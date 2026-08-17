ATLANT 3D lanza NANOFABRICATOR® PRO, plataforma física para el descubrimiento de materiales mediante IA

- ATLANT 3D lanza NANOFABRICATOR® PRO: La primera y única plataforma física del mundo para el descubrimiento de materiales mediante IA

COPENHAGUE, Dinamarca, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D anunció hoy el lanzamiento de NANOFABRICATOR® PRO, la primera y única plataforma física del mundo para el descubrimiento de materiales mediante inteligencia artificial. Esta plataforma conecta el descubrimiento de materiales mediante IA con la fabricación programable a escala atómica, la validación experimental y la creación de prototipos de dispositivos, acelerando la transición del diseño a la fabricación de materiales y dispositivos.

ATLANT 3D NANOFABRICATOR® PRO, the world’s first and only physical platform for AI-driven materials discovery.

A medida que la IA transforma el descubrimiento de materiales, un desafío clave sigue siendo la validación de las predicciones generadas por la IA. Los flujos de trabajo tradicionales separan el diseño, la fabricación, la caracterización y la fabricación de materiales en procesos desconectados, lo que ralentiza la innovación y limita la transición de los descubrimientos digitales a tecnologías reales.

Impulsado por la tecnología patentada de Procesamiento Directo de Capas Atómicas (DALP®) de ATLANT 3D, NANOFABRICATOR® PRO es la base de la Infraestructura Física de IA para la Materia y la Fundición Autónoma de Materiales A-HUB de ATLANT 3D, integrando el descubrimiento de materiales impulsado por IA, la fabricación a escala atómica y la validación rápida en semiconductores, empaquetado avanzado, tecnologías cuánticas y aplicaciones emergentes.

Industrializado con Robótica Industrial Automatizada (AIR), NANOFABRICATOR® PRO es una plataforma compatible con SEMI para la fabricación avanzada de semiconductores. AIR fabrica la plataforma en EE.UU., lo que permite una producción escalable, apoya la expansión de ATLANT 3D en EE.UU. y proporciona un sistema listo para la producción.

"La IA está transformando radicalmente la forma en que se descubren nuevos materiales. El próximo desafío consiste en convertir esos descubrimientos en innovaciones reales. Junto con AIR, presentamos NANOFABRICATOR® PRO, que permite la creación de plataformas autónomas de última generación con metrología integrada", afirmó el Dr. Maksym Plakhotnyuk, consejero delegado y fundador de ATLANT 3D. "Al conectar el descubrimiento de materiales impulsado por IA, la fabricación avanzada y la validación experimental, facilitamos la rápida transformación de las predicciones computacionales en materiales funcionales, sentando las bases para la infraestructura física de IA aplicada a la materia".

"La industrialización de tecnologías revolucionarias requiere experiencia avanzada en plataformas fiables y escalables", declaró Bob Fung, presidente de Automated Industrial Robotics Silicon Valley. "Nuestra alianza combina ingeniería avanzada con capacidades de fabricación estadounidenses para ofrecer la plataforma NANOFABRICATOR® PRO, que permitirá explorar nuevas fronteras para las industrias del futuro".

La próxima frontera de ATLANT 3D es ofrecer capacidades de plataforma de conducción autónoma basadas en NANOFABRICATOR® PRO con metrología integrada y otras soluciones de procesamiento. La compañía busca socios estratégicos en tecnologías avanzadas para su crecimiento y expansión, con el objetivo de construir la próxima generación de IA física.

Acerca de ATLANT 3D

ATLANT 3D impulsa la innovación de materiales mediante IA y la fabricación a escala atómica. A través de la tecnología DALP®, la empresa proporciona un control programable de la materia para transformar el diseño digital de materiales en realidad física, siendo pionera en la infraestructura física de IA para la materia.

Para obtener más información sobre NANOFABRICATOR® PRO, visite www.atlant3d.com/nanofabricator_pro, y ATLANT 3D, visite www.atlant3d.com.