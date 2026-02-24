AtomVie Global Radiopharma fournit la première dose à un patient dans le cadre de l'étude clinique de phase 1/2a de Radiopharm Theranostics sur le 177Lu-BetaBart (RV-01)

HAMILTON, ON, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), une CDMO radiopharmaceutique de premier plan au niveau mondial, a annoncé qu'elle a fourni le dosage réussi du premier patient de l'étude clinique de phase 1/2a First-in-Human de Radiopharm Theranostics sur le 177Lu-BetaBart (RV-01) en fournissant des services de fabrication et de distribution BPF pour le produit radiothérapeutique, après avoir développé et qualifié avec succès le processus de radiomarquage et les méthodes analytiques en utilisant une approche appropriée à la phase qui a accéléré le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

AtomVie Global Radiopharma Supplies First Patient Dose in Radiopharm Theranostics’ Phase 1/2a Clinical Study of 177Lu-BetaBart (RV-01)

L'étude clinique de phase 1/2a est conçue comme un essai d'escalade de dose et d'expansion évaluant la sécurité, la biodistribution, la dosimétrie des radiations et l'activité anti-tumorale préliminaire du 177Lu-BetaBart, tout en déterminant la dose recommandée pour les études futures. 177Lu-BetaBart (RV-01) est un anticorps monoclonal conjugué au lutécium, conçu pour cibler l'isoforme 4Ig de B7-H3, une molécule de contrôle immunitaire surexprimée dans de nombreux types de tumeurs solides.

"Permettre l'administration de la première dose de 177Lu-BetaBart à un patient reflète ce qui compte le plus pour nous, à savoir veiller à ce que des produits radiopharmaceutiques de haute qualité soient fabriqués, libérés et livrés à temps pour que les patients puissent accéder sans délai à des thérapies innovantes", a déclaré Bruno Paquin, directeur général d'AtomVie. "Notre équipe se concentre sur l'excellence opérationnelle et la fiabilité, en soutenant nos partenaires depuis les premiers stades du développement clinique jusqu'à l'approvisionnement mondial."

"Le dosage du premier patient de l'étude clinique de phase 1/2a du 177Lu-BetaBart représente une étape importante pour Radiopharm Theranostics", a déclaré Riccardo Canevari, PDG et directeur général de Radiopharm Theranostics. "Nous apprécions l'expertise d'AtomVie en matière de fabrication et son engagement en faveur de la qualité alors que nous faisons progresser BetaBart pour les patients atteints de tumeurs solides agressives et difficiles à traiter."

À propos de BetaBart (RV-01)

RV-01 est le premier agent thérapeutique radiopharmaceutique développé par Radiopharm Ventures, la coentreprise formée par Radiopharm Theranostics et le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. 177Lu-BetaBart est un agent thérapeutique conjugué au lutécium qui cible B7-H3, une molécule de contrôle immunitaire surexprimée dans plusieurs types de tumeurs. De multiples études précliniques avec BetaBart ont montré une réduction des tumeurs et une survie prolongée chez les animaux traités avec l'agent radiothérapeutique.

À propos de l'essai clinique de phase 1/2a

L'étude FIH de phase 1/2a (NCT07189871) est conçue pour établir le profil de sécurité, la biodistribution, la pharmacocinétique et la dosimétrie des radiations du 177Lu-Betabart . L'étude vise à recruter 61 participants éligibles ayant des antécédents documentés de cancer de la prostate résistant à la castration, de cancer colorectal, de cancer du poumon non à petites cellules, de cancer du poumon à petites cellules, de cancer épidermoïde de la tête et du cou, de cancer de l'ovaire, de cancer du col de l'utérus, de cancer de l'endomètre, de cancer du sein triple négatif ou de carcinome épidermoïde de l'œsophage, confirmés par un examen histopathologique.

À propos de Radiopharm Theranostics

Radiopharm Theranostics est une société de radiothérapie en phase clinique qui développe une plateforme de classe mondiale de produits radiopharmaceutiques innovants pour des applications diagnostiques et thérapeutiques dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Radiopharm Theranostics est cotée à l'ASX (RAD) et au NASDAQ (RADX). L'entreprise dispose d'un portefeuille de technologies de plate-forme distinctes et hautement différenciées couvrant les peptides, les petites molécules et les anticorps monoclonaux utilisés dans le traitement du cancer. Le programme clinique comprend un essai de phase 2 et trois essais de phase 1 dans une variété de cancers à tumeurs solides, y compris le poumon, le sein et les métastases cérébrales. Pour en savoir plus, consultez le site radiopharmtheranostics.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Riccardo Canevari, PDG et directeur général

Numéro de téléphone : +1 862 309 0293

e-mail id : [email protected]

À propos d'AtomVie(AtomVie)

AtomVie est une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan pour la fabrication BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux. AtomVie offre une gamme complète de services scientifiques, techniques, réglementaires, logistiques et de qualité, ainsi qu'une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques (phases I à III) jusqu'aux marchés commerciaux. AtomVie sert actuellement des clients internationaux qui mènent des études cliniques dans plus de 28 pays à travers le monde. AtomVie est actuellement en train de construire et de mettre en service une nouvelle installation ultramoderne de 72 300 pieds carrés, dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2026. Pour plus de détails, consultez notre site web https://www.atomvie.com/

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Tina Chainani, Business Development Manager

Numéro de téléphone : +1 437 239 1288

e-mail id : [email protected]

