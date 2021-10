ATCS et Nagarro unissent leurs forces

MUNICH, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a conclu un accord avec les actionnaires de la société américaine Advanced Technology Consulting Service (ATCS), afin de rapprocher les deux entreprises et de mieux répondre aux besoins des principaux marchés et secteurs verticaux.

ATCS, une entreprise internationale bien établie, connaît une croissance rapide en raison de son orientation stratégique vers des niches, notamment le numérique, les données et les analyses. Inc. 5000 a classé ATCS parmi les « Entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis » au cours des deux dernières années. L'entreprise dispose d'une clientèle solide et bien établie dans de multiples secteurs, notamment l'automobile et les sciences de la vie, avec des clients aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Inde, en Chine et en Australie.

Pour Nagarro, la transaction permet avant tout un meilleur accès aux grands marchés allemand et américain, une harmonisation en termes de capacités verticales et horizontales, et lui confère un nouveau poids dans la région Asie-Pacifique. Pour ATCS, le partenariat avec Nagarro représente une occasion importante s'appuyer sur un palmarès remarquable en matière de création d'impact sur les clients en accédant à un vaste réservoir de talents en ingénierie numérique. Les clients peuvent s'attendre à un niveau encore plus élevé de services ATCS avec un accent constant sur la célérité, la flexibilité et la création de valeur. ATCS adapte ses offres de services à l'évolution rapide du paysage numérique afin de soutenir les clients dans leur cheminement vers un écosystème commercial axé sur les données et la technologie. Nagarro renforcera ces offres grâce à un meilleur accès aux talents, aux investissements et aux innovations en matière de solutions.

Cet accord est le résultat d'une évaluation réfléchie et minutieuse de la culture et de l'esprit. Nagarro a la réputation d'avoir réussi à mettre en place des équipes mondiales plates et non hiérarchiques et une culture de bienveillance. ATCS, qui a reçu le prix Gallup Great Workplace, entretient une culture très soudée fondée sur la confiance, la collaboration et l'esprit d'entreprise. En travaillant ensemble, la combinaison positive de ces deux cultures fera de cette affiliation l'un des meilleurs endroits pour travailler et faire carrière.

Manas Fuloria, cofondateur de Nagarro, déclare :

« Au nom de tous les Nagarriens, je tiens à féliciter nos nouveaux collègues d'ATCS pour avoir bâti une entreprise fantastique pendant deux décennies. Nos discussions et notre diligence nous ont permis d'établir que l'équipe d'ATCS possède une grande énergie entrepreneuriale, une grande souplesse et des valeurs solides. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la famille mondiale Nagarro. »

Manish Krishnan, fondateur et PDG d'ATCS, déclare :

« La décision de rejoindre Nagarro nous est apparue naturelle, principalement en raison de notre culture et de nos valeurs similaires. Cette affiliation nous permettra non seulement de nous développer plus efficacement et de procurer une plus grande valeur à nos clients, mais aussi de créer de nouvelles et plus grandes opportunités pour notre personnel. Je suis vraiment enthousiaste et j'ai hâte de réaliser de grandes choses ensemble dans les années à venir. »

À propos de Nagarro :

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA : NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

À propos d'ATCS : Entreprise mondiale de solutions technologiques innovantes, ATCS a été fondée en 2000 et son siège social est situé à Montvale, dans le New Jersey, aux États-Unis. ATCS se spécialise dans l'informatique d'entreprise, les données et les analyses, les technologies & idées de marketing, et la transformation numérique avec ses employés hautement qualifiés et engagés répartis dans 10 bureaux internationaux en Amérique du Nord, en Allemagne, en Chine et en Inde.

