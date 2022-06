Aterian combineert U.S. Zinc en EverZinc om 's werelds grootste bedrijf op het gebied van zinkverwerking te vormen

Het gecombineerde bedrijf verwacht het grootste deel van zijn grondstoffen te betrekken bij de productstromen van derden, de behoefte aan nieuw zink te verminderen en bij te dragen aan duurzaamheid in de hele sector

HOUSTON, 3 juni 2022 /PRNewswire/-- Aterian Investment Partners ("Aterian") heeft U.S. Zinc en EverZinc, twee van de grootste wereldwijde producenten van chemische zinkproducten, gecombineerd om een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van zinkchemie te vormen. Het gecombineerde bedrijf zal opereren onder de naam EverZinc, met het hoofdkantoor in Houston, Texas. Het bedrijf zal hoogwaardige markten ondersteunen, zoals persoonlijke verzorging, alkaline, opslag en oplaadbare batterijen, farmaceutische producten, chemicaliën, textiel, landbouw, voeding, verven en coatings en rubber, en zijn klanten bedienen van 14 vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.

U.S. Zinc is een leider in de Verenigde Staten op het gebied van zinkoxide, fijn zinkpoeder en zinkmetaal. Het bedrijf onderscheidt zich door meer dan 70 jaar aan innovatie, een uitgebreide materiaalkennis en kwaliteit in de markt. U.S. Zinc bedient de binnenlandse markt met een uitgebreide capaciteit en een productie in zijn vier vestigingen in Texas en Tennessee.

Everzink is dankzij 185 jaar aan ervaring een wereldwijd leider op het gebied van zinktechnologie en gespecialiseerde zinkmaterialen, waaronder fijne zinkpoeders, zinkoxiden, zinkpoeders en Zano®, een ultrafijne zinkoxide. EverZinc bedient zijn klanten vanuit 10 productielocaties in België, Canada, China, Nederland, Noorwegen en Maleisië.

Aterian, een operationeel gerichte particuliere beleggingsonderneming in het middensegment die zich richt op toonaangevende bedrijven, nam U.S. Zinc in 2018 over.

"We zijn verheugd om samen te werken met Aterian en het bestuur om deze nieuwe gecombineerde organisatie in de toekomst te leiden ", aldus Vincent Dujardin, Chief Executive Officer bij EverZinc, die het gecombineerde bedrijf als voorzitter en Chief Executive Officer zal leiden. "Deze strategische combinatie brengt twee toonaangevende pioniers in de sector bij elkaar. Door onze uitgebreide platforms voor zinkchemie, ons personeelsbestand, de bewezen R&D-gerelateerde en technologische capaciteiten en specialisaties te combineren, zullen we onze leiderschap vergroten en jaren verder komen op de technologiecurve."

"We hebben een langetermijnpropositie rond zinkchemie opgebouwd, te beginnen met onze investering in het platform van U.S. Zinc", aldus Christopher H. Thomas, medeoprichter en partner van Aterian. "Als een van de meest beschikbare en duurzame metalen in de wereld, is zink uniek recyclebaar en heeft het toepassingen die essentieel zijn voor onze toekomst. Deze investering bouwt voort op onze visie, aangezien de organisatie met haar klanten zal blijven samenwerken en innoveren om de sector te leiden door middel van technologische en duurzame alternatieven en oplossingen."

Zink is het op drie na meest gebruikte metaal ter wereld dat in opkomende markten voor veel toepassingen wordt ingezet. Dit zijn onder meer innovaties op het gebied van persoonlijke verzorging, waar zinkmineralen worden beschouwd als een beter alternatief voor bestaande materialen in zonnebrandcrèmes en huidverzorging, en renewables en energieopslag, waar nieuwe batterijcombinaties zoals zinklucht en nikkel zink een alternatief vormen voor bestaande stationaire energieopslagtechnologieën.

"Deze combinatie zal onze wereldwijde aanwezigheid versterken, onze inkoopcapaciteit verbeteren, onze bedrijfsvoering diversifiëren en ons platform in staat stellen om klanten op een wereldwijde schaal beter van dienst te zijn", aldus Joel Hawthorne, voorzitter en Chief Executive Officer van U.S. Zinc, die als vice-voorzitter van EverZinc en lid van het bestuur van het gecombineerde bedrijf aan de slag zal gaan. "We zijn erg enthousiast om bestaande toepassingen te blijven bedienen en nieuwe marktstromen te cultiveren voor onze zinkcomponenten."

Zink is zeer recyclebaar. Het nieuwe bedrijf is van plan om het grootste deel van zijn cruciale grondstoffen te betrekken bij de productstromen van derden door het omzetten van gebruikt zink dat al in de markt beschikbaar is, en aldus een grotere duurzaamheid in de hele sector te bevorderen. Zink kan worden teruggewonnen zonder aanzienlijk aan kwaliteit in te boeten, met als gevolg dat er minder behoefte is aan nieuw zink, met minder lucht- en watervervuiling, ontbossing, energieverbruik en afval, vaak als gevolg van de mijnbouw en verwerking van nieuw zink.

"Aterian zal EverZinc blijven ondersteunen door te investeren in capaciteit, technologie en innovatie", aldus Joshua Ciampa, Managing Director van Aterian. "Wereldwijde toepassingen voor zink bereiken een cruciaal keerpunt en we zijn verheugd om onze Europese of Aziatische technologie te kunnen gebruiken voor capaciteit in Noord-Amerika en omgekeerd."

Aterian Investment Partners, de grootaandeelhouder van U.S. Zinc, zal het gecombineerde bedrijf in eigendom houden.

Kirkland & Ellis LLP was juridisch adviseur van U.S. Zinc en Aterian, en Moelis & Company LLC was F&O-adviseur van het U.S. Zinc en Aterian. Willkie, Farr & Gallagher LLP was juridisch adviseur en Jefferies senior financieel adviseur, en Stifel was financieel adviseur van de verkoper.

De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Over U.S. Zinc

Het hoofdkantoor van U.S. Zinc bevindt zich al meer dan 70 jaar in Houston, Texas en het bedrijf is de wereldwijde leider op het gebied van waardetoevoegende zinkproducten, waaronder zinkoxide, zinkpoeder en producten van zinkmetaal die worden verkocht aan de markten voor banden, chemicaliën, coatings en landbouw. Het bedrijf kenmerkt zich door meer dan 70 jaar aan technologie en kwaliteit in de markt, met een uitgebreide productiecapaciteit in vier vestigingen in Texas en Tennessee.

Kijk voor meer informatie op http://www.uszinc.com

Over EverZinc

Everzinc is een wereldwijde leverancier van gespecialiseerde zinkmaterialen, waaronder fijne zinkpoeders, zinkoxiden, zinkpoeders en Zano®, een ultrafijne zinkoxide. De producten van het bedrijf worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder corrosieremmende verven, prestatiebanden, farmaceutische producten, keramiek, glas, zonnebrandcrème, alkalische batterijen en andere producten.

Met de productievestigingen in België, Canada, China, Nederland, Noorwegen en Maleisië, heeft EverZinc 10 productielocaties om zijn groeiende wereldwijde klantenbestand te bedienen.

Kijk voor meer informatie op https://www.everzinc.com/en/

Over Aterian Investment Partners

Aterian Investment Partners is een private equity-bedrijf dat investeert in toonaangevende, middelgrote bedrijven. In samenwerking met het management ondersteunt Aterian onder andere investeringen in een hele organisatie, van mensen tot processen, apparatuur, technologie en sociaal bestuur. Aterian heeft met vestigingen in New York en Florida sinds de oprichting in 2009 een totale kapitaalverplichting van meer dan 1,5 miljard dollar opgebouwd.

Kijk voor meer informatie op http://www.aterianpartners.com

