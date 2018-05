Atonomi lance en version bêta un réseau d'enregistrement d'identité permettant de sécuriser l'interopérabilité dans l'Internet des objets

La version bêta d'Atonomi Network comprend : un kit de développement logiciel (SDK) qui est disponible sur GitHub et que les développeurs peuvent utiliser pour intégrer le protocole de sécurité d'Atonomi Network aux appareils IdO, un guide de démarrage rapide destiné à aider les développeurs à comprendre comment mettre en place la technologie et le processus d'enregistrement d'un appareil sur son réseau, et des contrats intelligents qui lieront Atonomi Network à la blockchain Ethereum.

Le PDG d'Atonomi, Vaughan Emery, a déclaré : « Les milliards d'appareils IdO déjà déployés représentent une vaste surface d'attaque pour les pirates et autres personnes malintentionnées. Selon les prévisions, le nombre de ces appareils étroitement entremêlés à l'infrastructure de nos vies quotidiennes ne va cesser d'augmenter. Nous sommes convaincus que l'identification et le suivi de la réputation des appareils que propose Atonomi à titre de « roots of trust » sont des éléments essentiels pour sécuriser l'interopérabilité des appareils dont le monde a besoin pour exploiter pleinement le potentiel de l'Internet des objets. »

Atonomi Network apporte aux développeurs et aux constructeurs une identité et une réputation sécurisées reposant sur la blockchain, ce qui leur permet de sécuriser et de valider les appareils IdO dans toutes leurs applications concrètes. Atonomi Network devrait bénéficier à l'IdO industriel en permettant aux fabricants de déployer en toute sécurité des capteurs, des contrôleurs et d'autres dispositifs IdO. Il vise à promouvoir la croissance des villes intelligentes en permettant aux municipalités de relier en toute sécurité des appareils IdO tels que des lampadaires intelligents et des capteurs de circulation routière, et en aidant les organisations œuvrant dans le domaine de la santé à protéger les appareils utilisés en milieu hospitalier, ainsi que les appareils que les patients emportent chez eux, tels que les pompes à insuline et les moniteurs cardiaques.

Pour voir le code développeur d'Atonomi Network sur GitHub, consultez https://github.com/atonomi.

Le PDG d'Atonomi, Vaughan Emery, est disponible pour des entretiens.

À propos d'Atonomi :

Atonomi est le créateur d'Atonomi Identité Registra Network. Atonomi Network est conçu pour fournir des services d'identification et de suivi de la réputation des appareils afin de sécuriser l'interopérabilité de l'Internet des objets. En utilisant la technologie de la blockchain, le but d'Atonomi est de permettre aux solutions IdO de se développer autour de son réseau et de s'appuyer sur l'identité et la réputation des appareils pour sécuriser les transactions IdO. La société mère d'Atonomi, CENTRI Technology, est un fournisseur de premier plan de solutions de sécurisation des données de l'IdO pour les appareils à ressources limitées. Pour plus d'informations, consultez atonomi.io.

