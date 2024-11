ATHLETICA SPORT SYSTEMS INC. STELLT DAS NEUE LIVE-GESTEUERTE DIGITALE DASHERBOARD-SYSTEM CRYSTAPLEX VOR

Die proprietäre LED-Technologie ist völlig neu und einzigartig auf dem nordamerikanischen Markt. Diese Entwicklung bringt Verbesserungen für die Fans und mehr Möglichkeiten für das Sponsoring.

WATERLOO, ON, 13. November 2024 /PRNewswire/ – Nach der Produkteinführung auf dem Innovation Day 2024 der IRMA freut sich Athletica Sport Systems Inc., die Markteinführung eines neuen und innovativen digitalen Anzeigesystems für Sportveranstaltungen – Crystaplex LiveLED – bekannt zu geben. Die Entwicklung verbessert das Fanerlebnis durch die Präsentation von Spieltagen und Torjubel direkt auf der Eisebene und ergänzt die LED-Bänder und Medienwürfel im gesamten Stadion. Das System, das den gesamten Umfang abdeckt, ermöglicht auch höhere Sponsoringeinnahmen, da die statischen Bandenwerbungen in Echtzeit ersetzt werden und so direkte Eindrücke und eine vollständige Arena-Branding-Fähigkeit bieten.

In Zusammenarbeit mit LedFoil Finland OY hat Athletica in den letzten vier Jahren viel in die Entwicklung eines Produkts investiert, das dünn und leicht ist und von Teil- bis hin zu Vollinstallationen skaliert werden kann und auch die Möglichkeit bietet, bestehende Dasherboard-Systeme werkseitig nachzurüsten. Ergänzend zum LedFoil-Produkt unter dem Eis bieten wir jetzt Großbildwerbung um und unter den Eisflächen an, die für ein großes Publikum in der Arena sichtbar ist. Diese Produkte sind entweder als eigenständige Produkte oder als nahtlose Integration in bestehende LED-Banner, Bänder und Anzeigetafel-Systeme konzipiert.

Durch austauschbare Werbeinhalte werden die Einnahmequellen effektiv vervielfacht. Anstatt nur eine einzige Anzeige für die Saison zu verkaufen, können Veranstaltungsorte ihre In-Game-Botschaften in einer Weise anpassen, die bisher nicht möglich war. Bisher wurden auf den Anzeigetafeln vor dem Spiel oder sogar vor der Saison statische und damit semi-permanente Klebeanzeigen angebracht. Mit LiveLED von Athletica können die Bildschirminhalte während der gesamten Saison variiert und auf die jeweilige Veranstaltung, den Sponsor und das Publikum abgestimmt werden.

„Mit der Technologie unseres Partners LedFoil können wir nicht nur unsere Kunden und deren Partner besser bedienen, sondern auch das allgemeine Publikum, das Veranstaltungen auf der Eisbahn besucht. Die große Vielfalt an Inhalten, die auf diesen LED-Bildschirmen abgespielt werden können, ermöglicht es uns, das gesamte Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben", so Andrew McRae, Chief Executive Officer von Athletica Sport Systems.

INFORMATIONEN ZU LED FOIL

LedFoil Finland Oy ist ein finnisches Technologieunternehmen, das LED-Anzeigen für besonders schwierige Bedingungen wie Eis entwickelt. Die Displays basieren auf der Technologie von LedFoil, die es ermöglicht, zerbrechliche und leichte sowie transparente und flexible Displays zu realisieren. Die Technologie von LedFoil wurde in Europa, Nordamerika und Asien in 14 Ländern patentiert.

INFORMATIONEN ZU ATHLETICA

Athletica, ein führendes Unternehmen im Bereich spezieller Sportinfrastrukturen, entwirft, produziert und installiert Bandensysteme für Eishockey-Arenen und Multisportanlagen und bedient damit den professionellen, halbprofessionellen und kommunalen Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Waterloo, Ontario, und unterhält außerdem Niederlassungen in Minneapolis, Minnesota, und Vancouver, British Columbia. Athletica ist der bevorzugte Ausrüster der National Hockey League (NHL), American Hockey League (AHL) und USA Hockey.

Athletica Medienkontakt: Andrew McRae, [email protected], 519-747-1856 x235

