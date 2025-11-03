ATTACK SHARK dévoile la R11 ULTRA : la souris en carbone qui redéfinit la précision et la légèreté dans le gaming

NEW YORK, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le gaming n'est plus seulement une question de réflexes et de performances. Il a évolué vers une fusion de la technologie, de la vision et de la conception. Fidèle à cette philosophie, ATTACK SHARK, marque de périphériques de gaming spécialisée dans les claviers mécaniques, les souris de jeu et les accessoires abordables et performants, vient de lancer la R11 ULTRA, sa nouvelle souris en fibre de carbone. Ce lancement marque un grand pas en avant dans la combinaison de la science des matériaux avancés et de l'ingénierie de haut niveau, établissant une nouvelle référence en matière de précision, de durabilité et de réactivité dans l'équipement de jeu professionnel.

ATTACK SHARK R11 ULTRA Carbon Fiber Wireless 8K PAW3950MAX Gaming Mouse

L'innovation la plus frappante du R11 ULTRA réside dans son matériau : la fibre de carbone sèche forgée. Inspiré par la carrosserie en carbone des voitures de course de Formule 1, ce matériau offre un équilibre exceptionnel entre légèreté et résistance. Avec une résistance à la traction supérieure à 3 500 MPa, soit plusieurs fois celle de l'acier, la fibre de carbone sèche permet à la R11 ULTRA d'atteindre une légèreté extrême sans compromettre la rigidité de la structure. Fabriquée selon un processus complexe en plusieurs étapes qui exige une précision de niveau artisanal, chaque coque de la souris incarne la maîtrise de l'ingénierie et l'art des matériaux.

Au-delà de ses qualités techniques, la R11 ULTRA se distingue également sur le plan visuel. Son motif de surface unique s'inspire des lames d'acier Damas, fusionnant l'élégance fluide du métal forgé avec l'attrait high-tech des composites modernes. Le résultat n'est pas seulement un périphérique de gaming, mais aussi une pièce de choix, conçue pour être à la fois belle et performante.

Au cœur de ce produit phare se trouve un matériel de pointe. La R11 ULTRA est équipée d'un capteur phare PixArt PAW3950MAX, offrant jusqu'à 42 000 DPI, une vitesse de suivi de 750 IPS et une accélération de 50G. L'architecture à double moteur alimentée par le chipset Nordic 52840 garantit une connexion sans fil ultra-stable et pratiquement sans lag. Grâce à un taux de balayage statique de 20 000 FPS, le plus élevé du secteur, et à un taux d'interrogation ultra-réactif de 8 000 Hz, chaque clic et chaque mouvement sont capturés avec une précision de l'ordre de la milliseconde, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de vitesse et de précision. Le mode exclusif « Hunting Shark » améliore encore la sensibilité du suivi, permettant aux joueurs d'exécuter les manœuvres les plus subtiles, une fonctionnalité considérée comme un avantage clé dans les environnements esports compétitifs.

Le confort et la durabilité atteignent également de nouveaux sommets avec le R11 ULTRA. Son revêtement Nano-Metal Ice reste froid même pendant les sessions marathon, tandis que les supports à double couche garantissent une glisse fluide. Les commutateurs optiques Omron d'une capacité de 70 millions de clics et l'encodeur F-Switch de 2 millions de cycles garantissent une fiabilité durable. La combinaison d'une ergonomie raffinée et d'une durabilité de qualité industrielle crée une expérience adaptée aux professionnels et aux enthousiastes.

Derrière cette prouesse technologique se cache la philosophie durable d'ATTACK SHARK : précision, vitesse et puissance, qualités symbolisées par l'emblème du prédateur ultime. La devise de la marque, IGNITE YOUR GAMING JOURNEY, BUILD YOUR GAMING EMPIRE, reflète sa mission qui consiste à donner aux joueurs les moyens d'agir grâce à une innovation de pointe et à un savoir-faire artisanal. La R11 ULTRA s'inscrit dans la continuité de la gamme ATTACK SHARK, après le succès de la souris R5 ULTRA en fibre de carbone et des modèles R2 et R3 en alliage de magnésium. Avec une forte présence en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, au Japon et en Corée du Sud, ATTACK SHARK continue d'étendre son influence dans le paysage mondial des équipements de gaming.

L'introduction de la R11 ULTRA marque la prochaine évolution de la précision des jeux. En promouvant l'ingénierie des matériaux et l'optimisation des performances, ATTACK SHARK établit des normes plus élevées en matière de technologie esports, où l'innovation rencontre l'instinct et où chaque mouvement devient une maîtrise.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://attackshark.com/ ou suivre la marque sur les réseaux sociaux et Discord. Pour passer commande, veuillez visiter la boutique Amazon d'ATTACK SHARK pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et le Japon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810122/ATTACK_SHARK_R11_ULTRA_Carbon_Fiber_Wireless_8K_PAW3950MAX_Gaming.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811665/attack_shark_logo_Logo.jpg