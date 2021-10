ATCS und Nagarro bündeln ihre Kräfte

MÜNCHEN, 18. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat eine Vereinbarung mit den Gesellschaftern des in den USA ansässigen Unternehmens Advanced Technology Consulting Service (ATCS) geschlossen, wonach sich die Unternehmen zusammenschließen, um Schlüsselmärkte und -branchen künftig besser zu adressieren.

ATCS, ein etabliertes internationales Unternehmen, ist dank seiner strategischen Ausrichtung auf Marktnischen einschließlich digitaler Technologien, Daten und Analytik schnell gewachsen. Die Inc. 5000 hat ATCS in den vergangenen beiden Jahren unter die "am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen in den USA" eingestuft. Das Unternehmen verfügt über einen gut etablierten und stabilen Kundenstamm in verschiedenen Branchen, insbesondere in der Automobilindustrie und Life Sciences, mit Auftraggebern in den USA, Kanada, Deutschland, Indien, China und Australien.

Für Nagarro vertieft die Transaktion in erster Linie den Zugang zu den wichtigen Märkten in den USA und in Deutschland, ermöglicht eine optimale Abstimmung der vertikalen und horizontalen Kapazitäten und verleiht dem Unternehmen auch im asiatisch-pazifischen Raum neues Gewicht. Für ATCS bedeutet die Zugehörigkeit zu Nagarro eine große Chance, auf einer hervorragenden Erfolgsbilanz bei den Kunden aufzubauen, indem sie Zugriff auf einen großen Pool von Digital Engineering-Spezialisten erhält. Die Kunden können sich auf ein noch höheres Niveau der ATCS-Dienstleistungen freuen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Geschwindigkeit, Flexibilität und die Schaffung von Mehrwert liegt. ATCS hat sein Dienstleistungsangebot auf die sich schnell entwickelnde digitale Landschaft zugeschnitten, um Kunden auf ihrem Weg zu einem daten- und technologiegesteuerten Business-Ökosystem zu unterstützen. Nagarro wird dieses Angebot durch einen besseren Zugang zu Talenten, Investitionen und Lösungsinnovationen stärken.

Diese Vereinbarung ist das Ergebnis einer durchdachten und sorgfältigen Beurteilung von Kultur und Unternehmensgeist. Nagarro ist bekannt für den erfolgreichen Aufbau flacher, nicht-hierarchischer globaler Teams und eine humanistische Kultur unter dem Akronym „CARING". ATCS, ausgezeichnet mit dem Gallup Great Workplace Award, zeichnet sich durch eine engmaschige Kultur aus, die auf Vertrauen, Kollaboration und Unternehmergeist beruht. Die positive Zusammenführung dieser beiden Kulturen wird den Zusammenschluss zu einem der besten Orte machen, um zu arbeiten und eine Karriere aufzubauen.

Manas Fuloria, Mitbegründer von Nagarro, erklärt:



„Im Namen aller Nagarrians möchte ich unseren neuen Kolleginnen und Kollegen von ATCS dazu gratulieren, dass sie über zwei Jahrzehnte hinweg ein fantastisches Unternehmen aufgebaut haben. Unsere Gespräche und Bewertungen haben gezeigt, dass das ATCS-Team über große unternehmerische Energie, Agilität und solide Werte verfügt. Wir heißen sie in der globalen Nagarro-Familie willkommen."

Manish Krishnan, Gründer und CEO von ATCS, sagt:

„Die Entscheidung, sich Nagarro anzuschließen, fiel uns vor allem aufgrund unserer ähnlichen Kultur und Werte leicht. Dieser Zusammenschluss wird es uns nicht nur ermöglichen, effektiver zu skalieren und unseren Kunden Mehrwert zu bieten, sondern auch neue und größere Möglichkeiten für unser Team zu schaffen. Ich bin wirklich begeistert und freue mich darauf, in den kommenden Jahren gemeinsam Großes zu leisten."

Über Nagarro:

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und so auf ihren Märkten zu reüssieren. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz, bahnbrechende Lösungen zu finden, aus. Nagarro beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Über ATCS: ATCS, ein globales, innovatives Unternehmen für Technologielösungen, wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montvale, New Jersey, USA. ATCS hat sich auf die Bereiche Enterprise IT, Data & Analytics, Marketing Tech & Insights und Digital Transformation spezialisiert und verfügt über hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter in 10 Niederlassungen in Nordamerika, Deutschland, China und Indien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

SOURCE Nagarro