AT Internet s'associe à Piano pour former la première plateforme d'expérience client du secteur basée sur l'analyse contextuelle

PHILADELPHIE, 3 mars 2021 /PRNewswire/-- Piano, la plateforme mondiale de commerce par abonnement et d'expérience client, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à AT Internet, un leader français de l'analyse numérique et des données contextuelles.

La combinaison d'AT Internet et de Piano est une étape importante pour le secteur, car c'est la première fois qu'une solution d'analyse numérique de classe mondiale a été combinée avec l'orchestration de parcours et le commerce personnalisé afin de transformer les données en expériences pour les clients.

Les solutions de ces entreprises servent déjà de base à des centaines de grandes marques d'édition et de médias numériques, dont British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Telekom, NBC Sports, The Wall Street Journal et The Weather Company (IBM). AT Internet fournit également des services à des clients de divers autres secteurs, notamment le commerce de détail, la finance, l'administration et les transports. Ensemble, les deux sociétés analyseront et personnaliseront plus de 145 milliards de pages web par mois, et proposeront des expériences d'applications natives sur mobiles, télévisions, haut-parleurs intelligents et autres plateformes.

« Historiquement, les outils d'analyse et de parcours client ont fonctionné séparément, de sorte qu'une offre intégrée de Piano et AT Internet présente une formidable opportunité pour tous nos clients d'améliorer leur compréhension des publics et de fournir des expériences personnalisées », a déclaré Trevor Kaufman, PDG de Piano. « Depuis notre création, Piano s'est attaché à aider les plus grandes propriétés numériques du monde à atteindre la transparence et l'agilité, et les capacités d'AT Internet nous aideront à accélérer encore cette mission. »

Fondée en 1996, AT Internet permet aux organisations de mesurer et d'analyser efficacement la façon dont les visiteurs arrivent sur leurs plateformes numériques, ainsi que leurs actions et comportements ultérieurs. Les clients peuvent ensuite visualiser ces données dans des tableaux de bord et des rapports à partager dans toute l'entreprise, ainsi que les intégrer à des dizaines d'autres applications de marketing numérique. De plus, les données gérées par AT Internet aident les organisations à atteindre et à maintenir la conformité en matière de protection de la vie privée en ce qui concerne des règlements tels que le RGPD et le CCPA. Les produits d'AT Internet ont été reconnus dans le monde entier comme des références en termes d'analyse numérique dans de nombreux rapports de Forrester Wave™.

« La fusion de nos deux organisations est un chapitre passionnant de l'histoire de notre entreprise et de sa proéminence dans le secteur de l'analyse numérique », a déclaré Mathieu Llorens, PDG d'AT Internet. « Ce prochain chapitre avec Piano permettra à AT Internet d'investir davantage de ressources et de stimuler l'expansion de nos produits actuels, ainsi que d'aider davantage d'organisations à tirer parti des valeurs et des segments analytiques pour offrir une expérience client personnalisée. »

L'association de ces deux puissantes technologies est une première dans le secteur, car elle permet aux équipes chargées du marketing, des données et des produits numériques de :

saisir à grande échelle des données granulaires de haute qualité sur le comportement des clients ;

combiner les données sur les événements avec les recettes publicitaires, les transactions d'abonnement, l'analyse du contenu et les données sur le profil des clients (CDP) ;

utiliser les données pour segmenter les clients et pour visualiser et orchestrer le parcours du client en temps réel.

AT Internet compte plus de 200 collaborateurs, principalement en France et en Europe, et continuera à servir ses clients de manière indépendante, tout en s'appuyant sur les sites de Piano en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et au Japon pour développer sa présence internationale. Les revenus combinés des deux organisations et leurs 600 collaborateurs seront largement représentés en Europe, avec environ 55 % des revenus provenant de clients européens, tout en poursuivant leur engagement ferme à soutenir la réglementation européenne en matière de protection de la vie privée et de stockage des données. En outre, Mathieu Llorens, PDG d'AT Internet, conservera son rôle de leader tout en devenant un actionnaire important de Piano.

La transaction comprend un échange d'espèces et d'actions, avec un financement fourni par Partenaires Updata, Rittenhouse Ventures et Sixth Street Partners, et aboutit à l'acquisition par Piano de 100 % des actions d'AT Internet. GCA Advisors a été le conseiller financier exclusif de Piano pour cette transaction, tandis Partenaires Pagemillqu'une division de Duff & Phelps, a été le conseiller financier exclusif de AT Internet.

Parmi les précédentes opérations de fusions-acquisitions de Piano, on peut citer la société norvégienne DMP Cxense (2019) et la plateforme de messagerie électronique Newzmate (2017), basée en Ukraine.

À propos de Piano

Piano permet aux plus grandes entreprises et marques de médias du monde d'accélérer leurs initiatives d'abonnement, de publicité, d'analyse et de personnalisation afin d'engager, de monétiser et de mesurer les expériences de contenu. Piano travaille avec des organisations mondiales de premier plan telles que CNBC, The Wall Street Journal, NBC Sports, Insider Inc, The Economist, Gannett, Le Parisien, TechCrunch, Penske Media, MIT Technology Review, The Telegraph et plus de 300 autres clients. En 2020, Piano a été reconnue comme l'une des entreprises technologiques innovantes à la croissance la plus rapide au monde par Red Herring, le Forum économique mondial et Deloitte et a reçu le prix du produit de l'année du Business Intelligence Group.

À propos d'AT Internet

AT Internet est un acteur de renommée mondiale et le leader européen de l'analyse numérique. La société mesure l'audience numérique de plus de 20 000 sites et applications de grandes marques internationales, tous secteurs d'activité confondus. Parmi ses références figurent Le Monde, la BBC, la Société Générale, Le Bon Coin, Boulanger, FDJ et La Poste. Sa solution Analytics Suite permet aux entreprises d'améliorer leurs performances numériques, de maintenir l'engagement du public et de stimuler la croissance. Grâce à une technologie puissante, flexible et centrée sur l'utilisateur, Analytics Suite est conçue pour tous les domaines de l'organisation : Produit, marketing, données et gestion. Grâce à la qualité des données fournies tout au long du parcours client, ses utilisateurs peuvent bénéficier d'une vision stratégique, unir les équipes et simplifier la prise de décision. De par sa conception éthique et éco-responsable, Analytics Suite fournit des données entièrement respectueuses de la vie privée des utilisateurs et entièrement conformes au RGPD.

