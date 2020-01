Atreseries Internacional estrena 'Refugiados', primera coproducción de BBC en España

Natalia Tena, actriz de 'Juego de Tronos' y 'Black Mirror', encabeza el reparto

De los creadores de 'Velvet' y 'Bajo Sospecha', la serie gira en torno al éxodo de 3.000 millones de personas que, huyendo de una inminente catástrofe, viajan desde el futuro a la época actual

MADRID, 15 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir del 20 de enero, 'Refugiados' (8x50'), primera serie española coproducida con la BBC, llega todos los lunes a ­­­­­­Atreseries Internacional. Se trata de un thriller dramático de premisa futurista, donde el entorno natural tiene gran importancia.

De los creadores de 'Velvet' y 'Bajo Sospecha', la serie descubre el misterio que rodea a una familia a la que una inquietante visita le cambiará la vida. Y es que la humanidad está sufriendo el mayor éxodo de su historia: 3.000 millones de personas del futuro han viajado al presente huyendo de un inminente desastre global. Y todos los refugiados deben cumplir dos reglas, no pueden hablar sobre el futuro ni relacionarse con sus familias.

Los 'Refugiados' viajarán desde el futuro al prime time de ­­­­­­Atreseries Internacional con un reparto muy internacional, encabezado por la actriz británica de origen español Natalia Tena (Juego de Tronos, Black Mirror y Harry Potter), David Leon (RocknRolla, Vera) y Will Keen (Holby City, The Bill, The Impressionists, The Wire, Casualty 1907, Elisabeth), además de Brendan Price (Los Sin Nombre), Gillian Apter (Celia), y Charlotte Vega (El secreto de Puente Viejo).

Con producción ejecutiva de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Nacho Manubens, Refugiados está dirigida por David Pinillos y Elías León y grabada en la sierra madrileña.

Atreseries Internacional

HORARIOS DE EMISIÓN

Todos los lunes, a partir del 20 de enero

Latinoamérica

20:30h México/21:30h Colombia/22:30h Venezuela/23:30h Argentina

EE. UU.

21:30h ET /18:30 PT

