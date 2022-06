Ataccama reçoit un investissement de croissance de 150 millions de dollars de la part de Bain Capital Tech Opportunities

Née de la scission d'Adastra en 2007, Ataccama offre aux entreprises internationales la possibilité de faire évoluer considérablement l'innovation basée sur les données afin de stimuler les résultats commerciaux. La plateforme de la société, Ataccama ONE , unifie les fonctions de gouvernance des données, de catalogue de données, de qualité des données et de gestion des données de référence dans les environnements hybrides et dans le cloud, permettant ainsi aux entreprises de démocratiser leurs données tout en maintenant l'exactitude, le contrôle et la gouvernance des données.

« Les entreprises nécessitent des données de meilleure qualité et plus exploitables pour rester compétitives sur un marché en constante évolution, et elles comprennent bien que cela exige une collaboration plus étroite entre les services informatiques et les analystes commerciaux, a déclaré Dewey Awad , directeur général de Bain Capital Tech Opportunities. La plateforme d'Ataccama, adaptée au cloud et de qualité supérieure, permet aux équipes techniques et non techniques de collaborer facilement sur la qualité et la gouvernance des données. Le succès de la plateforme a entraîné une nette augmentation de la taille moyenne des transactions de l'entreprise, ce qui lui a donné un élan considérable. Nous pensons qu'il existe un important potentiel de croissance. »

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2022, Ataccama a accueilli en moyenne un nouveau client tous les trois jours, élargissant ainsi considérablement son implantation dans les secteurs de la banque, des services financiers, de l'assurance, des sciences de la vie, de la santé et du commerce de détail. La société a également doublé son revenu annuel récurrent (annual recurring revenue, ARR) en 2021 et a été nommée leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de qualité des données en 2021 et dans le Forrester Wavepour les solutions de gouvernance des données du troisième trimestre 2021 , et a également été nommée challenger dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de gestion des données de référence en 2021 .

« Les grandes entreprises s'efforcent de faire évoluer et de décentraliser leurs initiatives en matière de données et de permettre la démocratisation des données, tout en maintenant la qualité, la gouvernance, la confidentialité et la sécurité de leurs données. La deuxième génération d'Ataccama ONE est un moyen simple d'habiliter les personnes chargées des données, qu'elles soient techniques ou non, à créer des produits de données de haute qualité, régis, sûrs et réutilisables. Elle a favorisé la croissance d'Ataccama en termes de revenus annuels récurrents et de fidélisation des clients, a ajouté Michal Klaus, PDG d'Ataccama. Bain Capital Tech Opportunities partage notre vision et notre mission d'entreprise, et ce capital supplémentaire nous permettra de répondre à la demande croissante et de développer nos activités tout en stimulant l'innovation. »

Attacama compte plus de 450 employés et 10 bureaux dans le monde. En 2021, elle a intégré plus de 150 nouveaux employés à son équipe, soit une augmentation de près de 160 % par rapport à l'année précédente. Elle a également annoncé récemment l'ouverture de son tout nouveau site à Melbourne, en Australie .

À propos d'Ataccama

Ataccama réinvente la façon dont les données sont gérées pour créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. En unifiant la gouvernance des données, les catalogues de données, la qualité des données et la gestion des données de référence au sein d'une seule et même structure alimentée par l'IA dans les environnements hybrides et Cloud, Ataccama donne à votre entreprise et à vos équipes de données la possibilité d'innover à une vitesse sans précédent tout en maintenant la confiance, la sécurité et la gouvernance de vos données. Pour en savoir plus, visitez www.ataccama.com .

À propos de Bain Capital Tech Opportunities

Bain Capital Tech Opportunities ( www.baincapitaltechopportunities.com ) a pour objectif d'aider les entreprises technologiques en croissance à atteindre leur plein potentiel. Nous nous concentrons sur les entreprises opérant dans les grands marchés finaux en croissance et possédant une technologie novatrice ou perturbatrice, à qui nous croyons pouvoir offrir un soutien en matière de croissance transformationnelle. Notre équipe dévouée et chevronnée possède une vaste expérience dans le soutien aux entreprises technologiques en croissance. Elle réunit des personnes de divers horizons, notamment des professionnels du capital-investissement, des investisseurs en actions publiques et des responsables technologiques. Nos investissements sont guidés par des vents favorables durables, dans un contexte où l'avancée de la technologie dans l'ensemble des secteurs crée un nombre important et croissant de possibilités d'investissement. Bain Capital Tech Opportunities se concentre sur cinq sous-secteurs verticaux prioritaires : logiciels d'application, infrastructure et sécurité, technologies financières et paiements, technologies informatiques de la santé, Internet et médias numériques.

Pour Ataccama aux Amériques, JaeMi Pennington, Metis Communications, [email protected] ; EMOA et Asie-Pacifique, Ed Bell, Babel PR, [email protected] ; pour Bain Capital Tech Opportunities, Charlyn Lusk, Stanton, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844389/Ataccama_Ataccama_Receives__150_Million_Growth_Investment_from_B.jpg

SOURCE Ataccama