Ataques por botnet aumentam conforme os níveis de ataques iniciados por humanos diminuem

A transformação digital no mundo todo continua impulsionando o crescimento das transações e de atividades fraudulentas.

ATLANTA, 14 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulga os resultados de seu último Relatório sobre Crimes Cibernéticos, referente ao primeiro semestre de 2021. Esta edição do relatório semestral revela que os volumes de ataques por bots cresceram 41% (ano a ano) ao longo do ano, enquanto os ataques iniciados por humanos tiveram uma queda de 29%. O relatório confirma os padrões de tendências anteriores, mostrando que a indústria de serviços financeiros e as empresas de mídia suportam o impacto do aumento de ataques automatizados por botnet.

O Relatório sobre Crimes Financeiros traz uma análise de dados de transações da LexisNexis® Digital Identity Network®. Este relatório inclui a análise de 28,7 bilhões de transações durante o semestre, representando um aumento de 28% em relação ao ano anterior, o que é atribuído ao crescimento do volume de transações de clientes existentes e a uma maior base de clientes dentro da Digital Identity Network®. A tendência crescente dos pagamentos digitais, observada em economias avançadas durante a pandemia, parece ser uma mudança permanente, enquanto a transformação digital acelerada em economias e indústrias emergentes continua impulsionando o aumento das transações, além de chamar a atenção dos fraudadores.

No primeiro semestre de 2021, foram observadas mudanças geográficas no volume de ataques contra as transações ocorridas na Rede de Identidade Digital. Com base em endereços IP de bots, o México se une ao Brasil na lista dos dez principais criadores de ataques por bots em volume, estabelecendo ainda mais a América Latina (LATAM) como um ponto em evidência para ataques, tanto automatizados quanto iniciados por humanos. As taxas de ataques originados na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) têm sido historicamente semelhantes e menores do que em outras regiões. No entanto, desde março de 2021, a América do Norte tem visto taxas mais altas de ataques diários e agora excedem EMEA, marcando uma mudança sustentada no comportamento de cibercriminosos nos Estados Unidos e no Canadá, que pode estar relacionada a uma transição anterior para um mundo pós-pandêmico.

Principais conclusões do Relatório sobre Crimes Cibernéticos da LexisNexis® Risk Solutions, de janeiro a junho de 2021:

Ataques por bots estão crescendo globalmente . Todas as regiões viram um aumento no volume de bots entre janeiro e junho de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso foi mais acentuado nas regiões da Ásia-Pacífico (APAC) e LATAM, com a EMEA apresentando o menor crescimento.

. Todas as regiões viram um aumento no volume de bots entre janeiro e junho de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso foi mais acentuado nas regiões da Ásia-Pacífico (APAC) e LATAM, com a EMEA apresentando o menor crescimento. As inovações da indústria mudaram os perfis de riscos. O mercado de pagamentos online continua a proliferar e a se diversificar. Os serviços e carteiras digitais "compre agora, pague depois" (BNPL) estão se tornando um método de pagamento cada vez mais popular, com as transações BNPL crescendo 182% em relação ao ano anterior. É provável que esse crescimento continue, pois atende à crescente população de consumidores que fazem mais transações no ambiente digital. No entanto, também cria novas vias de ataques para os cibercriminosos.

O mercado de pagamentos online continua a proliferar e a se diversificar. Os serviços e carteiras digitais "compre agora, pague depois" (BNPL) estão se tornando um método de pagamento cada vez mais popular, com as transações BNPL crescendo 182% em relação ao ano anterior. É provável que esse crescimento continue, pois atende à crescente população de consumidores que fazem mais transações no ambiente digital. No entanto, também cria novas vias de ataques para os cibercriminosos. As instituições de serviços financeiros implementaram novos métodos para rastrear dinheiro. Os avanços relacionados à inteligência do beneficiário na Rede de Identidade Digital estão tornando menos complicados para que os bancos e outros provedores de serviços de pagamentos rastreiem transferências de dinheiro. Isto inclui os casos em que o beneficiário tenta ocultar o seu rastro ao dividir o pagamento inicial e encaminhá-lo para outras entidades da rede de pagamento.

"O atual relatório não apenas confirma a confiança dos cibercriminosos em processos automatizados, mas também revela que os fraudadores estão estabelecendo redes mais sofisticadas e expansivas para realizar as fraudes", diz Stephen Topliss, Vice-Presidente de Fraude e Identidade da LexisNexis Risk Soluções. "As explosivas taxas de crescimento de transações dos usuários em setores da indústria, como bancos virtuais e 'compre agora, pague depois', provavelmente estão expondo riscos emergentes a esses novos negócios à medida que chamam a atenção dos fraudadores. Os negócios digitais que sobreviverão e prosperarão serão aqueles que implementam soluções de prevenção contra crimes cibernéticos em camadas, à medida que crescem".

Baixe uma cópia do Relatório sobre Crimes Cibernéticos da LexisNexis Risk Solutions, de janeiro a junho de 2021 (disponível apenas em inglês). Junte-se a Stephen Topliss em um seminário web global (em inglês) na terça-feira, 14 de setembro às 11h ET, 16h BST, 17h CET, quando serão destacadas as últimas descobertas do Relatório sobre Crimes Cibernéticos.

