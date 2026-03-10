Atradius met en garde contre la hausse des risques pour les économies importatrices de carburants

LEVALLOIS-PERRET, France, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dans sa dernière étude « Energy Outlook », Atradius met en lumière un ralentissement structurel de la transition énergétique mondiale, susceptible d'accroître la vulnérabilité macroéconomique des pays importateurs de carburants. Le rapport montre que la demande de pétrole et de gaz atteindra un pic plus tard que prévu, les prix des combustibles fossiles devant rester élevés plus longtemps. Ce changement représente un risque économique croissant pour les nations dépendantes des importations d'énergie.

Selon Atradius, les économies importatrices de carburants ne peuvent plus compter sur la tendance baissière, longtemps supposée, des prix mondiaux du pétrole et du gaz pour atténuer les pressions sur leurs soldes extérieurs. Les récentes flambées des prix liées aux tensions géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient, ont déjà mis en évidence cette vulnérabilité. Le rapport identifie 63 pays dont la facture nette d'importation de carburants dépasse 4 % du PIB, dont beaucoup sont des marchés émergents affichant déjà d'importants déficits du compte courant.

Niels de Hoog, Economiste Senior chez Atradius, déclare : « Avec le ralentissement de la transition énergétique et la guerre au Moyen-Orient, de nombreuses économies émergentes se retrouvent de nouveau à la merci des fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Lorsqu'on analyse les facteurs qui déterminent leur facture d'importation de carburants, il apparaît clairement que le recul structurel de la dépendance aux carburants est encore bien trop faible pour les protéger. »

Les améliorations en matière d'efficacité énergétique ont historiquement constitué le principal facteur de réduction de la dépendance aux importations de combustibles fossiles. Toutefois, ces progrès devraient s'affaiblir, laissant les pays davantage exposés à la hausse des prix de l'énergie. Les avancées dans les énergies renouvelables restent trop modestes pour réduire de manière significative la demande de combustibles fossiles, notamment parce que l'électrification dans les transports lourds, l'industrie et le chauffage progresse trop lentement.

Les scénarios présentés dans le rapport indiquent que plus de la moitié des pays importateurs de carburants analysés pourraient voir la situation de leur compte courant se détériorer d'ici 2035. L'impact devrait être encore plus marqué dans les économies déjà vulnérables telles que la Tunisie, le Pakistan et le Liban.

Atradius conclut que les économies importatrices de carburants doivent impérativement adopter une stratégie de résilience plus large. En plus d'accélérer l'investissement dans les énergies renouvelables domestiques et l'expansion de l'électrification, les pays doivent renforcer leur capacité d'exportation, améliorer leur compétitivité et réduire leur dépendance aux importations non énergétiques.

« Le ralentissement de la transition énergétique mondiale doit être perçu comme un avertissement clair. Les économies importatrices de carburants font face à une hausse de leurs vulnérabilités externes à mesure que les prix de l'énergie restent durablement élevés, ce qui rend essentiel le renforcement de leur résilience économique globale dans les années à venir », conclut de Hoog.

