Att ge liv åt uppfinningsrikedom leder till rekordår för PA Consulting

genererade intäkter på 691,5 miljoner GBP, en ökning med 24 procent jämfört med föregående år

rekryterade 50 nya partners till byrån, ett rekordhögt antal

välkomnade drygt 1 400 medarbetare

lanserade PA Foundation och avsatte 10 miljoner GBP som stöd till utsatta grupper runtom i världen

fick enastående omdömen från sina kunder, med 98 procent av kunderna som säger att de skulle rekommendera PA.

PA är det enda företaget med den expertis som krävs för att påskynda tillväxten av nya idéer från koncept till design, utveckling och till kommersiell framgång. Och för att blåsa nytt liv i organisationer, bygga upp ledarskap, kultur, system och processer för att göra innovation till verklighet.

2021 fortsatte PA att leverera inom sektorerna konsument och tillverkning, försvar och säkerhet, energi och allmännyttiga tjänster, finansiella tjänster, offentliga tjänster, hälso- och sjukvård, biovetenskap samt transport. Under året fortsatte PA också att anställa talang i världsklass och fördubblade sin investering för att skapa en kultur där medarbetarna utmärker sig.

Slutförandet av Jacobs strategiska investering i mars 2021 var början på ett nytt, framgångsrikt kapitel för PA. Jacobs kompletterande kapacitet har ytterligare stärkt PA:s förmåga att leverera innovativa lösningar till sina kunder.

Innovation för kunder

PA fortsatte med sitt syfte att ge liv åt uppfinningsrikedom för att bygga en positiv framtid för människan genom att leverera enastående arbete för kunder i en ständigt föränderlig värld. Företaget har ett unikt utbud av experter – strateger, innovatörer, designer, konsulter, digitala experter, vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker – som tillsammans med sina kunder kan leverera heltäckande innovation.

2021 utformade PA Storbritanniens nya laddningsstationer för elbilar för att påskynda övergången till elfordon i de globala insatserna mot klimatförändringar.

PA samarbetade även med Unilever för att snabbt utveckla dess personalstrategi och skydda de anställda när pandemin bröt ut. Tillsammans utformade PA och Unilever ett världsledande digitalt verktyg som gav prediktiv intelligens i realtid från global och regional nivå ända ner till Unilevers enskilda arbetsplatser.

PA gick ihop med startup-företaget Wildtype för att marknadsföra dess hållbara labbodlade lax för att bevara miljön och samtidigt möta konsumenternas efterfrågan. Dessutom möjliggjorde PA innovation av ren energi för Vestas, en tillverkare av vindkraftverk.

PA samarbetade med det nystartade, amerikanska företaget Bearpac Medical för att utveckla en enhet som förbättrar vården av patienter i livets slutskede inom hälso- och sjukvården. Dessutom skapade företaget det banbrytande "Museum of the Future" i virtuell miljö i samarbete med engelska Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) för att utforska framtida driftsmiljöer.

Investerar i människor

PA:s medarbetare erbjuder verkliga färdigheter och erfarenhet för att ta itu med de största utmaningarna för sina kunder. 2021 välkomnade PA 1 392 medarbetare, däribland 50 nya partners. Under 2021 anställde PA ett antal nya högre chefer, däribland John Cala som ska leda Americas-teamet, John Edson som Head of Design and Engineering i USA samt Aris Karcanias som Global Head of Energy and Utilities. Under 2022 har PA välkomnat Tracey Countryman som Head of Markets, Rina Ladva som Head of Alliances, Platforms and Products, Charlene Li som Chief Research Officer, Will Lambe som Chief Financial Officer och Kelly Olsen som Chief Information Officer. Deras utnämningar kommer att ytterligare påskynda PA:s snabba tillväxt.

Att säkerställa medarbetarnas personliga och professionella utveckling, välbefinnande och självförverkligande är centralt i PA:s personalstrategi. 2021 utökade PA sina möjligheter till mentorskap och virtuellt lärande tack vare PA Academy. PA lanserade Race Allyship-utbildning för hela företaget, startade Women in Leadership-programmet och fortsatte att utöka nätverken för sina medarbetare, bland annat Mental Health & Wellbeing, Military, Pride, RISE (Racial Inclusion and Social Equity) och Women's network.

Under 2021 fortsatte PA:s medarbetare att stötta sina communities genom att erbjuda sina kunskaper och erfarenheter för samhällets bästa. PA-praktikanter fick möjligheten att ta itu med verkliga tekniska utmaningar – från att skapa mer kostnadseffektiva diagnostiska enheter till att utforma ett globalt system för spårning av tillgångar – vid dess Global Innovation and Technology Centre i Cambridge, Storbritannien. Och PA hjälpte utsatta studenter att utveckla ledarskapsförmågor genom sitt arbetserfarenhetsprogram "Springboard" i Storbritannien och USA. Women in Tech-teamet utbildade kvinnor i digital kompetens, medan den nionde Raspberry Pi Competition främjade STEM-utbildning genom att uppmuntra skolelever i Storbritannien och Nederländerna att använda en Raspberry Pi-mikrodator för att skapa innovationer under pandemin.

I slutet av 2021 etablerade PA också PA Foundation. PA kommer att arbeta ihop med PA Foundation för att utveckla och inspirera människor, särskilt dem som tillhör utsatta grupper, att bli morgondagens innovatörer och ledare och använda sin uppfinningsrikedom för att lösa världens största utmaningar. PA har åtagit sig att avsätta 10 miljoner GBP under de kommande fem åren till PA Foundation samt 10 000 timmars kompetensbaserat volontärarbete under dess första år för att förstärka effekten av samhällsnyttigt arbete och volontärarbete.

Ken Toombs, vd på PA Consulting, säger, "Det har varit ännu ett enastående år för PA. Jag har med stolthet sett våra team använda sin uppfinningsrikedom för att ta itu med omvandlingsproblem och leverera heltäckande innovation till kunder under extraordinära tider. Den här styrkan märks i vårt starka affärsresultat, vi genererade intäkter på 691,5 miljoner GBP under 2021, en ökning med 24 %.

"Det som utmärker oss är vårt engagemang för att förnya våra kunders upplevelse av att arbeta med oss och skapa värde – att ge liv åt uppfinningsrikedom i varje interaktion. Vi är stolta över vår förmåga att omvandla saker och ting från koncept till design, utveckling och kommersiell framgång för att hjälpa våra kunder att förnya och blåsa nytt liv i sin organisation. Vi tackar dem för deras förtroende och samarbete.

"Ett starkt 2021 innebär att vi har ett bra utgångsläge för tillväxt – för våra kunder och medarbetare. Vårt syfte och vår strategi är tydliga. 2022 kommer vi att fokusera på tillväxt genom att investera i uppbyggnad av vår djupa branschexpertis och sammanföra vår heltäckande kapacitet för att skapa ännu mer geniala svar på kundernas största utmaningar. Och vi ska se till att vi fortsätter att rekrytera fantastiska talanger och investera mer för att skapa möjligheter för våra medarbetare att lära sig, utvecklas och bygga spännande och givande karriärer."

Läs PA:s Ingenuity Review 2021 här.

