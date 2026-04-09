Les entreprises restent sous pression en 2026, confrontées une augmentation des défaillances mondiales de 3 %

LEVALLOIS-PERRET, France, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Atradius prévoit une nouvelle hausse des défaillances d'entreprises en 2026, les conditions défavorables continuant de peser sur les entreprises et d'impacter les marges opérationnelles dans de nombreux secteurs. La dernière étude d'Atradius indique que les défaillances mondiales devraient augmenter de 3 % en 2026.

Selon Theo Smid, Economiste chez Atradius : « Nos prévisions des défaillances se sont détériorées en raison de la persistance de conditions économiques défavorables, notamment les dettes fiscales liées au Covid, la hausse des coûts des intrants et les tensions commerciales persistantes. La crise au Moyen–Orient, ainsi que la hausse des prix de l'énergie qui en découle, accentuent ces pressions. L'impact sur les entreprises dépendra en grande partie de la durée du conflit. »

Le scénario de référence d'Atradius suppose que la fermeture actuelle du détroit d'Ormuz commencera à se normaliser à partir de mai, avec des dommages limités aux infrastructures du Golfe. Si les perturbations se prolongeaient, les projections des défaillances devraient être révisées.

À plus long terme, les perspectives devraient s'améliorer en 2027 : les défaillances devraient reculer de 6 %, à mesure que l'inflation se résorbera, que les marchés de l'énergie se normaliseront et que les banques centrales retrouveront des marges de manœuvre pour réduire les taux.

Perspectives régionales

Europe

Atradius prévoit les plus fortes croissances des défaillances en Suisse, en Italie et au Portugal, tandis que l'Irlande, le Danemark, la Norvège et les Pays–Bas devraient enregistrer des baisses. Dans l'ensemble de la zone euro, les entreprises continuent de commercer sous une pression importante en 2026. La hausse des prix de l'énergie, alimentée par les perturbations des marchés du gaz liées au conflit au Moyen–Orient, se répercute sur l'inflation générale et pèse sur les marges.

Amérique du Nord

La situation reste contrastée.

États–Unis : les défaillances devraient augmenter de 8 % en 2026, dans un contexte économique difficile marqué par des droits de douane élevés et une incertitude politique accrue.

les défaillances devraient augmenter de 8 % en 2026, dans un contexte économique difficile marqué par des droits de douane élevés et une incertitude politique accrue. Canada : les défaillances devraient diminuer, les dépôts de bilan s'étant normalisés après une forte hausse en 2024.

Asie–Pacifique

La plupart des marchés devraient enregistrer une baisse, les défaillances reculant après des niveaux historiquement élevés.

Nouvelle-Zélande et Hong Kong : les baisses seront les plus marquées.

les baisses seront les plus marquées. Australie, Japon, Corée du Sud : normalisation plus lente.

Pour des prévisions plus détaillées par pays et région, notamment pour la France, consultez notre étude complète. https://atradius.fr/actualites-et-presse

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