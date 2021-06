Atlas Corp. gennemfører udveksling og ændring af Fairfax-obligationer for 600 mio. USD

LONDON, 16. juni 2021 /PRNewswire/ -- Atlas Corp. ("Atlas") (NYSE: ATCO) har i dag offentliggjort, at selskabet har genneført en udveksling og ændring af en hovedstol på 600 mio. USD i prioriterede obligationer i Seaspan Corporation, dets helejede datterselskab ("Seaspan"), herunder 250 mio. USD i 5,5% prioriterede obligationer med udløb 2025 ("2025-obligationerne"), 250 mio. USD i 5,5% prioriterede obligationer med udløb i 2026 ("2026-obligationerne") og 100 mio. USD i 5,5% prioriterede obligationer med udløb i 2027 ("2027-obligationerne"; sammen med 2025-obligationerne og 2026-obligationerne, "Fairfax-obligationerne"). Fairfax-obligationerne ejes af visse selskaber forbundet med Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax-ejerne").

Bing Chen, adm. direktør i Atlas, udtaler: "Fairfax Financial har været en dedikeret og strategisk sponsor for vækst og tranformation i Atlas, Seaspan og APR Energy, hvilket vi er taknemlige for, og hvilket vores ejere har nydt godt af. Dagens meddelelse afspejler dels et fortsat stærkt partnerskab samt de vigtige fremskridt, som Atlas har opnået i løbet af de sidste tre år. Mens vi fortsat vil drive kvalitetsbaseret vækst og styrke vores konkurrenceevne, har vi nu forenklet vores balance med mere fleksibilitet i vores kapitalstruktur, så vi kan følge op på attraktive muligheder og bæredygtig værdiskabelse."

Graham Talbot, finansdirektør i Atlas, udtaler: "Samarbejdet med vores meget støttende investor og partner, Fairfax Financial, har gjort, at Atlas har kunnet implementere disse intiativer med succes. Det, tror vi, er begyndelsem på en proces, hvor vi kan frigøre værdier ved hjælp af klog forvaltning af vores balance. Som en fortsættelse af den nylige private amerikanske investering og styrkelsen af vores porteføljefinansieringsprogram på 2,5 mia. USD, repræsenterer dagens meddelelse de næste skridt i vores proces mod at forenkle og skabe større transparens i vores kapitalstruktur. Vi fortsætter vores proces med henblik på at implementere strategisk vigtige finansielle initiativer, som giver øger finansiel fleksibilitet, større klarhed og kapacitet, mens vi fortsætter mod vores mål om at opnå en kreditvurdering på "investment grade". Vi ser frem til at rapportere om vores fremskrift i løbet af de kommende måneder."

Sammenfatning af Udveksling & Ændring Før Efter 250 mio. USD 2025-obligationer 250 mio. USD 2025-obligationer1

50 mio. USD 2026-obligationer1 250 mio. USD 2026-obligationer 200 mio. USD serie J A-aktier2 100 mio. USD 2027-obligationer 100 mio. USD serie J A-aktier2



1) Underkastet ændring

2) Underkastet udveksling



Udvekslingen

Atlas har udvekslet ("Udvekslingen") i alt 300 mio. USD i Fairfax-obligationer 12.000.000 serie J 7,00% kumulerede indløselige A-aktier, der repræsenterer en samlet indløst værdi af 300 mio. USD (en parikurs på 0,01 USD per aktie i Atlas) ("Serie J A-aktier"), og 1.000.000 optioner ("Optioner") med henblik på at købe et tilsvarende antal stamaktier i Atlas til en optionskurs på $13,71 per aktie, baseret på slutkursen på Atlas' stamaktier den 21. maj 2021. Der betales 7,00% i udbytte af serie J A-aktier i de første fem år efter udstedelsesdatoen, hvilket derefter øges med 1,50% årligt til et maksimum på 11,50%. De Fairfax-obligationer, som indgik i udvekslingen, omfattede 200 mio. USD af 2026-obligationene og samtlige udestående 2027-obligationer. De udvekslede 2026- og 2027-obligationer blev annulleret, efter at udvekslingen var gennemført. Samtidig med udvekslingen har Atlas indgået en aftale om registrering af rettigheder med Fairfax-ejerne, der giver særlige registreringsrettigheder i forhold til serie J A-aktierne og optionerne.

Ændringen

I forbindelse med udvekslingen er Fairfax-ejerne gået med til at ændre betingelserne for de 300 mio. USD i udestående Fairfax-obligationer efter udvekslingen ("Ændringen"), som omfatter alle 2025-obligationer og 50 mio. USD af 2026-obligationerne. Forlængelsen fjerner den tvungne indløsning og placeringsrettigheder for Fairfax-ejerne og frigiver og fjerner alle udestående garantier og hæftelser for den underliggende sikkerhed. Fairfax-ejerne er også gået med til at afslutte Seaspan's Amended and Restated Pledge and Collateral Agent Agreement (med ændringer over tid, "sikkerhedsstillelsesaftalen") og til at frigive og fjerne alle hæftelser på sikkerhed i henhold til sikkerhedsstillelsesaftalen.

Om Atlas

Atlas er en førende international kapitalforfaltningsvirksomhed, der skiller sig ud ved at være bedst i sin klasse som ejer og formidle kapital med henblik på at skabe bæredygtige værdier for aktionærerne. Atlas kombinerer et erfarent kapitalforvaltningsteam med dyb erfaring i drift og kapitalallokering. Vi har som mål at skabe langsigtet, risikojusteret afkast fra infrastrukturaktiver i høj kvalitet inden for skibsfart, energi og andre infrastrukturområder. Vores to porteføljevirksomheder, Seaspan Corporation og APR Energy Ltd. er unikke driftsplatforme inden for henholdsvis global skibsfart og global energi, der er førende inden for deres respektive brancher.

Om Seaspan

Seaspan er en førende uafhængig ejer og operatør af containerskibe. Vi chartrer vores skibe ud på langsigtede tidscharteraftaler mod fast betaling til verdens største containerrederier. Per 31. marts 2021 bestod Seaspans flåde af 127 containerskibe med en samlet kapacitet på cirka 1.073.200 TEU. Den 19. maj 2021 annocerede vi leveringen af to brugte skibe, hvilket øger Seaspans flåde til 129 skibe og 1.090.200 TEU. Vi har også 37 skibe under bygning og har indgået aftale om køb af yderligere to brugte skibe, hvilket vil øge kapaciteten til 1.670.200 TEU, når alle skibe er leveret. Læs mere på seaspancorp.com

Advarsel om udtalelser vedrørende fremtidige forhold

Denne meddelelse indeholder visse udtalelser vedrørende fremtidige forhold (i henhold til definitionen i den amerikanske værdipapirlovgivning (Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934) med ændringer). Udtalelser, der i deres natur er forudsigende, som afhænger af eller refererer til fremtidige begivenheder eller betingelser, eller som indeholder ordene "forventer", "forudser", "har til hensigt", "planlægger", "tror", "vurderer", "projicerer", "forudsiger", "vil", "kan", "potentielt", "burde" og tilsvarende udtryk, er udtalelser om fremtidige forhold. Disse udtalser om fremtidige forhold afspejler udelukkende ledelsens nuværende forventninger for den dag, meddelelsen er afgivet. Derfor advares du om ikke at stole på nogen form for udtalelser om fremtidige begivenheder. Selvom disse udtalelser baserer sig på formodninger, som vi vurderer er fornuftige baseret på de tilgængelige oplysninger, er de underlagt risici og usikkerhed. Disse risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til, de faktorer, der jævnligt orienteres om i vores periodiske rapporter og i indberetninger til det amerikanske børstilsyn (SEC), herunder Atlas' årsrapport på formular 20-F for regnskabsåret, der slutteden den 31. december 2020, og som blev indleveret til SEC den 19. marts 2021. Vi afviser udtrykkeligt alle former for forpligtelse til at opdatere eller revidere disse udtalelser om fremtidige forhold, det være sig på grund af indtrufne fremtidige begivenheder, nye oplysninger, ændringer i vores holdninger eller forventninger eller andet. Vi foretager ingen forudsigelser eller udtalelser om resultaterne for vores værdipapirer.

