Ataccama prévoit une forte poussée de croissance en 2021 et nomme Martin Zahumensky directeur de la croissance

TORONTO, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Ataccama, un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de données et de gouvernance autonomes, a nommé Martin Zahumenksy au poste de directeur de la croissance. Dans ce rôle, Zahumensky introduira, coordonnera et exécutera diverses initiatives pour stimuler la croissance de l'entreprise. Ce rôle est transversal et fait le lien entre les domaines du marketing, des ventes, des partenariats et des produits.

Zahumensky a travaillé avec l'équipe d'Ataccama depuis sa création et apporte une vaste expérience dans le domaine de la gestion des données. Il a débuté sa carrière dans de grandes entreprises de services professionnels et de conseil avant de fonder sa propre entreprise, Instarea, dont il a été le PDG pendant près de dix ans.

« Nous allons connaître une croissance significative en 2021, en termes de revenus, de nouveaux clients et de l'entreprise elle-même. Nous avons des objectifs de recrutement ambitieux pour soutenir le développement et l'innovation de produits, en augmentant notre capacité de pré-vente et de services professionnels, et plus encore », a déclaré Michal Klaus, PDG d'Ataccama.

Il a poursuivi : « Il y a très peu de personnes qui peuvent offrir à la fois une compréhension technique approfondie, et un sens et une expertise commerciaux solides comme le roc. Martin est l'un d'entre eux, et je suis ravi qu'il dirige et accélère la croissance d'Ataccama. »

« Je suis honoré d'assumer ce nouveau rôle et de faire partie d'une entreprise qui a non seulement des plans de croissance aussi ambitieux, mais aussi les moyens d'y parvenir. Il y a un incroyable réservoir de talents à Ataccama. Associé à un produit de pointe et à une culture d'entreprise dynamique, c'est la recette du succès », déclare Martin Zahumensky, directeur de la croissance.

À propos d'Ataccama

Ataccama réinvente la façon dont les données sont gérées pour créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. En unifiant la gouvernance des données, la qualité des données et la gestion des données de référence dans une seule structure alimentée par l'IA dans les environnements hybrides et cloud, Ataccama donne à votre entreprise et à vos équipes chargées des données la possibilité d'innover avec une rapidité sans précédent tout en maintenant la confiance, la sécurité et la gouvernance de vos données. Pour en savoir plus www.ataccama.com.

