ATTACK SHARK stellt die R11 ULTRA vor: Ein Flaggschiff aus Kohlefaser, das die Leichtbau-Präzision im Gaming neu definiert

NEW YORK, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Gaming ist nicht mehr nur ein Wettstreit um Reflexe und Leistung. Es hat sich zu einer Fusion aus Technologie, Vision und Design entwickelt. Getreu dieser Philosophie hat ATTACK SHARK, eine Marke für Gaming-Peripheriegeräte, die sich auf erschwingliche, leistungsstarke mechanische Tastaturen, Gaming-Mäuse und Zubehör spezialisiert hat, kürzlich die R11 ULTRA vorgestellt, ihre neueste Flaggschiff-Gaming-Maus aus Kohlefaser. Diese Markteinführung markiert einen großen Fortschritt in der Kombination von fortschrittlicher Materialwissenschaft mit erstklassiger Technik und setzt neue Maßstäbe für Präzision, Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit bei professioneller Gaming-Ausrüstung.

ATTACK SHARK R11 ULTRA Carbon Fiber Wireless 8K PAW3950MAX Gaming Mouse

Die auffälligste Innovation der R11 ULTRA liegt in ihrem Material: geschmiedete Trockenkohlefaser. Inspiriert vom Vollcarbon-Chassis der Formel-1-Rennwagen bietet dieses Material eine außergewöhnliche Balance zwischen Leichtigkeit und Festigkeit. Mit einer Zugfestigkeit von über 3.500 MPa – ein Vielfaches von Stahl – ermöglicht Trockenkohlefaser dem R11 ULTRA eine extrem leichte Konstruktion ohne Einbußen bei der strukturellen Festigkeit. Jedes Mausgehäuse wird in einem komplexen, mehrstufigen Prozess hergestellt, der handwerkliche Präzision erfordert, und verkörpert damit technische Meisterschaft und Materialkunst.

Über ihre technischen Vorzüge hinaus besticht die R11 ULTRA auch optisch. Ihr einzigartiges Oberflächenmuster ist von Damaszener-Stahlklingen inspiriert und verbindet die fließende Eleganz von geschmiedetem Metall mit der Hightech-Ausstrahlung moderner Verbundwerkstoffe. Das Ergebnis ist nicht nur ein Gaming-Tool, sondern auch ein Statement-Stück, das sowohl auf Schönheit als auch auf Leistung ausgelegt ist.

Das Herzstück dieses Flaggschiffsmodells ist die branchenführende Hardware. Die R11 ULTRA ist mit einem maßgeschneiderten PixArt PAW3950MAX-Flaggschiff-Sensor ausgestattet, der bis zu 42.000 DPI, eine Tracking-Geschwindigkeit von 750 IPS und eine Beschleunigung von 50 G bietet. Die Dual-Engine-Architektur mit dem Nordic 52840-Chipsatz sorgt für eine extrem stabile und nahezu verzögerungsfreie drahtlose Verbindung. Dank einer branchenführenden statischen Abtastrate von 20.000 FPS und einer extrem reaktionsschnellen Abtastrate von 8.000 Hz werden jeder Klick und jede Bewegung mit Millisekundenpräzision erfasst, was einen neuen Maßstab für Geschwindigkeit und Genauigkeit setzt. Der proprietäre „Hunting-Shark-Modus" verbessert die Tracking-Empfindlichkeit zusätzlich und ermöglicht es Spielern, selbst feinste Manöver auszuführen, was in kompetitiven E-Sport-Umgebungen als entscheidender Vorteil gilt.

Auch Komfort und Langlebigkeit erreichen mit der R11 ULTRA neue Höhen. Ihre Nano-Metal-Ice-Beschichtung bleibt auch bei Marathon-Gaming-Sessions kühl, während doppellagige Füße für sanftes Gleiten sorgen. Optische Schalter von Omron mit einer Lebensdauer von 70 Millionen Klicks und ein F-Switch-Encoder mit 2 Millionen Zyklen sorgen für dauerhafte Zuverlässigkeit. Die Kombination aus raffinierter Ergonomie und industrietauglicher Haltbarkeit schafft ein Erlebnis, das sowohl für Profis als auch für Enthusiasten maßgeschneidert ist.

Hinter dieser technologischen Errungenschaft steht die beständige Philosophie von ATTACK SHARK: Präzision, Geschwindigkeit und Kraft – Eigenschaften, die durch das Emblem des ultimativen Raubtiers symbolisiert werden. Das Motto der Marke, IGNITE YOUR GAMING JOURNEY, BUILD YOUR GAMING EMPIRE, fasst ihre Mission zusammen, Gamer durch innovative Technologien und handwerkliches Können zu unterstützen. Die R11 ULTRA setzt die Tradition der renommierten Produktreihe von ATTACK SHARK fort und knüpft an den Erfolg der R5 ULTRA Maus aus Kohlefaser und der Modelle R2 und R3 aus Magnesiumlegierung an. Mit einer starken Präsenz in Nordamerika, Europa, Südostasien, Südamerika, dem Nahen Osten, Japan und Südkorea baut ATTACK SHARK seinen Einfluss in der globalen Gaming-Hardware-Landschaft weiter aus.

Die Einführung des R11 ULTRA läutet die nächste Evolutionsstufe der Gaming-Präzision ein. Durch die Weiterentwicklung der Materialtechnik und Leistungsoptimierung setzt ATTACK SHARK höhere Standards in der E-Sport-Technologie, wo Innovation auf Instinkt trifft und jede Bewegung zur Meisterschaft wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://attackshark.com/ oder verbinden Sie sich mit der Marke auf Social Media und Discord. Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den ATTACK SHARK Amazon Store für USA, GB, Europa und Japan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810122/ATTACK_SHARK_R11_ULTRA_Carbon_Fiber_Wireless_8K_PAW3950MAX_Gaming.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811665/attack_shark_logo_Logo.jpg