ATHLETICA SPORT SYSTEMS INC. DÉVOILE LE NOUVEAU SYSTÈME NUMÉRIQUE CRYSTAPLEX POUR LES RAMBARDES

La technologie LED brevetée est entièrement nouvelle et unique sur le marché nord-américain. Ce développement permet d'améliorer l'expérience des supporters et d'accroître les possibilités de parrainage.

WATERLOO, Ontario, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Suite au lancement du produit lors de la Journée de l'innovation 2024 de l'IRMA, Athletica Sport Systems Inc. a le plaisir d'annoncer le lancement d'un nouveau système numérique innovant pour les rambardes - Crystaplex LiveLED. Le développement améliore l'expérience des fans en fournissant des présentations le jour du match et des célébrations de buts au niveau de la glace, complétant les rubans LED et les cubes média dans l'ensemble de l'installation. Le système à périmètre complet permet également d'augmenter les revenus des sponsors, les publicités statiques étant remplacées en temps réel, ce qui permet des impressions directes et un marquage complet de la patinoire.

En partenariat avec LedFoil Finland OY, Athletica a beaucoup investi au cours des quatre dernières années dans la création d'un produit fin, léger et modulable pour des installations partielles ou sur tout le périmètre, et qui peut également être adapté en usine aux systèmes de panneaux d'affichage existants. En complément du produit LedFoil encastré sous la glace, nous offrons maintenant de la publicité sur grand écran autour et sous les surfaces de jeu de la glace, visible par tous les spectateurs dans les arènes. Ces produits sont conçus pour être autonomes ou pour s'intégrer de manière optimale aux bannières, rubans et systèmes de tableaux d'affichage LED existants.

Le contenu publicitaire interchangeable multiplie efficacement les flux de revenus. Au lieu de vendre une seule publicité pour la saison, les sites peuvent personnaliser leur message pendant le match d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant. Jusqu'à présent, des publicités adhésives statiques et donc semi-permanentes ont été installées sur les panneaux d'affichage avant le match ou même avant la saison. Avec le LiveLED d'Athletica, le contenu de l'écran peut être varié et ciblé pour chaque événement, chaque sponsor et chaque public tout au long de la saison.

« Grâce à la technologie de notre partenaire LedFoil, nous pouvons mieux servir non seulement nos clients et leurs partenaires, mais aussi le public qui assiste aux événements organisés dans les patinoires. La grande variété de contenus diffusés sur ces écrans LED nous permet d'élever l'expérience globale à un tout autre niveau », déclare Andrew McRae, chef de la direction d'Athletica Sport Systems.

À PROPOS DE LED FOIL

LedFoil Finland Oy est une entreprise technologique finlandaise qui développe des écrans LED pour des conditions incroyablement complexes telles que la glace. Les écrans sont basés sur la technologie de LedFoil, qui permet de réaliser des écrans légers, transparents et flexibles. La technologie de LedFoil a été brevetée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie dans 14 pays.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de LED Foil.

À PROPOS D'ATHLETICA

Chef de file des infrastructures sportives spécialisées, Athletica est un concepteur, un fabricant et un installateur de systèmes de dashers pour les arènes de hockey et les installations athlétiques multisports, desservant les marchés finaux professionnels, semi-professionnels et communautaires. Basée à Waterloo (Ontario), la société possède également des bureaux à Minneapolis (Minnesota) et à Vancouver (Colombie-Britannique). Athletica est le fournisseur privilégié d'équipement de patinoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), de la Ligue américaine de hockey (LAH) et de USA Hockey.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web d'Athletica.

Athletica, relations avec les médias : Andrew McRae, [email protected], 519-747-1856 x235

