostningseffektive diagnostiske apparater til at designe et globalt system til sporing af aktiver på virksomhedens Global Innovation and Technology Centre i Cambridge, Storbritannien. Og PA hjalp dårligt stillede studerende med at udvikle ledelsesevner gennem deres "Springbræt" arbejdserfaringsprogrammer i Storbritannien og USA. Deres Women in Tech-team uddannede kvinder i digitale færdigheder, mens deres niende Raspberry Pi-konkurrence promoverede uddannelse i STEM ved at tilskynde skolebørn i Storbritannien og Holland til at bruge en Raspberry Pi-mikrocomputer til at innovere under pandemien.

I slutningen af 2021 oprettede PA også PA Fonden. PA vil samarbejde med PA-fonden om at udvikle og inspirere mennesker, især dem, der står i en ufordelagtig situation, til at blive morgendagens innovatorer og ledere, der anvender deres opfindsomhed til at løse verdens største udfordringer. PA har afsat 10 mio. GBP over de næste fem år til PA-fonden samt 10.000 timers færdighedsbaseret, frivilligt arbejde i dens første år for at forstærke virkningen af dens bidrag og frivillige arbejde.

Ken Toombs, administrerende direktør for PA Consulting, udtaler: "Det har været endnu et bemærkelsesværdigt år for PA. Jeg har med megen stolthed været vidne til, at vores teams anvender deres opfindsomhed til at håndtere transformationsproblemer og levere ende-til-ende innovation til kunder i ekstraordinære tider. Dette momentum afspejles i vores stærke forretningsresultater; vi genererede honorarindtægter på 691,5 mio. GBP i 2021, og vores forretning voksede med 24 %.

"Det, der adskiller os fra andre, er vores engagement i fornyelse af vores kunders oplevelse af at arbejde med os og skabe værdi – ved at bringe nytænkning ud i livet i alle samspil. Vi er stolte over vores evne til at bringe noget fra koncept, via design, udvikling og til kommerciel succes for at hjælpe vores kunder med at innovere og genoplive deres organisation. Vi takker dem for deres tillid og samarbejde.

"Et stærkt 2021 betyder, at vi er i en fantastisk position for vækst – for vores kunder og vores medarbejdere. Vores formål og strategi er klare. I 2022 vil vi fokusere på vækst ved at investere i opbygningen af vores omfattende ekspertise inden for branchen og at forene vores ende-til-ende kapaciteter for at skabe endnu mere opfindsomme reaktioner på kundernes største udfordringer. Og vi vil sikre os, at vi fortsat rekrutterer fantastiske talenter og yderligere investerer i at skabe muligheder for, at vores medarbejdere kan lære, udvikle og opbygge spændende og tilfredsstillende karrierer."

