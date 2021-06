Atos modernise sa plateforme cloud avec le stockage StorPool

SOFIA, Bulgarie, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec 110 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de l'informatique haute performance et de la cybersécurité, le groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour toutes les industries dans 73 pays.

Pour battre les hyperscalers, augmenter les revenus d'Atos Virtual Oracle Computing (VOC) Hotel et maximiser les bénéfices du service, ils devaient mettre à niveau leur plate-forme. Le projet VOC Hotel 2.0 a donc été lancé. L'objectif était de continuer à fournir des services de qualité supérieure tout en réduisant les frais généraux d'exploitation. Atos avait besoin d'une solution de stockage d'une fiabilité extrême et d'une facturation à l'usage alignée sur le modèle de prix proposé aux clients de l'hôtel VOC. Idéalement, la solution devrait fonctionner sur du matériel rentable, les fonctions avancées étant assurées par des logiciels.

Atos a choisi la StorPool Storage plateforme pour la fiabilité et la vitesse extrêmes qu'ils ont observées à partir d'un système StorPool déployé sur des serveurs standard entièrement empilés avec des SSD NVMe. StorPool a résolu les problèmes de gestion du cycle de vie du matériel auxquels Atos était confronté depuis des années. Le nouveau système de stockage a permis de créer un environnement toujours en ligne, qui ne nécessite pas de temps d'arrêt du service et survit aux pannes matérielles - offrant ainsi une plateforme d'hébergement toujours opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Grâce à la nouvelle plate-forme alimentée par StorPool, Atos remplace facilement les composants matériels tels que les serveurs ou les disques SSD défaillants, et effectue des mises à niveau logicielles et micrologicielles en vol, sans affecter les applications des clients.

En conséquence, Atos a signalé une diminution notable des coûts par To pour les licences de stockage et la maintenance, ce qui a entraîné une réduction globale des coûts. L'utilisation de la plateforme SDS de StorPool, la meilleure de sa catégorie, a permis à Atos de créer un service de cloud public avec une flexibilité, une fiabilité et une vitesse inégalées. L'entreprise a rationalisé le cycle de vie du matériel et la gestion des coûts, amélioré ses opérations et éliminé les fenêtres de maintenance et les temps d'arrêt du service visibles par le client.

« Le produit StorPool est parfait du point de vue du coût, de la flexibilité (grow-as-you-go) et des performances. Deuxièmement - et pour nous tout aussi important - la façon dont l'équipe de StorPool nous aide à construire la plateforme d'hébergement la plus avancée et leur support rapide et engagé en cas de problème », Hink Wiersema, Product Manager et Architecte chez Atos.

StorPool Storage est une plateforme de stockage agile conçue pour les infrastructures de cloud computing à grande échelle, qui aide les entreprises à acquérir l'avantage concurrentiel dont elles ont besoin pour exceller sur leurs marchés. StorPool convertit des ensembles de serveurs standard en systèmes de stockage primaire. Son équipe a l'expérience du travail avec divers clients - fournisseurs de services gérés , fournisseurs de services d'hébergement, fournisseurs de services de cloud, Еnterprises et fournisseurs de SaaS.

