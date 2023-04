ATLAS RENEWABLE ENERGY ASSINA MAIOR PPA PRIVADO DE ENERGIA SOLAR DA AMÉRICA LATINA

Com um contrato de 21 anos em dólares, inédito no setor, a companhia repete parceria com a Albras, gigante produtora de alumínio

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy, líder em energia renovável, acaba de fechar acordo com a Albras, maior produtora de alumínio primário do Brasil. Com um contrato em dólares americanos, a Atlas irá fornecer energia sustentável para a Albras por 21 anos, o maior PPA (Power Purchase Agreement) já assinado na América Latina.

A energia renovável que atenderá o novo PPA com a Albras virá do Projeto Fotovoltaico Vista Alegre, com início de operação previsto para 2025. Localizado em Minas Gerais, o projeto 902 MWp (o equivalente a 768 MWac de capacidade instalada), irá gerar aproximadamente 2TWh/ano. A energia que pode ser gerada pelo parque equivale a tirar mais de 61.800 carros das ruas, além de compensar cerca de 154.000 toneladas de emissões de CO2 por ano.

"Este é um passo muito importante para a Atlas. Estamos fechando o segundo contrato com a Albras, o que atesta nossa capacidade de proporcionar competitividade e previsibilidade à gestão energética de nossos clientes para atingir suas metas de sustentabilidade. O modelo deste contrato vem se consolidando como uma das grandes soluções em fornecimento de energia para empresas, com vantagens nas diretrizes de ESG e economia, além da preservação do planeta com o consumo de energia renovável", afirma Luís Pita, diretor da Atlas Renewable Energy no Brasil.

Com este novo contrato, a parceria entre a Atlas e a Albras possibilitará a geração de energia renovável que poderia abastecer uma cidade com aproximadamente 3 milhões de habitantes, como Brasília.

Além disso, com o projeto de Vista Alegre, a Atlas continuará a viabilizar práticas de ESG para gerar benefícios de longo prazo e promover práticas sustentáveis para as comunidades do entorno. "Somos todos parte da mesma energia", o principal programa social da Atlas, será implementado para promover a diversidade e a inclusão no setor de energia renovável, treinando mulheres locais em habilidades técnicas e mobilizando seus contratados para incluí-las em seu processo de recrutamento, com o objetivo de atingir mais de 15% de representação feminina na construção da planta.

