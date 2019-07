Atendendo ao mercado: novos laticínios da Yili chegam às prateleiras no Sudeste Asiático

O produto foi criado seguindo as opiniões obtidas pela equipe de pesquisas de marketing da Yili, que descobriu que produtos de sabor mais forte, porções menores e com preços acessíveis são mais populares entre os consumidores da Indonésia. Em contraste com as linhas de produtos atualmente no mercado local, os sorvetes se destacam com suas embalagens diferenciadas e 11 sabores diferentes, incluindo menta, mirtilo e milho verde, com o lançamento, em breve, dos sabores durião e manga.

A Yili também descobriu que o suprimento de iogurte no Sudeste Asiático é limitado pelo alto custo da cadeia logística de frio e questões de suprimento de leite cru. Para combater as questões de suprimento, a Yili utiliza uma espécie única de bactéria ácido-láctica desenvolvida pela Universidade Agrícola de Atenas para o lançamento de seu iogurte, Ambrosial, o qual foi combinado com a avançada tecnologia de fabricação e embalagem da Yili para fornecer o primeiro iogurte com embalagem PET em temperatura ambiente. Além disso, o teor protéico é 35% mais alto do que a média dos produtos de iogurte, de acordo com o Centro de Inovação da Yili.

"Estamos muito contentes por observarmos o lançamento bem-sucedido de nossos produtos nos mercados do Sudeste Asiático. Agradecemos sinceramente os esforços conjuntos de nossos centros de P&D em todo o mundo", disse Yipeng Zhang, vice-presidente do Grupo Yili. "A Yili tem sido aberta e cooperativa no processo de internacionalização. A Yili espera impulsionar ainda mais o setor global de laticínios com nossa capacidade inovadora e nossos recursos globais", acrescentou Zhang.

A Yili estabeleceu uma extensa rede de P&D com o objetivo de promover e integrar continuamente o uso de recursos globais. Na Europa, A Yili formou parceria com a Universidade de Wageningen, na Holanda, para estabelecer o Centro Europeu de Inovação da Yili. Na América do Norte, a Yili implementou o "Vale de Sabedoria Alimentar Sino-Americana" com as principais universidades e instituições de pesquisa científica dos Estados Unidos. Na Oceania, a Yili investiu RMB três bilhões (US$ 437 milhões) para construir a "Base de Produção do Grupo Yili na Oceania", uma das mais extensas bases integradas de produção de laticínios de todo o mundo, incluindo produção, processamento, P&D e embalagem.

Nos próximos anos, a Yili visa se tornar a fornecedora de alimentos saudáveis mais confiável do mundo.

Sobre a Yili

Desde 1956, o Grupo Yili é o maior produtor de laticínios da China, com mais de 60 anos de desenvolvimento. Agora, a Yili ocupa o primeiro lugar na Ásia, de acordo com a lista das "20 maiores empresas de laticínios do mundo" de 2018, do Rabobank. Em 2017, o Grupo Yili recebeu o prêmio "Melhores Práticas da China na Obtenção das Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs)" do Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, e em 2019 ficou no terceiro lugar das "50 Marcas Alimentícias Mais Valiosas do Mundo", da Brand Finance.

FONTE Yili Group

