ATLAS RENEWABLE ENERGY ET CODELCO SIGNENT UN ACCORD D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ (AAE) HISTORIQUE 24 H/24 7 J/7 POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN NOUVEAU PROJET SOLAIRE AVEC UN SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE AU CHILI

Avec cet AAE, Atlas fournira à Codelco, le plus grand producteur mondial de cuivre, près de 375 GWh/an pendant 15 ans.

Atlas développera, construira et exploitera un nouveau projet d'énergie renouvelable avec un système intégré de stockage d'énergie par batterie au Chili.

SANTIAGO, Chili, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, un leader international des énergies renouvelables, a signé un accord d'achat d'électricité (AAE) avec Codelco, la société minière d'État chilienne et le plus grand producteur de cuivre au monde pour la fourniture de 375 GWh d'énergie 24 h/24 7 j/7 par an produite par un nouveau projet d'énergie renouvelable au Chili, et qui sera doté d'un système intégré de stockage d'énergie par batterie.

L'AAE, qui intègre une technologie de pointe, notamment l'utilisation de batteries, a été signé après que Codelco a tenu un appel d'offres public, qu'Atlas a remporté. Ce dernier commencera à fournir de l'énergie propre et renouvelable en 2026, pour les 15 prochaines années.

L'engagement pionnier d'Atlas au Chili et dans la région vise à renforcer la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Ce projet, qui intègre une technologie de pointe et une expertise en matière d'énergie solaire, marque une percée dans les contrats d'approvisionnement énergétique du Chili et de la région. Il renforce également les efforts continus d'Atlas pour fournir une énergie propre aux principaux consommateurs de la région avec des solutions compétitives.

« La formalisation de cet AAE avec Codelco, une institution de renommée mondiale dans l'industrie minière mondiale, souligne l'engagement d'Atlas Renewable Energy à développer des solutions énergétiques innovantes adaptées aux besoins de nos clients. Avec ce projet, nous annonçons officiellement notre entrée dans la technologie de stockage par batterie. Nous considérons qu'il s'agit d'un élément essentiel pour amplifier matériellement le volume des sources d'énergie renouvelable dans le système électrique et pour offrir à nos clients une gamme plus large de solutions énergétiques. Nous sommes déterminés à être le partenaire de choix des grandes entreprises qui cherchent à faire la transition énergétique, et pour ce faire, nous nous efforcerons de continuer à innover pour trouver des moyens de mieux répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Carlos Barrera, PDG d'Atlas Renewable Energy.

Cet accord témoigne de la confiance de Codelco envers Atlas, qui a fait ses preuves en matière de fourniture d'énergie propre au secteur minier. Atlas a construit avec succès la centrale solaire de Javiera en 2015, fournissant 161 GWh par an à une importante mine du Chili, ainsi que la centrale solaire de Lar do Sol en 2023, fournissant 540 GWh par an à Anglo American au Brésil.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société internationale de production d'énergie renouvelable qui a développé et construit des actifs d'énergie renouvelable, représentant environ 5 GW, dont 2,7 GW sont opérationnels. Atlas s'est spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable en mettant en œuvre et en concevant des solutions de systèmes de stockage solaires, éoliennes et énergétiques depuis début 2017. La société dispose d'une équipe expérimentée avec une profonde expertise du marché mondial de l'électricité et des énergies renouvelables, avec le plus long historique dans l'industrie des énergies renouvelables des pays ibéro-américains.

La stratégie de l'entreprise consiste à aider les grandes entreprises à passer à une énergie 100 % propre. Atlas Renewable Energy est largement reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle, ainsi que pour sa solide expérience en matière d'ESG et de développement durable.

