ATLAS RENEWABLE ENERGY UNTERZEICHNET DEN GRÖSSTEN PRIVATEN SOLARSTROM-ABNAHMEVERTRAG IN LATEINAMERIKA

Atlas erneuert die Partnerschaft mit Albras, dem größten Aluminiumhersteller Brasiliens, mit einem beispiellosen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 21 Jahren in US-Dollar

SAO PAULO, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat soeben einen Stromabnahmevertrag mit Albras, dem größten Primäraluminiumhersteller Brasiliens, unterzeichnet. Im Rahmen des in US-Dollar abgeschlossenen Vertrags wird Atlas Albras 21 Jahre lang mit nachhaltiger Solarenergie versorgen. Dies ist die längste Laufzeit, die jemals in Lateinamerika für einen Stromabnahmevertrag für erneuerbare Energien unterzeichnet wurde.

ATLAS RENEWABLE ENERGY SIGNS LARGEST PRIVATE SOLAR PPA IN LATAM

Die Energie, die Albras im Rahmen dieses Stromabnahmevertrags erhält, wird vom Vista Alegre Photovoltaik-Projekt geliefert, das voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen wird. Das Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 902 MWp wird im Bundesstaat Minas Gerais liegen und etwa 2 TWh/Jahr erzeugen, was der Entfernung von mehr als 61.800 Autos von den Straßen São Paulos und dem Ausgleich von etwa 154.000 Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr entspricht.

"Dies ist ein wichtiger Schritt für Atlas, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, Partnerschaften mit Firmenkunden einzugehen, um deren Umstellung auf saubere Energie zu unterstützen. Der Abschluss unseres zweiten Vertrags mit Albras zeigt, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden eine überzeugende, maßgeschneiderte Energielösung zu bieten. Außerdem bietet er unseren Kunden, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, Planungssicherheit für ihr Energiemanagement. Der Umfang und die Laufzeit dieses Vertrags unterstreichen die Fähigkeit von Atlas, die Bedürfnisse großer Energieverbraucher zuverlässig zu erfüllen und gleichzeitig erstklassige ESG-Programme im Einklang mit ihren Werten zu fördern", sagt Carlos Barrera, CEO von Atlas Renewable Energy.

Mit diesem neuen Stromabnahmevertrag wird die Partnerschaft zwischen Atlas und Albras die Erzeugung von erneuerbarer Energie ermöglichen, die eine Stadt mit rund 3 Millionen Einwohnern wie Brasilia versorgen könnte.

Darüber hinaus wird Atlas' Vista Alegre weiterhin ESG-Praktiken ermöglichen, um langfristige Vorteile zu schaffen und nachhaltige Praktiken für die umliegenden Gemeinden zu fördern. "Wir sind alle Teil derselben Energie": Das Vorzeige-Sozialprogramm von Atlas soll die Vielfalt und Integration im Sektor der erneuerbaren Energien fördern, indem lokale Frauen in technischen Fähigkeiten geschult und die Auftragnehmer dazu gebracht werden, sie in ihre Einstellungsverfahren einzubeziehen. Ziel ist es, beim Bau der Anlage einen Frauenanteil von mehr als 15 % zu erreichen.

Informationen zu Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy ist ein internationales Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien mit über 4 GW an vertraglich vereinbarten Projekten, von denen 2,2 GW in Betrieb sind. Atlas ist seit Anfang 2017 auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Amerika spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team mit umfassenden Kenntnissen des globalen Strommarktes und der erneuerbaren Energien, das über die längste Erfolgsbilanz in der Branche der erneuerbaren Energien in Amerika und Europa verfügt.

Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, Großunternehmen bei der Energiewende zu 100 % sauberer Energie zu unterstützen. Atlas Renewable Energy ist weithin anerkannt für seine hohen Standards bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten sowie für seine umfassende und langjährige Erfolgsbilanz in den Bereichen ESG und nachhaltige Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.AtlasRenewableEnergy.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064786/Atlas_Renewable_Energy_PPA.jpg

