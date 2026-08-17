ATLANT 3D lance la NANOFABRICATOR® PRO : La première et unique plateforme physique au monde dédiée à la découverte de matériaux grâce à l'IA

COPENHAGUE, Danemark, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D a annoncé aujourd'hui le lancement de NANOFABRICATOR® PRO, la première et unique plateforme physique au monde dédiée à la découverte de matériaux pilotée par l'IA. Cette plateforme associe la découverte de matériaux basée sur l'intelligence artificielle à la fabrication programmable à l'échelle atomique, à la validation expérimentale et au prototypage de dispositifs, accélérant ainsi le passage de la conception à la production de matériaux et de dispositifs.

ATLANT 3D NANOFABRICATOR® PRO, the world’s first and only physical platform for AI-driven materials discovery.

Alors que l'IA révolutionne la découverte de nouveaux matériaux, la validation des prévisions générées par l'IA reste un défi majeur. Les processus traditionnels séparent la conception, la fabrication, la caractérisation et la production des matériaux en étapes distinctes, ce qui freine l'innovation et limite la transition entre les découvertes numériques et les technologies concrètes.

Grâce à la technologie exclusive Direct Atomic Layer Processing (DALP®) d'ATLANT 3D, la NANOFABRICATOR® PRO constitue le pilier de l'infrastructure d'IA physique pour la matière et de la fonderie de matériaux autonome A-HUB d'ATLANT 3D, intégrant la découverte de matériaux pilotée par l'IA, la fabrication à l'échelle atomique et la validation rapide dans les domaines des semi-conducteurs, des conditionnements avancés, des technologies quantiques et des applications émergentes.

Intégrant la robotique industrielle automatisée (AIR), NANOFABRICATOR® PRO est une plateforme conforme aux normes SEMI destinée à la fabrication avancée de semi-conducteurs. AIR fabrique la plateforme aux États-Unis, ce qui permet une production évolutive, soutient l'expansion d'ATLANT 3D sur le marché américain et offre un système prêt à la production.

« L'IA est en train de transformer en profondeur la manière dont on découvre de nouveaux matériaux. Le prochain défi consiste à transformer ces découvertes en innovations concrètes. En collaboration avec AIR, nous lançons la NANOFABRICATOR® PRO, qui permet de créer des plateformes autonomes de nouvelle génération dotées de fonctions de métrologie intégrées », a déclaré le Dr Maksym Plakhotnyuk, PDG et fondateur d'ATLANT 3D. « En associant la découverte de matériaux assistée par l'IA, la fabrication de pointe et la validation expérimentale, nous permettons de transformer rapidement les prédictions informatiques en matériaux fonctionnels, tout en jetant les bases de l'infrastructure d'IA physique pour la matière. »

« L'industrialisation des technologies de pointe nécessite une expertise de haut niveau en matière de plateformes fiables et évolutives », a déclaré Bob Fung, président d'Automated Industrial Robotics Silicon Valley. « Notre partenariat allie une ingénierie de pointe à des capacités de fabrication américaines afin de proposer la plateforme NANOFABRICATOR® PRO, qui ouvrira de nouvelles perspectives pour les industries de demain. »

Le prochain défi d'ATLANT 3D consiste à proposer des fonctionnalités de plateforme autonome basées sur la NANOFABRICATOR® PRO, avec des solutions de métrologie intégrées et d'autres solutions de traitement. L'entreprise recherche des partenaires stratégiques dans le domaine des technologies de pointe afin de poursuivre sa croissance et son expansion, dans le but de développer la prochaine génération d'IA physique.

À propos d'ATLANT 3D

ATLANT 3D permet l'innovation en matière de matériaux grâce à l'intelligence artificielle et la fabrication à l'échelle atomique. Grâce à la technologie DALP®, l'entreprise offre un contrôle programmable de la matière afin de transposer la conception numérique des matériaux dans la réalité physique, ouvrant ainsi la voie à l'infrastructure d'IA physique pour la matière.

Pour en savoir plus sur NANOFABRICATOR® PRO, rendez-vous sur www.atlant3d.com/nanofabricator_pro et, et pour en savoir plus sur ATLANT 3D, rendez-vous sur www.atlant3d.com.