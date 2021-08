Make It Happen: Snapmaker świętuje 5. rocznicę

Podsumowując pięć lat działalności, dyrektor generalny spółki Daniel Chen, stwierdził: „Jestem dumny z naszych osiągnięć w ostatnich pięciu latach. Dotarcie do tego punktu to dla naszego zespołu, użytkowników i partnerów dowód, że nasza praca ma wartość. Nie zaszlibyśmy tak daleko bez waszego niezachwianego wsparcia i dlatego chciałbym w tym miejscu wyrazić swoją wdzięczność, by móc świętować tę niezwykłą chwilę wspólnie ze wszystkimi, którzy nas wspierali".

„Koncepcja naszej marki ewoluowała przez lata od idei >>Stwórz, co tylko zechcesz<< po >>Stwórz coś wspaniałego<<. Przede wszystkim chcemy dać każdemu użytkownikowi możliwość stworzenia wszystkiego, co tylko przyjdzie mu do głowy. Ponieważ jednak życie jest krótkie, a nasz czas i energia są ograniczone, powinniśmy skupić się na tym, co najbardziej nas fascynuje".

W ramach obchodów 5. rocznicy założenia, Snapmaker w okresie od sierpnia do października zorganizuje szereg wydarzeń pod nazwą „Make it Happen", dzieląc się z użytkownikami i partnerami przełomowymi momentami i wyzwaniami z ostatnich 5 lat i jednocześnie poszukując nowych możliwości w przyszłości. Obchody obejmują wydarzenia online angażujące użytkowników i oferujące specjalne nagrody, światową wyprzedaż rocznicową z atrakcyjnymi zniżkami i wirtualne przyjęcie.

W ramach świętowania Snapmaker przekaże też fundusze na charytatywne cele związane z ochroną zwierząt, nowoczesną edukacją STEAM i zrównoważonym rozwojem. Uruchomiona zostanie też specjalna rocznicowa strona internetowa , która pozwoli na interakcję między podmiotami, podzielenie się historią Snapmakera, zapoznanie się z wiadomością od dyrektora generalnego i sprawdzenie szczegółów wydarzeń.

Jak powiedział Daniel Chen, „Tempo rozwoju i wzrostu w ostatnich 5 latach było niesamowite, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. Zamierzamy nadal tworzyć narzędzia dostępne dla zwykłych użytkowników z użyciem technologii, która pozwoli każdemu cieszyć się tworzeniem i zrobić coś wspaniałego".

Snapmaker jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się spółką opracowującą cyfrowe maszyny do wytwarzania przedmiotów. Snapmaker koncentruje się na technologiach druku 3D, grawerowania laserowego oraz cięcia CNC i tworzy wysokiej jakości modułowe i wielofunkcyjne maszyny 3D, które można postawić na biurku.

