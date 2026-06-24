ATLANT 3D, l'IMRE (A*STAR) et le NAMIC signent un protocole d'accord pour faire progresser la découverte de matériaux grâce à l'IA à Singapour

COPENHAGUE, Danemark et SINGAPOUR, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D, l'Institut de recherche et d'ingénierie des matériaux de l'A*STAR (A*STAR IMRE) et le National Additive Manufacturing Innovation Cluster (NAMIC), une plateforme nationale hébergée par l'A*STAR, ont signé un protocole d'accord (MoU) en vue de collaborer à la création d'un pôle de développement des matériaux avancés (« A-HUB ») à Singapour.

ATLANT 3D, A*STAR IMRE, and NAMIC sign an MoU to advance AI-driven materials discovery in Singapore. ATLANT 3D logo

Ce partenariat vise à associer la technologie exclusive « Direct Atomic Layer Processing » (DALP®) d'ATLANT 3D à l'expertise en ingénierie des matériaux de l'IMRE (A*STAR) ainsi qu'aux capacités de fabrication additive et de développement d'écosystèmes de NAMIC. Les parties exploreront les applications de la découverte de matériaux assistée par l'IA dans les domaines de l'encapsulation avancée, de la photonique sur silicium et de la fabrication de semi-conducteurs.

A-HUB Singapore a pour objectif de soutenir la synthèse de matériaux à haut débit, la découverte autonome de matériaux et le développement accéléré des technologies, de permettre la mise en œuvre de projets d'innovation novateurs en collaboration avec des partenaires industriels, et de renforcer l'infrastructure souveraine de Singapour en matière de fabrication de pointe ainsi que son écosystème d'innovation dans le domaine des matériaux.

« Singapour est un pionnier mondial dans l'adoption à l'échelle industrielle de matériaux de pointe et de technologies de fabrication de nouvelle génération », a déclaré le Dr Maksym Plakhotnyuk, PDG et fondateur d'ATLANT 3D. « En associant la technologie DALP® d'ATLANT 3D à l'expertise de classe mondiale de l'IMRE (A*STAR) en matière de matériaux et à l'écosystème d'innovation de NAMIC, nous allons créer la première fonderie d'innovation en matériaux à haut débit au monde, destinée aux applications de pointe dans les domaines des semi-conducteurs, de la photonique sur silicium et des technologies d'encapsulation avancées. »

« Grâce à cette collaboration avec ATLANT 3D, nous intégrons des capacités de pointe en matière de traitement par couches atomiques à notre processus de développement de matériaux, ce qui nous permet d'accélérer la découverte et l'optimisation de matériaux fonctionnels en couches minces », a déclaré le professeur Loh Xian Jun, directeur exécutif de l'IMRE (A*STAR). « L'association de l'expertise d'ATLANT 3D en matière de technologies de dépôt de pointe et des compétences approfondies de l'IMRE (A*STAR) en science des matériaux, ainsi que de son infrastructure de caractérisation de niveau mondial, renforce notre capacité à transformer la recherche en résultats concrets pour le secteur de la fabrication de pointe à Singapour. »

« La prochaine étape pour l'humanité nécessitera des avancées décisives dans le domaine des matériaux dotés de propriétés supérieures, rendues possibles par des procédés d'impression 3D numériques en boucle fermée », a déclaré le Dr Ho Chaw Sing, président-directeur général de NAMIC et directeur exécutif du Conseil de recherche en sciences et ingénierie de l'A*STAR. « A-HUB a pour ambition d'être une plateforme commune visant à rapprocher les acteurs de la recherche, de l'industrie et de l'écosystème afin d'accélérer le passage des matériaux avancés du laboratoire à l'usine, renforçant ainsi la position de Singapour en tant que pôle mondial dans le domaine des matériaux de nouvelle génération et de la fabrication de pointe. »

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Pour en savoir plus sur l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), rendez-vous sur www.a-star.edu.sg.

Pour en savoir plus sur la NAMIC, rendez-vous sur https://namic.sg.

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