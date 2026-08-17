ATLANT 3D、「NANOFABRICATOR® PRO」を発売：AIを活用した材料探索向けの世界初かつ唯一の物理プラットフォーム

デンマーク、コペンハーゲン, 2026年8月17日 /PRNewswire/ -- ATLANT 3Dは本日、AIを活用した材料探索向けの世界初かつ唯一の物理プラットフォーム「NANOFABRICATOR® PRO」の発売を発表しました。このプラットフォームは、AIを活用した材料探索と、プログラム可能な原子スケールでの作製、実験による検証、デバイスの試作を結びつけ、設計から製造可能な材料およびデバイスへの移行を加速します。

AIが材料探索を変革する中、AIが生成した予測を検証することは、依然として重要な課題です。従来のワークフローでは、材料設計、作製、特性評価、製造が互いに切り離されたプロセスとなっており、イノベーションを遅らせ、デジタル上の発見から現実世界の技術への移行を制限しています。

ATLANT 3D NANOFABRICATOR® PRO, the world’s first and only physical platform for AI-driven materials discovery.

ATLANT 3D独自のDirect Atomic Layer Processing（DALP®）技術を採用したNANOFABRICATOR® PROは、Physical AI Infrastructure for MatterおよびATLANT 3DのA-HUB Autonomous Materials Foundryの基盤です。半導体、先進パッケージング、量子技術、新興アプリケーションの各分野において、AIを活用した材料探索、原子スケール製造、迅速な検証を統合します。

Automated Industrial Robotics（AIR）との協業により産業用途向けに実用化されたNANOFABRICATOR® PROは、先端半導体製造向けのSEMI規格準拠プラットフォームです。AIRは米国で同プラットフォームを製造することで、拡張可能な生産を実現し、ATLANT 3Dの米国展開を支援するとともに、実生産に対応したシステムを提供します。

「AIは、新材料の発見方法を根本から変えています。次なるフロンティアは、そうした発見を現実世界のイノベーションへと転換することです。AIRと共同で、計測機能を統合した次世代の自律型プラットフォームの構築を可能にするNANOFABRICATOR® PROを発表します」と、ATLANT 3DのCEO兼創業者であるMaksym Plakhotnyuk博士は述べました。「AIを活用した材料探索、先端製造、実験による検証を結びつけることで、計算による予測を機能性材料として迅速に具現化できるようにすると同時に、Physical AI Infrastructure for Matterの基盤を築きます。」

「画期的な技術を産業化するには、信頼性と拡張性を備えたプラットフォームに関する高度な専門知識が必要です」と、Automated Industrial Robotics Silicon Valleyの社長であるBob Fung氏は述べました。「当社のパートナーシップは、高度なエンジニアリングと米国の製造能力を組み合わせてNANOFABRICATOR® PROプラットフォームを提供し、未来の産業における新たなフロンティアの開拓を可能にします。」

ATLANT 3Dの次なるフロンティアは、計測機能やその他の加工ソリューションを統合したNANOFABRICATOR® PROを基盤とする自律型プラットフォーム機能を実現することです。同社は、次世代のPhysical AIを構築するため、成長と事業拡大に向けて、先端技術分野全般で戦略的パートナーを求めています。

ATLANT 3Dについて

ATLANT 3Dは、AIを活用した材料イノベーションと原子スケール製造を実現します。同社はDALP®技術を通じて物質をプログラム可能な形で制御し、デジタル材料設計を物理的な現実へと転換することで、Physical AI Infrastructure for Matterを切り拓いています。

NANOFABRICATOR® PROの詳細については、www.atlant3d.com/nanofabricator_proをご覧ください。ATLANT 3Dの詳細については、www.atlant3d.comをご覧ください。

SOURCE ATLANT 3D