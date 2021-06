Atlas Corp. saattaa loppuun 600 miljoonan dollarin Fairfax-vanhempien velkakirjojen vaihdon ja muutoksen

LONTOO, 17. kesäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- Atlas Corp. ("Atlas") (NYSE: ATCO) ilmoitti tänään, että se on vaihtanut ja muuttanut Seaspan Corporationin, sen kokonaan omistaman tytäryhtiön ("Seaspan") ylempien joukkovelkakirjalainojen 600 miljoonan dollarin kokonaissumman, mukaan lukien 250 miljoonaa dollaria 5,5 %:n joukkolainoja, jotka erääntyvät vuonna 2025 ("2025" Joukkovelkakirjat "), 250 miljoonaa dollaria 5,5 %:n joukkolainoja, jotka erääntyvät vuonna 2026 (" 2026-velkakirjat ") ja 100 miljoonaa dollaria, 5,5 %:n joukkolainoja, jotka erääntyvät vuonna 2027 (" 2027-velkakirjat "sekä yhdessä vuoden 2025 ja 2026-velkakirjojen kanssa", "Fairfax-velkakirjat"). Fairfax-velkakirjoja hallitsevat tietyt Fairfax Financial Holdings Limitedin tytäryhtiöt ("Fairfax-haltijat").

Atlasin toimitusjohtaja ja CEO Bing Chen kommentoi: "Fairfax Financial on ollut sitoutunut ja strateginen sponsori Atlasin, Seaspanin ja APR Energyn kasvulle ja muutokselle, josta tiimimme on kiitollinen ja osakkeenomistajamme ovat hyötyneet. Tämänpäiväinen ilmoitus heijastaa sekä jatkuvaa vahvaa kumppanuutta että Atlasin viimeisten kolmen vuoden aikana saavuttamaa merkittävää edistystä. Kun jatkamme laadun kasvua ja vahvistamme kilpailukykyämme, olemme nyt yksinkertaistaneet tasettamme entistä joustavammalla pääomarakenteellamme jatkamaan houkuttelevia mahdollisuuksia ja kestävää arvonluontia."

Graham Talbot, Atlasin talousjohtaja, kommentoi: "Yhteistyössä voimakkaasti kannattavan sijoittajakumppanimme, Fairfax Financialin kanssa, Atlas on onnistuneesti toteuttanut nämä aloitteet, joiden uskomme aloittavan arvon vapauttamisen varovaisen tasehallinnan avulla. Yhdysvaltain äskettäisen yksityisen sijoittamisen ja 2,5 miljardin dollarin salkkujen rahoitusohjelman vahvistamisen perusteella tämänpäiväinen ilmoitus on seuraava askel prosessissamme pääomarakenteen yksinkertaistamiseksi ja lisäämiseksi. Jatkamme prosessia strategisesti merkittävien taloudellisten aloitteiden toteuttamiseksi, jotka lisäävät taloudellista joustavuutta, selkeyttä ja kapasiteettia edettäessä kohti tavoitettamme saavuttaa sijoitusluokan yritysluottoluokitus. Odotamme innolla raporttia edistymisestämme tulevina kuukausina."

Yhteenveto vaihdosta ja muutoksesta Ennen Jälkeen 250 miljoonaa dollaria 2025-velkakirjoja 250 miljoonaa dollaria 2025 velkakirjoja1 250 miljoonaa dollaria 2026-velkakirjoja 50 miljoonaa dollaria 2026 velkakirjoja1 200 miljoonan dollarin etuoikeutetut J-sarjan osakkeet2 100 miljoonaa dollaria 2027-velkakirjoja 100 miljoonan dollarin etuoikeutetut J-sarjan osakkeet2



1) Oikeus muutokseen

2) Pörssin alainen



Pörssi

Atlas on vaihtanut ("pörssi") yhteensä 300 miljoonaa dollaria Fairfax-velkakirjoja 12 000 000 J-sarjan 7,00 prosentin kumulatiiviseen lunastettavaan ikuiseen etuoikeutettuun osakkeeseen, mikä vastaa 300 miljoonan dollarin likvidointiarvoa (nimellisarvo 0,01 dollaria Atlas-osaketta kohden) ("Sarja" J:n etuoikeutetut osakkeet ") ja 1 000 000 optiota ("optiotodistukset ") ostamaan yhtä monta Atlas-kantaosaketta osakkeista 13,71 dollarin osakekohtaiseen hintaan Atlas-kantaosakkeen päätöskurssiin 21. toukokuuta 2021. J-sarjan etuoikeutetuista osakkeista maksetaan osinkoa 7,00 % ensimmäisen viiden vuoden ajan liikkeeseenlaskun jälkeen, 1,50 % korotetaan sen jälkeen vuosittain enintään 11,50 %:iin. Pörssin kohteena oleviin Fairfax-velkakirjoihin sisältyi 200 000 000 dollaria vuoden 2026 joukkovelkakirjoista ja kaikki 2027-joukkovelkakirjat. Vaihdetut 2026- ja 2027-velkakirjat peruutettiin pörssin päätyttyä. Samanaikaisesti pörssin kanssa Atlas teki rekisteröintioikeussopimuksen Fairfaxin haltijoiden kanssa, jossa määrättiin tietyistä J-sarjan etuoikeutettujen osakkeiden ja optiotodistusten rekisteröintioikeuksista.

Tarkistus

Pörssin yhteydessä Fairfaxin haltijat sopivat muuttavansa 300 miljoonan dollarin Fairfax-velkakirjojen ehtoja, jotka ovat edelleen voimassa pörssin jälkeen ("muutos"), joka sisältää kaikki vuoden 2025 ja 50 miljoonaa dollaria vuoden 2026 velkakirjoista. Muutos eliminoi muun muassa Fairfaxin haltijoiden pakollisen lunastuksen ja asettaa oikeudet ja vapautukset sekä vapauttaa kaikki jäljellä olevat vakuudet ja pantit niiden perusteella. Fairfaxin haltijat sopivat myös irtisanovansa Seaspanin muutetun ja muutetun pantti- ja vakuusasiamiehen sopimuksen (sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, "panttisopimus"), sekä vapauttamaan ja vapauttamaan kaikki panttisopimuksen mukaiset vakuudet.

Tietoja Atlasista

Atlas on johtava maailmanlaajuinen omaisuudenhoitoyhtiö, joka eroaa asemastaan luokkansa parhaimpana omistajana ja operaattorina ja keskittyy pääoman käyttämiseen kestävän omistaja-arvon luomiseksi. Atlas tuo yhteen kokeneen varainhoitotiimin, jolla on syvällinen kokemus toiminnasta ja pääoman kohdentamisesta. Tavoitteenamme on pitkän aikavälin riskikorjattu tuotto merenkulkualan, energia-alan ja muiden infrastruktuurialojen korkealaatuisten infrastruktuurivarojen osalta. Kaksi kohdeyritystämme, Seaspan Corporation ja APR Energy Ltd., ovat ainutlaatuisia, alan johtavia käyttöalustoja maailmanlaajuisilla meri- ja energia-alueilla.

Tietoja Seaspanista

Seaspan on johtava riippumaton konttialusten omistaja ja operaattori. Vuokraamme aluksemme ensisijaisesti pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten peruskirjojen mukaisesti maailman suurimmille konttikuljetusaluksille. 31. maaliskuuta 2021 Seaspanin laivasto koostui 127 konttialuksesta, joiden kokonaiskapasiteetti oli noin 1 073 200 TEU:ta. 19. toukokuuta 2021 ilmoitimme kahden käytetyn aluksen toimituksesta. Seaspanin laivasto kasvoi 129 alukseen ja 1 090 200 TEU:hun. Meillä on myös rakenteilla 37 alusta ja olemme sopineet ostavansa kaksi uutta käytettyä alusta, joiden kokonaiskapasiteetti kasvaa 1 670 200 TEU:ksi, täysin toimitettuna. Lisätietoja on osoitteessa seaspancorp.com

Varoitus tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista

Tämä tiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia (sellaisina kuin ne määritellään vuoden 1934 arvopaperipörssin 21E §: ssä, sellaisena kuin se on muutettuna) tulevista tapahtumista. Lausunnot, jotka ovat luonteeltaan ennakoivia, riippuvat tulevista tapahtumista tai olosuhteista tai viittaavat niihin, tai jotka sisältävät sanoja, kuten "odottaa", "ennakoi", "aikoo", "suunnittelee", "uskoo", "arvioi", "projektit" "," ennusteet "," tulee "," voi "," potentiaalinen "," pitäisi "ja vastaavat lausekkeet ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot heijastavat johdon tämänhetkisiä odotuksia vain tämän julkaisupäivänä. Tämän seurauksena sinua kehotetaan olemaan turvautumatta tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Vaikka nämä lausunnot perustuvat oletuksiin, joiden uskomme olevan käytettävissä olevien tietojen perusteella kohtuullisia, niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä riskit ja epävarmuustekijät sisältävät, mutta eivät rajoitu niihin tekijöihin, jotka on määritelty ajoittain SEC:n määräaikaisraporteissamme ja arkistoinnissamme, mukaan lukien Atlasin SEC:lle toimittama vuosikertomus lomakkeesta 20-F 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä vuodelta. 19. maaliskuuta 2021. Poistamme nimenomaisesti velvollisuuden päivittää tai tarkistaa näitä tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja, joko tulevaisuuden tapahtumien, uuden tiedon, näkemyksiemme tai odotuksemme muutoksen tai muutoin. Emme tee ennustetta tai lausuntoa minkään arvopaperiemme kehityksestä.

Sijoittajakyselyt: Robert Weiner, sijoittajasuhteet, Atlas Corp., puh. + 1-904-345-4939

