Un proveedor de soluciones hiperescalables de IA selecciona la plataforma NANOFABRICATOR® de ATLANT 3D

Un proveedor líder mundial de soluciones hiperescalables de IA selecciona la plataforma NANOFABRICATOR® de ATLANT 3D para establecer un laboratorio de descubrimiento de materiales impulsado por IA

COPENHAGUE, Dinamarca, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D anunció hoy que ha recibido un pedido de un proveedor líder mundial de soluciones de IA a gran escala para su plataforma NANOFABRICATOR® LITE. El sistema dará soporte al laboratorio de descubrimiento de materiales impulsado por IA del cliente, permitiendo la fabricación experimental rápida y la validación de materiales generados por IA, así como la creación de datos experimentales para un proceso de innovación recursivo. Este pedido refleja la creciente demanda de la industria de flujos de trabajo integrados que conecten el diseño computacional de materiales con la validación experimental.

ATLANT 3D's NANOFABRICATOR® LITE bridges AI-driven materials discovery with rapid experimental validation.

A medida que la IA acelera el descubrimiento de materiales de próxima generación, uno de los mayores desafíos es validar experimentalmente y con rapidez las predicciones generadas por IA. ATLANT 3D aborda este desafío mediante su plataforma integral de innovación de materiales, que integra flujos de trabajo de materiales basados en IA, el software DALP® OS, la fabricación a escala atómica, la validación experimental rápida y la infraestructura escalable A-Hub en un flujo de trabajo de innovación fluido. Al conectar el descubrimiento de materiales impulsado por IA con la validación experimental y la ampliación de la producción, ATLANT 3D permite a investigadores e industria acelerar todo el ciclo de vida de la innovación de materiales.

"La inteligencia artificial transforma la forma en que se descubren nuevos materiales. La próxima frontera es convertir esas predicciones digitales en materiales y dispositivos físicos. La plataforma integral de innovación de materiales de ATLANT 3D conecta el diseño impulsado por IA con el procesamiento a escala atómica, la validación experimental y la ampliación de la producción, lo que ayuda a los innovadores a acelerar drásticamente el camino desde el descubrimiento computacional hasta la innovación en el mundo real". — Doctor Maksym Plakhotnyuk, consejero delegado y fundador de ATLANT 3D

Se espera que el laboratorio de descubrimiento de materiales impulsado por IA del cliente avance en la investigación de semiconductores, embalajes avanzados, fotónica, tecnologías energéticas, tecnologías cuánticas y otras aplicaciones emergentes al iterar rápidamente entre diseños de materiales generados por IA y validación experimental.

Este pedido refuerza aún más la estrategia de ATLANT 3D de ofrecer una plataforma completa de innovación de materiales que une el descubrimiento de materiales impulsado por IA, la validación experimental y la fabricación escalable.

Acerca de ATLANT 3D

ATLANT 3D es una empresa de alta tecnología que impulsa la innovación en materiales avanzados mediante IA y la fabricación a escala atómica. La empresa ha desarrollado una plataforma de fabricación a escala atómica que proporciona un control preciso y programable de la materia átomo a átomo® para convertir el diseño digital de materiales en realidad física. ATLANT 3D define una nueva categoría para la IA física aplicada a la materia con su tecnología e infraestructura de plataforma.

Para más información, visite www.atlant3d.com.