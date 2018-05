Atar Labs présentera des solutions de cybersécurité de nouvelle génération à l'occasion du salon Infosecurity Europe 2018

Atar Labs présentera ATAR (Automated Threat Analysis and Response, ou « analyse des menaces et réponse automatisée »), la meilleure plateforme de gestion de SOC du secteur, à 19 500 professionnels de la sécurité informatique au stand B180 du salon Infosecurity Europe 2018, qui se tiendra du 5 au 7 juin 2018 à Olympia, Londres. La plateforme de cybersécurité ATAR est développée par la plus importante société de conseil en cybersécurité de Turquie, Innovera, et s'est ouverte au marché mondial sous la forme d'une start-up du nom d'Atar Labs avec un capital d'amorçage de 2,5 millions d'euros reçu de la part de Diffusion Capital Partners. Au sein des initiatives qui ont remporté les prix top 100 Europe de Red Herring, Atar Labs établit une gamme de produits de sécurité automatisés contre les attaques automatisées.

Burak Dayıoğlu, PDG d'Atar Labs, a déclaré : « Après avoir été développée par une équipe expérimentée qui a pris en compte les exigences de la cybersécurité moderne, la plateforme ATAR a été lancée avec un investissement important, se démarquant aujourd'hui comme une plateforme solide pour les centres des opérations de sécurité et ciblant le marché international. Le prix top 100 Europe de Red Herring que nous avons récemment reçu confirme le statut de start-up innovante d'Atar Labs. Nous nous réjouissons de présenter notre plateforme de cybersécurité à des dizaines de milliers de professionnels de la sécurité informatique à l'occasion d'Infosecurity Europe 2018. »

Une plateforme SOAR accroît l'efficacité et la performance des équipes de sécurité

Utilisant des actions automatisées pour répondre considérablement plus vite, la plateforme SOAR ATAR réduit la durée des enquêtes de plusieurs heures à quelques minutes. Les équipes de SOC peuvent créer différents cas pour agir automatiquement, améliorant ainsi la précision des réponses.

Visant à être un pionnier sur le marché international, Atar Labs présentera également la plateforme de cybersécurité ATAR lors du 38e événement GITEX Technology Week, qui se tiendra au World Trade Center de Dubaï du 14 au 18 octobre 2018.

À propos d'ATAR Labs

Fondée par l'équipe de direction expérimentée d'Innovera, ATAR Labs offre à ses clients une technologie de cybersécurité de pointe dans le but de devenir l'un des précurseurs de l'industrie mondiale. La mission d'ATAR Labs est de construire des solutions globales pour simplifier et rationaliser les opérations de sécurité, pour un futur plus sûr et sécurisé.

