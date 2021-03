FILADELFIE, 3. března 2021 /PRNewswire/ -- Piano, globální předplatitelská platforma pro obchodování a zákaznickou zkušenost dnes oznámila, že spojila své síly se společností TA Internet, předním francouzským lídrem v oblasti digitální analytiky a kontextových dat.

Přelomová spolupráce společností AT Internet a Piano představuje první spojení prvotřídního řešení v oblasti digitální analytiky s orchestrací cest a personalizací obchodování za účelem proměny dat v uživatelské zážitky.

V současnosti slouží řešení společností jako páteř stovek významných digitálních vydavatelských a mediálních značek, včetně British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Telekom, NBC Sports, Wall Street Journal a Weather Company (IBM). AT Internet také obsluhuje klienty v řadě dalších odvětví, včetně maloobchodního, finančního, vládního i dopravního sektoru. Společný podnik bude každý měsíc měřit a přizpůsobovat více než 145 miliard webových stránek a také bude poskytovat zážitky v nativních aplikacích napříč mobilními a televizními platformami, stejně jako v inteligentních reproduktorech a dalších platformách.

„Nástroje pro analýzu a práci s cestami zákazníků historicky působily samostatně, proto představuje pro všechny naše klienty integrované řešení PIANO a AT Internet obrovskou příležitost, jak zlepšit jejich porozumění publiku a poskytnout personalizované zážitky," uvedl Trevor Kaufman, generální ředitel společnosti Piano. „Společnost Piano se od svého vzniku zaměřuje na to, aby pomohla největším digitálním vlastnictvím na světě dosáhnout transparentnosti a agility a schopnosti společnosti AT Internet nám umožňují rychleji plnit toto naše poslání."

Společnost AT Internet byla založena v roce 1996 a pomáhá organizacím efektivně měřit a analyzovat návštěvnický tok jejich digitálních platforem, stejně jako následné akce a chování jejich návštěvníků. Zákazníci pak mohou tato data vizualizovat na řídicích panelech a zprávách, aby mohla být sdílena v rámci celé organizace a také je integrovat s desítkami dalších aplikací digitálního marketingu. Data spravovaná společností AT Internet navíc pomáhají organizacím zajistit a udržovat způsobilost k dodržování předpisů o ochraně osobních údajů v souvislosti s nařízeními, jako je GDPR a CCPA. Podle několika průzkumů trhu vykonaných společnosti Forrester Wave™ se produkty AT Internet řadí ke světové špičce v oblasti digitální analytiky.

„Sloučení našich dvou organizací je vzrušující kapitolou v historii naší společnosti a výjimečnou událostí v oblasti digitální analytiky," uvedl Mathieu Llorens, generální ředitel společnosti AT Internet. „Spolupráce s Piano umožní společnosti AT Internet investovat více zdrojů do našich současných produktů a podpořit jejich rozšiřování a také pomůže více organizacím využívat analytické hodnoty a segmenty k poskytování personalizovaných zákaznických zážitků."

Spojení těchto dvou výkonných technologií je první spoluprací v oboru, která umožňuje týmům digitálního marketingu a datovým a produktovým týmům následovné:

zachycovat vysoce kvalitní a podrobné údaje o chování zákazníků v masivním měřítku;

kombinovat data událostí s výnosy z reklam, předplatitelskými transakcemi, analyzovat obsah a data profilu zákazníka (CDP); a

používat data k segmentaci zákazníků a k vizualizaci a organizaci zákaznického toku v reálném čase.

Společnost AT Internet má více než 200 zaměstnanců – především ve Francii a napříč Evropou – a bude i nadále nezávisle poskytovat služby klientům, zatímco bude využívat kanceláře společnosti Piano v Severní Americe, Latinské Americe, asijsko-pacifickém regionu a v Japonsku, aby rozšířila svou mezinárodní působnost. Kombinovaný příjem obou organizací a zaměstnanecká základna bude pocházet převážně z Evropy, s přibližně 55 % příjmů pocházejícími od evropských zákazníků – společnosti budou pokračovat ve svém silném závazku podporovat evropskou regulaci soukromí a ukládání údajů. Mimo to bude Mathieu Llorens, generální ředitel společnosti AT Internet i nadále zastupovat svou vůdcovskou roli a zároveň se stane významným akcionářem společnosti Piano.

Transakce zahrnuje jak peněžní, tak akciovou výměnu, s financováním poskytnutým společnostmi Updata Partners, Rittenhouse Ventures a Sixth Street Partners,, které povede k tomu, že Piano získá 100% akciový podíl na společnosti AT Internet. V rámci této transakce působila společnost GCA Advisors jako výhradní finanční poradce pro Piano, zatímco Pagemill Partners, divize společnosti Duff & Phelps, působila jako výhradní finanční poradce společnosti AT Internet.

Předchozí fúzní a akviziční transakce společnosti zahrnují norskou společnost DMP Cxense (2019) a ukrajinskou e-mailovou platformu Newzmate (2017).

O společnosti Piano

Piano umožňuje největším světovým mediálním společnostem a značkám urychlit jejich iniciativy v oblastech předplatného, reklamy, analýzy a personalizace, aby dokázaly oslovit, zpeněžit a měřit uživatelskou zkušenost s obsahem. Piano spolupracuje s předními světovými organizacemi, jako jsou CNBC, The Wall Street Journal, NBC Sports, Insider Inc., The Economist, Gannet, Le Parisien, TechCrunch, Penske Media, MIT Technology Review, Telegraph a s více než 300 dalšími klienty. V roce 2020 byla společnost oceněna jako jedna z nejrychleji rostoucích inovativních technologických společností na světě společností Red Herring, Světovým ekonomickým fórem a společností Deloitte a obdržela cenu „Product of the Year" („Produkt roku") od skupiny Business Intelligence Group.

O společnosti AT Internet

AT Internet je celosvětově proslulý hráč a evropský lídr v oblasti digitální analytiky. Společnost měří digitální publikum na více než 20 000 digitálních stránek a aplikací významných mezinárodních značek ve všech odvětvích činnosti. Společnost v minulosti spolupracovala s významnými organizacemi jako Le Monde, BBC, Société Générale, Le Bon Coin, Boulanger, FDJ a La Poste. Řešení společnosti AT Internet s názvem „Analytics Suite" umožňuje společnostem zlepšit jejich digitální výkon, udržet zapojení publika a stimulovat růst. Díky výkonné, flexibilní a uživatelsky orientované technologii je sada Analytics Suite určena pro všechny oblasti organizace – produkty, marketing, data a správu. Díky kvalitě dat poskytovaných během celé zákaznické cesty mohou její uživatelé těžit ze strategických poznatků, sjednocovat týmy a zjednodušovat rozhodování. Služba Analytics Suite je etická a ekologická a poskytuje data, která plně respektují ochranu soukromí uživatelů a která jsou plně v souladu s GDPR.

Mediální kontakt Piano Mediální kontakt AT Internet Lauren Fritsky Laurent de Bar +1 215 528 8050 +33 6 23 26 80 17 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg

Related Links

http://piano.io



SOURCE Piano Software Inc