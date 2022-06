Aterian fusionne U.S. Zinc et EverZinc pour former la plus grande entreprise de produits chimiques à base de zinc au monde

L'entreprise fusionnée devrait s'approvisionner en majorité en matières premières provenant de flux de dérivés tiers, ce qui réduira les besoins en zinc vierge et contribuera à la durabilité du secteur d'activités

HOUSTON, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Aterian Investment Partners (« Aterian ») a fusionné U.S. Zinc et EverZinc, deux des plus grands producteurs mondiaux de produits chimiques à base de zinc, pour former la principale entreprise mondiale de chimie du zinc. L'entreprise fusionnée exercera sous le nom d'EverZinc et aura son siège social à Houston, au Texas. L'entreprise soutiendra les marchés à forte valeur ajoutée, comme les soins personnels, les piles alcalines, de stockage et rechargeables, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les textiles, l'alimentation, l'alimentation pour animaux, les peintures et revêtements, ainsi que le caoutchouc. Elle servira ces clients depuis 14 sites dans le monde situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

U.S. Zinc est un leader américain spécialisé dans l'oxyde de zinc, la poudre fine de zinc et du zinc métal. L'entreprise a plus de 70 ans d'innovation à son actif, possède un solide savoir-faire en science des matériaux et propose la qualité de ses produits sur le marché. U.S. Zinc dessert le marché des États-Unis grâce à une capacité et une empreinte de fabrication étendues dans ses quatre installations du Texas et du Tennessee.

EverZinc, fort de son héritage de 185 ans, est un leader mondial de la technologie du zinc dans le domaine des matériaux de zinc spéciaux, notamment les poudres fines de zinc, les oxydes de zinc, les poudres de zinc pour piles et Zano®, un oxyde de zinc ultra-fin. EverZinc possède 10 sites de production situés en Belgique, au Canada, en Chine, aux Pays-Bas, en Norvège et en Malaisie.

Aterian, une société d'investissement privée du marché intermédiaire axée sur les opérations et ciblant les entreprises leaders du secteur, a acquis U.S. Zinc en 2018.

« Nous sommes ravis de nous associer à Aterian et au conseil d'administration pour mener cette nouvelle organisation fusionnée vers l'avenir »,a déclaré Vincent Dujardin, PDG d'EverZinc, qui dirigera la société fusionnée en tant que président et PDG. « Cette fusion stratégique réunit deux pionniers du secteur d'activités. En fusionnant nos plateformes complètes de chimie du zinc, notre base d'employés, nos capacités et spécialisations éprouvées en matière de R&D et de technologie, nous renforcerons notre leadership en faisant avancer la nouvelle organisation sur la courbe de la technologie. »

« Nous avons construit une thèse à long terme autour de la chimie du zinc, en commençant par notre investissement de plateforme dans U.S. Zinc », a déclaré Christopher H. Thomas, cofondateur et associé d'Aterian. « Étant l'un des métaux les plus largement disponibles et les plus durables au monde, le zinc est recyclable et a des répond à des besoins essentiels pour notre avenir. Cet investissement s'inscrit dans le prolongement de notre vision, puisque l'organisation continuera de s'associer et d'innover avec ses clients pour être à la pointe de l'industrie grâce à des alternatives et des solutions technologiques et durables. »

Le zinc est le quatrième métal le plus utilisé dans le monde et progresse sur les marchés émergents. Il s'agit notamment d'innovations dans le domaine des soins personnels, où les minéraux de zinc sont considérés comme une meilleure alternative aux matériaux existants pour les écrans solaires et les soins de la peau, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie. De nouvelles combinaisons de piles, telles que le zinc-air et le nickel-zinc, constituent des alternatives aux technologies stationnaires de stockage de l'énergie existantes.

« Cette combinaison renforcera notre empreinte mondiale, améliorera nos capacités d'approvisionnement, diversifiera nos activités et permettra à notre plateforme de mieux servir les clients à l'échelle mondiale », a déclaré Joel Hawthorne, président et PDG d'U.S. Zinc, qui sera vice-président de l'entreprise EverZinc et membre du conseil d'administration de la société fusionnée. « Nous sommes impatients de continuer à servir les applications existantes tout en cultivant de nouveaux flux de marché pour nos composants en zinc. »

Le zinc est hautement recyclable. La nouvelle société a l'intention de s'approvisionner en majorité en matières premières essentielles à partir de flux de dérivés tiers, en convertissant des matériaux de zinc usagés déjà disponibles sur le marché, encourageant ainsi une plus grande durabilité à l'échelle du secteur d'activités. Le zinc peut être récupéré sans perte significative de qualité, ce qui réduit le besoin de zinc vierge et les émissions dans l'air et dans l'eau, la déforestation, la consommation d'énergie et les déchets qui résultent souvent de l'extraction et du traitement du zinc vierge.

« Aterian continuera à soutenir EverZinc en investissant dans la capacité, la technologie et l'innovation », a déclaré Joshua Ciampa, directeur général d'Aterian. « Les utilisations mondiales du zinc atteignent un point d'inflexion critique et nous sommes heureux de pouvoir exploiter notre technologie européenne ou asiatique pour la capacité en Amérique du Nord, et vice-versa. »

Aterian Investment Partners, l'actionnaire majoritaire d'U.S. Zinc, restera propriétaire de la société fusionnée.

Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique d'U.S. Zinc et d'Aterian, et Moelis & Company LLC a été le conseiller en fusions et acquisitions d'U.S. Zinc et d'Aterian. Willkie, Farr & Gallagher LLP a été le conseiller juridique, Jefferies a été le principal conseiller financier et Stifel a été le conseiller financier du vendeur.

Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

À propos d'U.S. Zinc

Basé à Houston, au Texas, depuis plus de 70 ans, U.S. Zinc est le leader mondial des produits de zinc à valeur ajoutée, notamment l'oxyde de zinc, la poudre de zinc et les produits de zinc métal vendus aux marchés des pneus, des produits chimiques, des revêtements et de l'agriculture. L'entreprise se différencie par plus de 70 ans de technologie et de qualité sur le marché, avec une empreinte de fabrication étendue sur quatre sites au Texas et au Tennessee.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.uszinc.com

À propos d'EverZinc

EverZinc est un fournisseur mondial de matériaux de zinc spécialisés, notamment de poudres fines de zinc, d'oxydes de zinc, de poudres de zinc pour piles et de Zano®, un oxyde de zinc ultra-fin. Les produits de la société sont utilisés pour plusieurs utilisations, notamment les peintures anticorrosion, les pneus performants, les produits pharmaceutiques, les céramiques, le verre, les écrans solaires, les piles alcalines et d'autres produits.

Avec des sites de fabrication situés en Belgique, au Canada, en Chine, aux Pays-Bas, en Norvège et en Malaisie, EverZinc dirige ses 10 sites de production pour servir sa clientèle mondiale croissante.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.everzinc.com/en/

À propos d'Aterian Investment Partners

Aterian Investment Partners est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises de taille moyenne, leaders dans leur secteur. En collaboration avec la direction, Aterian soutient les investissements dans l'ensemble d'une organisation, des personnes aux processus, en passant par les équipements, la technologie et la gouvernance sociale, entre autres. Avec des bureaux à New York et en Floride, Aterian a levé des engagements de capitaux cumulés de plus de 1,5 milliard de dollars depuis sa fondation en 2009.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.aterianpartners.com

SOURCE Aterian Investment Partners