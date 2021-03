AT Internet łączy się z Piano, tworząc pierwszą w branży platformę „doświadczeń konsumenckich" bazującą na analityce kontekstowej

FILADELFIA, 2 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- Piano - globalna platforma handlowa i sprzedażowa - ogłosiła dziś połączenie sił z AT Internet - liderem w dziedzinie analiz cyfrowych i danych kontekstowych, z siedzibą we Francji.

Połączenie AT Internet i Piano to dla branży wydarzenie przełomowe. Po raz pierwszy bowiem światowej klasy rozwiązanie do analiz cyfrowych zostało połączone z planowaniem „podróży" klienta i spersonalizowaną sprzedażą w celu budowania tzw. „doświadczeń konsumenckich" w oparciu o dane.

Rozwiązania obydwu firm już teraz stanowią trzon działalności setek najważniejszych podmiotów z branży wydawnictw cyfrowych i medialnych, w tym British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Telekom, NBC Sports, The Wall Street Journal oraz The Weather Company (IBM). AT Internet obsługuje także klientów z szeregu innych sektorów, m.in. handlu detalicznego, finansów, instytucji rządowych czy transportu. Razem połączone spółki będą miesięcznie dokonywać pomiaru i personalizacji ponad 145 mld wyświetleń stron internetowych, a także obsługiwać platformy na natywnych aplikacjach przeznaczonych m.in. dla urządzeń mobilnych, telewizyjnych i „inteligentnych głośników".

„Dotychczas narzędzia do analityki i planowania „podróży" klienta funkcjonowały osobno. Połączona oferta Piano i AT Internet stanowi zatem dla wszystkich naszych klientów niesamowitą okazję do lepszego zrozumienia swoich odbiorców i zapewnienia im spersonalizowanych treści - powiedział Trevor Kaufman, dyrektor generalny Piano. - Od samego początku Piano skupia się na pomaganiu największym podmiotom cyfrowym na świecie w osiągnięciu transparentności i zwinności. Możliwości oferowane przez AT Internet dodatkowo pomogą nam w realizacji tej misji".

Założona w roku 1996 firma AT Internet umożliwia przedsiębiorstwom efektywny pomiar i analizę sposobu docierania przez odwiedzających na ich platformy cyfrowe oraz ich późniejszych działań i zachowań. Klienci mogą następnie zobrazować uzyskane dane na specjalnych tablicach oraz w formie raportów, które można później udostępniać wewnątrz firmy, a także integrować je z dziesiątkami innych aplikacji do marketingu cyfrowego. Dane obsługiwane przez AT Internet pomagają także organizacjom osiągnąć i zachowywać zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO czy kalifornijska ustawa CCPA. W wielu raportach Forrester Wave™ produkty AT Internet zajęły czołowe miejsca w kategorii analityki cyfrowej.

„Połączenie naszych dwóch firm to ekscytujący rozdział w historii naszej spółki i potwierdzenie znaczącej pozycji w branży analityki cyfrowej - powiedział Mathieu Llorens, dyrektor generalny AT Internet. - Kolejny rozdział pisany wraz z Piano pozwoli AT Internet zaangażować więcej zasobów w rozwijanie obecnych produktów oraz umożliwi większej liczbie organizacji wykorzystanie danych i poszczególnych segmentów analiz do tworzenia spersonalizowanych treści dla klientów".

Połączenie tych dwóch potężnych technologii to pierwsza tego typu transakcja w branży. Pozwala ona zespołom zajmującym się marketingiem cyfrowym, danymi i produktami:

gromadzić na ogromną skalę wysokiej jakości dane granularne dotyczące zachowań klientów,

połączyć dane „eventowe" z tymi dotyczącymi wpływów z reklam, transakcji abonamentowych, analizy treści i profili klientów (CDP),

wykorzystać dane do grupowania klientów oraz wizualizacji i planowania „podróży" klienta w czasie rzeczywistym.

AT Internet zatrudnia 200 pracowników - głównie we Francji i pozostałej części Europy - i będzie nadal obsługiwać klientów niezależnie, jednocześnie wykorzystując oddziały Piano w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, regionie Azji-Pacyfiku i Japonii do rozwijania swojej działalności międzynarodowej. Większość przychodów obydwu organizacji oraz zatrudnianych przez nie łącznie ponad 600 pracowników pochodzić będzie z Europy (blisko 55% przychodów generują klienci europejscy). Firmy będą w dalszym ciągu kłaść duży nacisk na przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących prywatności i przechowywania danych. Mathieu Llorens, dyrektor generalny AT Internet, zachowa swoje kierownicze stanowisko, stając się jednocześnie dużym udziałowcem Piano.

Transakcja obejmuje zarówno wymianę środków pieniężnych, jak i kapitału. Finansowanie zapewnia Updata Partners, Rittenhouse Ventures i Sixth Street Partners,. Wskutek transakcji Piano uzyska 100% udziałów AT Internet. Rolę wyłącznego doradcy finansowego Piano w odniesieniu do transakcji pełnił GCA Advisors natomiast wyłącznym doradcą finansowym AT Internet był oddział Duff & Phelps - Pagemill Partners.

Wśród dotychczasowych transakcji Piano typu M&A (fuzje i przejęcia) można wymienić norweskie DMP Cxense (2019) i Ukraińską platformę emailową Newzmate (2017).

Piano

Piano pozwala największym firmom medialnym szybciej realizować swoje inicjatywy abonamentowe, reklamowe, analityczne i związane z personalizacją w celu aktywizacji odbiorców, generowania wpływów i pomiaru efektywności treści. Piano współpracuje z czołowymi organizacjami z całego świata, takimi jak CNBC, The Wall Street Journal, NBC Sports, Insider Inc., The Economist, Gannett, Le Parisien, TechCrunch, Penske Media, MIT Technology Review, The Telegraph oraz przeszło 300 innymi klientami. W roku 2020 Piano została uznana przez Red Herring, Światowe Forum Ekonomiczne i Deloitte za jedną z najszybciej rozwijających się spółek działających w obszarze innowacyjnych technologii, i otrzymała od Business Intelligence Group nagrodę Produkt Roku.

AT Internet

AT Internet to znany na całym świecie podmiot i europejski lider w dziedzinie analityki cyfrowej. Spółka dokonuje analizy cyfrowych grup docelowych przeszło 20 tys. stron i aplikacji najważniejszych marek międzynarodowych ze wszystkich obszarów działalności. Można wśród nich wymienić Le Monde, BBC, Société Générale, Le Bon Coin, Boulanger, FDJ oraz La Poste. Oferowane przez nią rozwiązanie pod nazwą Analytics Suite pozwala firmom osiągać lepsze wyniki w działalności cyfrowej, utrzymywać zaangażowanie odbiorców i stymulować wzrost. Dzięki efektywnej, elastycznej i skoncentrowanej na użytkowniku technologii, pakiet Analytics Suite jest przeznaczony dla wszystkich obszarów działalności: produkt, marketing, dane i zarządzanie. Jakość danych gromadzonych podczas całej „podróży" klienta pozwala użytkownikom pakietu wyciągać strategiczne wnioski, łączyć zespoły i upraszczać podejmowanie decyzji. Pakiet Analytics Suite, którego integralnym założeniem jest etyczne i ekoodpowiedzialne przetwarzanie danych, gromadzi dane w sposób całkowicie zgodny z ideą prywatności użytkownika i przepisami RODO.

