AtomVie Global Radiopharma liefert erste Patientendosis in Phase 1/2a der klinischen Studie von Radiopharm Theranostics mit 177Lu-BetaBart (RV-01)

HAMILTON, ON, 24.Februar 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), ein weltweit führendes radiopharmazeutisches CDMO, gab bekannt, dass es die erfolgreiche Dosierung des ersten Patienten in der klinischen First-in-Human-Phase 1/2a-Studie von Radiopharm Theranostics mit 177Lu-BetaBart (RV-01) geliefert hat, indem es GMP-Herstellungs- und Vertriebsdienstleistungen für das radiotherapeutische Arzneimittel bereitstellte, nachdem es den Radiomarkierungsprozess und die Analysemethoden mit Hilfe eines phasengerechten Ansatzes erfolgreich entwickelt und qualifiziert hatte, was die Einreichung des IND beschleunigte.

Die klinische Studie der Phase 1/2a ist als Dosis-Eskalations- und Expansionsstudie konzipiert, in der die Sicherheit, die biologische Verteilung, die Strahlendosimetrie und die vorläufige Anti-Tumor-Aktivität von 177Lu-BetaBart untersucht und gleichzeitig die empfohlene Dosis für künftige Studien ermittelt werden soll. 177Lu-BetaBart (RV-01) ist ein mit 177Lutetium konjugierter monoklonaler Antikörper, der auf die 4Ig-Isoform von B7-H3 abzielt, einem Immun-Checkpoint-Molekül, das bei mehreren soliden Tumorarten überexprimiert ist.

"Die Ermöglichung der ersten Patientendosis von 177Lu-BetaBart spiegelt das wider, was uns am wichtigsten ist, nämlich sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Radiopharmazeutika rechtzeitig hergestellt, freigegeben und ausgeliefert werden, damit Patienten ohne Verzögerung Zugang zu innovativen Therapien haben", sagte Bruno Paquin, Chief Executive Officer von AtomVie. "Unser Team ist sehr auf operative Exzellenz und Zuverlässigkeit ausgerichtet und unterstützt unsere Partner von der frühen klinischen Entwicklung bis hin zur globalen Versorgung."

"Die Verabreichung des ersten Patienten in der klinischen Phase 1/2a-Studie mit 177Lu-BetaBart stellt einen wichtigen Meilenstein für Radiopharm Theranostics dar", sagte Riccardo Canevari, CEO und Managing Director von Radiopharm Theranostics. "Wir schätzen AtomVie's Expertise in der Herstellung und sein Engagement für Qualität, während wir BetaBart für Patienten mit aggressiven und schwer zu behandelnden soliden Tumoren weiterentwickeln.

Über BetaBart (RV-01)

RV-01 ist das erste radiopharmazeutische Therapeutikum, das von Radiopharm Ventures, dem Joint Venture zwischen Radiopharm Theranostics und dem MD Anderson Cancer Center der Universität von Texas, entwickelt wurde. 177Lu-BetaBart ist ein mit 177Lutetium konjugiertes Therapeutikum, das auf B7-H3 abzielt, ein Immun-Checkpoint-Molekül, das bei verschiedenen Tumorarten überexprimiert ist. Mehrere präklinische Studien mit BetaBart haben gezeigt, dass der Tumor schrumpft und das Überleben der mit dem Strahlentherapeutikum behandelten Tiere verlängert wird.

Über die klinische Phase 1/2a-Studie

Die FIH-Phase-1/2a-Studie (NCT07189871) soll das Sicherheitsprofil, die Biodistribution, die Pharmakokinetik und die Strahlendosimetrie von 177Lu-Betabart ermitteln. Die Studie zielt darauf ab, 61 in Frage kommende Teilnehmer mit einer dokumentierten Vorgeschichte von histopathologisch bestätigtem kastrationsresistentem Prostatakrebs, kolorektalem Krebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, kleinzelligem Lungenkrebs, Plattenepithelkarzinom im Kopf- und Halsbereich, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Endometriumkrebs, dreifach negativem Brustkrebs oder Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre aufzunehmen.

Über Radiopharm Theranostics

Radiopharm Theranostics ist ein Radiotherapeutika-Unternehmen in der klinischen Phase, das eine erstklassige Plattform innovativer radiopharmazeutischer Produkte für diagnostische und therapeutische Anwendungen in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf entwickelt. Radiopharm Theranostics ist an der ASX (RAD) und an der NASDAQ (RADX) notiert. Das Unternehmen verfügt über eine Pipeline unterschiedlicher und hochdifferenzierter Plattformtechnologien, die Peptide, kleine Moleküle und monoklonale Antikörper für den Einsatz in der Krebsbehandlung umfassen. Das klinische Programm umfasst eine Phase-2- und drei Phase-1-Studien für verschiedene solide Tumorarten, darunter Lungen-, Brust- und Hirnmetastasen. Erfahren Sie mehr unter radiopharmtheranostics.com.

Über AtomVie(AtomVie)

AtomVie ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen sowie kommerziellen Radiopharmazeutika. AtomVie bietet das gesamte Spektrum an wissenschaftlichen, technischen, regulatorischen, qualitativen und logistischen Dienstleistungen in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika von den klinischen Studien der Phasen I bis III bis hin zur Vermarktung. AtomVie betreut derzeit internationale Kunden, die klinische Studien in über 28 Ländern weltweit durchführen. AtomVie baut derzeit eine neue, hochmoderne und zweckbestimmte Anlage mit einer Fläche von 72.300 Quadratmetern, die im zweiten Halbjahr 2026 betriebsbereit sein soll. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website https://www.atomvie.com/

