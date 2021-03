AT Internet и Piano создают платформу обслуживания клиентов с контекстным анализом

AT Internet и Piano совместно создают первую в отрасли платформу обслуживания клиентов, функционирующую при поддержке контекстного анализа

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 3 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Piano, представляющая всемирную платформу для торговли подписками и обслуживания клиентов, сегодня объявила о своем объединении с французской компанией AT Internet, являющейся одним из лидеров в области цифровой аналитики и обработки контекстной информации.

Объединение AT Internet и Piano является одним из важнейших событий в отрасли, представляя собой первый случай интеграции системы цифровой аналитики мирового класса с механизмами обслуживания клиентов и персонализированной торговли в целях преобразования данных в обеспечение эффективности работы с клиентами.

Внедренные этими компаниями комплексные решения уже служат в качестве основополагающих элементов для сотен брендов популярных цифровых изданий и СМИ, включая British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Telekom, NBC Sports, The Wall Street Journal и The Weather Company (IBM). Компания AT Internet также обслуживает клиентов во многих других секторах, включая розничную торговлю, финансы, государственное управление и транспорт. Объединенная компания будет ежемесячно оценивать и персонализировать более 145 миллиардов просмотров веб-страниц, а также обрабатывать информацию об использовании нативных приложений, привязанных к мобильным устройствам, телевизорам, умным колонкам и другим платформам.

«По сложившейся практике, инструменты аналитики и взаимодействия с клиентами функционировали раздельно, поэтому комбинированное предложение компаний Piano и AT Internet предоставляет всем нашим клиентам огромную возможность расширить свое представление об аудитории и обеспечить персонализированное обслуживание клиентов, — заявил глава компании Piano Тревор Кауфман (Trevor Kaufman). — С момента своего появления компания Piano ориентировалась на содействие крупнейшим цифровым площадкам мира в обеспечении прозрачности и гибкости, а возможности AT Internet помогут нам еще более ускорить достижение этой цели».

Компания AT Internet, основанная в 1996 году, предоставляет организациям возможность эффективно оценивать и анализировать способы попадания посетителей на свои цифровые платформы, а также их последующие действия и поведение. После этого клиенты могут визуально отображать эти данные на информационных панелях и в отчетах, распространяемых по всей организации, а также интегрировать их с десятками других систем цифрового маркетинга. Данные, обрабатываемые и анализируемые компанией AT Internet, также помогают организациям обеспечивать и поддерживать выполнение требований по конфиденциальности, установленных такими нормативно-правовыми актами, как GDPR и CCPA. Согласно многочисленным докладам Forrester Wave™, продукты компании AT Internet пользуются всемирным признанием в качестве ведущего инструментария цифровой аналитики.

«Слияние наших двух организаций представляет собой захватывающую главу в истории нашей компании и выдающееся событие в сфере цифровой аналитики, — заявил глава компании AT Internet Матьё Льоренс (Mathieu Llorens). — Эта следующая глава с участием компании Piano позволит AT Internet вкладывать больше средств в свои текущие продукты и стимулировать расширение сферы их применения, а также поможет большему числу организаций эффективно использовать ценности аналитики и ее составные элементы для обеспечения персонализированного обслуживания клиентов».

Совмещение этих двух высокоэффективных технологий является первым прецедентом подобного рода в данной отрасли, обеспечивая подразделениям цифрового маркетинга, анализа данных и разработки продуктов возможности для:

сбора высококачественных и детализированных данных о поведении клиентов в массовом масштабе;

объединения данных о событиях с данными по доходам от рекламы, операциям по подписке, контент-анализу и профилям клиентов (CDP); и

использования данных в целях сегментирования клиентов, а также визуализации и координации взаимодействия с ними в режиме реального времени.

Компания AT Internet, имеющая в своем штате более 200 сотрудников, находящихся главным образом во Франции и других странах по всей Европе, будет продолжать независимое обслуживание клиентов, в то же время используя представительства компании Piano в странах Северной Америки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии для расширения своего международного присутствия. Совокупный доход обеих организаций и более 600 их сотрудников будут по большей части представлены в Европе, а около 55% выручки предположительно будет поступать от европейских клиентов. Кроме того, они продолжат реализацию своего твердого намерения поддерживать европейские нормы обеспечения конфиденциальности и хранения данных. Кроме того, глава компании AT Internet Матьё Льоренс сохранит свою руководящую должность и в то же время станет одним из крупнейших акционеров Piano.

Эта сделка имеет как денежную, так и акционерную составляющие и финансируется компаниями Updata Partners, Rittenhouse Ventures и Sixth Street Partners, а в ее результате Piano приобретает 100% акций AT Internet. Эксклюзивным финансовым консультантом Piano по этой сделке выступила компания GCA Advisors, а эксклюзивным финансовым консультантом AT Internet — компания Pagemill Partners, являющаяся подразделением Duff & Phelps.

В число предшествующих сделок компании Piano по слиянию и поглощению входят норвежская компания DMP Cxense (2019) и украинская электронно-почтовая платформа Newzmate (2017).

Информация о компании Piano

Компания Piano обеспечивает крупнейшим медиакомпаниям и брендам мира возможность ускорения реализации своих программ, связанных с привлечением подписчиков, рекламой, аналитикой и персонализацией, в целях формирования, монетизации и оценки информационного взаимодействия. Компания Piano сотрудничает с ведущими транснациональными организациями, включая CNBC, The Wall Street Journal, NBC Sports, Insider Inc., The Economist, Gannett, Le Parisien, TechCrunch, Penske Media, MIT Technology Review, The Telegraph и более 300 других клиентов. В 2020 году Red Herring, Всемирный экономический форум и Deloitte признали Piano одной из самых быстрорастущих и новаторских технологических компаний в мире, а Business Intelligence Group присудила ей премию «Продукт года».

Информация о компании AT Internet

AT Internet — всемирно известный представитель сферы цифровой аналитики и один из ее европейских лидеров. Согласно оценкам, цифровая аудитория компании превышает 20 тысяч сайтов и приложений крупнейших международных брендов, представляющих все сектора экономической деятельности. В число ее рекомендателей входят Le Monde, BBC, Société Générale, Le Bon Coin, Boulanger, FDJ и La Poste. Разработанная ею система Analytics Suite позволяет компаниям повышать эффективность своей работы в цифровой среде, поддерживать интерес аудитории и стимулировать рост. Благодаря заложенной в ее основу высокоэффективной и гибкой технологии, ориентированной на пользователей, система Analytics Suite рассчитана на содействие организациям во всех аспектах их деятельности: продукты, маркетинг, информация и управление. Благодаря качеству данных, предоставляемых на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами, ее пользователи могут извлекать выгоды из получаемой стратегической информации, объединять команды и упрощать процессы принятия решений. Система Analytics Suite, характеризующаяся этичностью и экологической ответственностью по своему замыслу, предоставляет данные, в полной мере обеспечивающие неприкосновенность частной жизни пользователей и полностью соответствующие требованиям GDPR.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg

