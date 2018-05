Atonomi lança versão beta de rede de registro de identidade para permitir interoperabilidade segura para a Internet das Coisas

O lançamento da versão beta da rede Atonomi inclui um kit de desenvolvimento de software (SDK) disponível no GitHub, e que os desenvolvedores podem utilizar para embutir o protocolo de segurança da rede Atonomi nos dispositivos da IoT; um Guia de Inicialização Rápida para ajudar os desenvolvedores a entender como implementar a tecnologia e o processo para registrar um dispositivo na rede; e contratos inteligentes, que vincularão a rede Atonomi à tecnologia blockchain do Ethereum.

Vaughan Emery, CEO da Atonomi, disse: "Os bilhões de dispositivos da IoT que já foram implementados são um grande alvo para o ataque de hackers e de outros criminosos. As projeções indicam que haverá cada vez mais dispositivos desse tipo, estreitamente entrelaçados à infraestrutura da nossa vida cotidiana. Acreditamos que o monitoramento da Atonomi da confiabilidade da identidade e da reputação dos dispositivos é essencial para garantir a interoperabilidade dos dispositivos que é necessária para o mundo desfrutar de todo o potencial da IoT".

A rede Atonomi fornece segurança de identidade e reputação baseada na tecnologia blockchain a desenvolvedores e fabricantes, permitindo-lhes garantir a segurança e validação de dispositivos da IoT em todas as suas aplicações no mundo real. A rede Atonomi deverá beneficiar a IoT industrial por permitir que os fabricantes implementem com segurança sensores, controladores e outros dispositivos da IoT. Seu objetivo é promover o crescimento das cidades inteligentes permitindo que as cidades tenham segurança e proteção para a conexão de dispositivos da IoT, como iluminação de ruas e sensores de trânsito inteligentes; e ajudando as organizações do setor de saúde a proteger os dispositivos dentro de clínicas, assim como os dispositivos enviados para casa com os pacientes, inclusive bombas de insulina e monitores cardíacos.

Para ver o código de desenvolvedor da rede Atonomi no GitHub, acesse https://github.com/atonomi.

O CEO da Atonomi, Vaughan Emery, está disponível para entrevistas.

Sobre a Atonomi:

A Atonomi é criadora da Rede Atonomi para Registro de Identidade. Essa rede foi criada para fornecer serviços de identidade e reputação e permitir a interoperabilidade segura da IoT. Através da utilização da tecnologia blockchain, a Atonomi tem como objetivo possibilitar que as soluções de IoT se beneficiem da Rede e contem com a garantia da reputação e identidade de dispositivos para transações seguras de IoT. A CENTRI Technology, empresa controladora da Atonomi, é um importante fornecedor de segurança de dados de IoT para dispositivos com recursos limitados. Para obter mais informações, acesse atonomi.io.

CONTATO: Lucinda Bell, lucinda@wachsman.com

FONTE Atonomi

SOURCE Atonomi

Related Links

https://atonomis.io