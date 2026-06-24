- ATLANT 3D, A*STAR IMRE y NAMIC firman un MoU para impulsar el descubrimiento de materiales mediante IA en Singapur

COPENHAGUE, Dinamarca y SINGAPUR, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D, el A*STAR Institute of Materials Research and Engineering (A*STAR IMRE), y el National Additive Manufacturing Innovation Cluster (NAMIC), una plataforma nacional alojada por A*STAR, han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar en el establecimiento de un Centro de Desarrollo de Materiales Avanzados ("A-HUB") en Singapur.

ATLANT 3D, A*STAR IMRE, and NAMIC sign an MoU to advance AI-driven materials discovery in Singapore. ATLANT 3D logo

Esta alianza busca combinar la tecnología patentada de Procesamiento Directo de Capas Atómicas (DALP®) de ATLANT 3D con la experiencia en ingeniería de materiales de A*STAR IMRE y las capacidades de fabricación aditiva y desarrollo de ecosistemas de NAMIC. Las partes explorarán aplicaciones en el descubrimiento de materiales mediante IA para el empaquetado avanzado, la fotónica de silicio y la fabricación de semiconductores.

A-HUB Singapur tiene como objetivo impulsar la síntesis de materiales de alto rendimiento, el descubrimiento autónomo de materiales y el desarrollo acelerado de tecnología, facilitar proyectos innovadores con socios industriales y fortalecer la infraestructura soberana de fabricación avanzada y el ecosistema de innovación de materiales de Singapur.

"Singapur es un referente mundial en la adopción a escala industrial de materiales avanzados y tecnologías de fabricación de última generación", afirmó el Dr. Maksym Plakhotnyuk, consejero delegado y fundador de ATLANT 3D. "Al combinar la tecnología DALP® de ATLANT 3D con la experiencia de A*STAR IMRE en materiales de primer nivel y el ecosistema de innovación de NAMIC, crearemos la primera fundición de innovación de materiales de alto rendimiento del mundo para aplicaciones avanzadas en semiconductores, fotónica de silicio y tecnologías de empaquetado avanzadas."

"Gracias a esta colaboración con ATLANT 3D, estamos incorporando capacidades de procesamiento de capas atómicas de vanguardia a nuestro flujo de trabajo de desarrollo de materiales, lo que nos permite acelerar el descubrimiento y la optimización de materiales funcionales de película Delgada", declaró el profesor Loh Xian Jun, director ejecutivo de A*STAR IMRE. "La combinación de la experiencia de ATLANT 3D en tecnología de deposición avanzada con las sólidas capacidades de ciencia de materiales y la infraestructura de caracterización de clase mundial de A*STAR IMRE fortalece nuestra capacidad para traducir la investigación en resultados prácticos para la industria de fabricación avanzada de Singapur".

"La próxima frontera para la humanidad requerirá avances en materiales con propiedades superiores, posibilitados por procesos aditivos digitales de circuito Cerrado", afirmó el Dr. Ho Chaw Sing, consejero delegado de NAMIC y director ejecutivo del Consejo de Investigación Científica y de Ingeniería de A*STAR. "A-HUB aspira a ser una plataforma compartida que acerque a los socios de investigación, industria y ecosistema para acelerar la transición de supermateriales del laboratorio a la fábrica, fortaleciendo la posición de Singapur como centro global en materiales de próxima generación y fabricación avanzada".

Para leer el comunicado de prensa completo, haga clic aquí https://atlant3d.com/atlant3d-astar-namic/

Más información sobre ATLANT 3D en www.atlant3d.com.

Más información sobre Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) en www.a-star.edu.sg.

Más información sobre NAMIC en https://namic.sg.

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