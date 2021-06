Atos moderniza sua plataforma em nuvem com StorPool Storage

SÓFIA, Bulgária, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Atos é líder global em transformação digital, com 110 mil funcionários e receita anual de € 12 bilhões. A número um na Europa em tecnologia de nuvem, computação de alto desempenho e cibersegurança, o grupo oferece soluções personalizadas de ponta a ponta para todos os setores em 73 países.

Para combater hiperescaladores, aumentar receitas virtuais do Atos Virtual Oracle Computing (VOC) Hotel e maximizar os lucros do serviço, eles precisavam atualizar sua plataforma. Assim, foi lançado o projeto VOC Hotel 2.0. O objetivo era continuar oferecendo serviços de alta qualidade e, ao mesmo tempo, diminuir as despesas operacionais. A Atos precisava de uma solução de armazenamento com máxima confiabilidade e faturamento por uso alinhado com o modelo de preços fornecido aos clientes do VOC Hotel. Idealmente, a solução seria executada em hardware com boa relação custo-benefício, com funções avançadas fornecidas pelo software.

A Atos selecionou a plataforma StorPool Storage pela extrema confiabilidade e velocidade que foram notadas a partir de um sistema StorPool implementado em servidores padrão totalmente empilhados com SSDs NVMe. A StorPool solucionou os problemas de gerenciamento do ciclo de vida de hardware com os quais a Atos estava lidando há anos. O novo sistema de armazenamento disponibilizou um ambiente sempre on-line, que não requer tempo de inatividade de serviço e sobrevive a falhas de hardware, oferecendo uma plataforma de hospedagem ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com a nova plataforma impulsionada pelo StorPool, a Atos substitui facilmente os componentes de hardware, como servidores com falha ou SSDs, e executa atualizações de software e firmware durante os processos do cliente, sem impactar suas aplicações.

Como resultado, a Atos relatou uma redução notável nos custos por TB para licenças de armazenamento e manutenção, levando a uma redução geral dos custos. O uso da plataforma SDS da StorPool, a melhor da categoria, permitiu que a Atos desenvolvesse um serviço de nuvem pública com flexibilidade, confiabilidade e velocidade incomparáveis. A empresa simplificou o ciclo de vida do hardware e o gerenciamento de custos, melhorou suas operações e eliminou os períodos de manutenção e tempos de inatividade de serviço visíveis para o cliente.

"O produto StorPool é perfeito sob o ponto de vista de custo, flexibilidade (grow-as-you-go) e desempenho. Em segundo lugar, e para nós igualmente importante, é a maneira como a equipe da StorPool nos ajuda a construir a plataforma de hospedagem mais avançada e seu suporte rápido e comprometido em caso de problema", afirmou Hink Wiersema, gerente de produtos e arquiteto da Atos.

A StorPool Storage é uma plataforma de armazenamento ágil desenvolvida para infraestrutura em nuvem em larga escala, o que ajuda as empresas a obter a vantagem competitiva que precisam para se destacar em seus mercados. A StorPool converte conjuntos de servidores padrão em sistemas de armazenamento primário. Sua equipe tem experiência em trabalhar com vários clientes - provedores de serviços gerenciados, provedores de serviços de hospedagem, provedores de serviços em nuvem, empresas e fornecedores de SaaS.

