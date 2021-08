Ať se tak stane: Snapmaker slaví 5. výročí založení

Generální ředitel společnosti Daniel Chen k pětiletému působení poznamenal: „Jsem hrdý na to, čeho jsme za posledních 5 let dosáhli. Je to milník, který ukazuje, že náš tým, uživatelé a partneři věří, že práce, kterou děláme, je cenná. Bez vaší neochvějné podpory bychom se nedostali tak daleko a já bych rád využil této příležitosti, abychom vám vyjádřili vděčnost a společně oslavili tento významný okamžik."

„Koncept naší značky se v průběhu let změnil z „udělej cokoli" na „udělej něco skvělého". Doufáme, že na začátku umožníme každému uživateli vytvořit cokoli. Život je však krátký a my máme jen omezený čas a energii na to, abychom se věnovali tomu, co nás baví."

V rámci oslav svého 5. výročí uspořádá společnost Snapmaker od srpna do října sérii akcí na téma „ať se tak stane"s cílem podělit se se svými uživateli a partnery o milníky a výzvy uplynulých 5 let a zároveň se připravit na budoucí příležitosti. Oslavná kampaň se skládá z on-line akcí, které umožňují navázat kontakt s uživateli a vyhrát speciální ceny, z celosvětového výprodeje k výročí, který nabízí atraktivní slevy, a z virtuální party.

Součástí oslav bude i charitativní příspěvek společnosti Snapmaker na ochranu zvířat, vzdělávání STEAM a udržitelnost. Kromě toho bude také spuštěna speciální webová stránka k 5. výročí , která bude sloužit k interakci s různými stranami, sdílení příběhu společnosti Snapmaker, poselství generálního ředitele a podrobností o akcích.

Daniel dále uvedl: „Během posledních pěti let jsme zaznamenali mimořádný růst a rozvoj, ale stále je před námi dlouhá cesta. Dále budeme pokračovat ve zpřístupňování nástrojů běžným spotřebitelům pomocí nových technologií, abychom umožnili každému jednotlivci radost z výroby a tvorby něčeho úžasného."

O společnosti Snapmaker

Snapmaker je inovativní a rychle rostoucí společnost zaměřená na vývoj stolních digitálních výrobních strojů. Snapmaker se zaměřuje na 3D tisk, laserové gravírování a technologie CNC vyřezávání a vyvíjí vysoce kvalitní, modulární a multifunkční stolní 3D stroje.

Kontaktní informace

E -mailová adresa: [email protected]

