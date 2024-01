Atualização do Centro de Hidrogênio de Cape Hardy da Austrália do Sul

ADELAIDE, Austrália, 12 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Amp Energy ("Amp" ou a "Empresa") anunciou hoje uma extensão de três meses ao Acordo-Quadro Estratégico com a Iron Road Ltd, como principal desenvolvedor para o projeto Cape Hardy Green Hydrogen (Hidrogênio Verde de Cape Hardy). Espera-se que a extensão forneça tempo adicional adequado para a finalização e execução dos documentos da transação associados à próxima fase do projeto.

O projeto Cape Hardy Green Hydrogen consiste em um desenvolvimento em duas fases: A fase I compreende 5 GW de capacidade do eletrolisador, fornecendo mais de 5 milhões de toneladas por ano de amônia verde (ou renovável), com a etapa inicial consistindo em 1 GW de capacidade. A segunda fase do projeto consistirá na duplicação desta capacidade para 10 GW. Nos últimos nove meses, a Amp e a Iron Road também discutiram a expansão de intenção do projeto Cape Hardy Green Hydrogen para incluir um distrito de produção industrial voltado para a cadeia de valor do hidrogênio verde e de minerais. Dependente disso, ocorrerá a realização de acordos comerciais satisfatórios e a estruturação de um consórcio de parceiros de desenvolvimento. A Amp e a Iron Road concluíram o plano mestre do distrito de Cape Hardy, que incorpora o fornecimento do eletrolisador, dessalinização de água, planta de amônia e auxiliares.

Durante o período do Acordo-Quadro Estratégico, o projeto Cape Hardy Green Hydrogen foi estudado e revisado por duas importantes empresas globais de engenharia à medida que entrava na fase de pré-projeto de engenharia front-end (pré-FEED). A Amp continua em discussões avançadas com vários proprietários de terras da Península de Eyre, desenvolvedores terceirizados de energia e especialistas em redes de transmissão para garantir e transmitir o fornecimento de energia renovável para incentivar a redução do custo de amônia para consumo doméstico e para exportação. A discussão em andamento com parceiros de exportação e de consumo doméstico, financiadores e conselhos locais na Península de Eyre confirma o forte interesse e apoio unânime ao projeto. A análise econômica indicativa na fase de pré-viabilidade (engenharia classe 5) apoia um custo nivelado não subsidiado do hidrogênio de aproximadamente US$ 3/kg-H2. Isso equivale a um custo nivelado médio de US$ 600/tonelada de amônia verde. Este custo é consistente com a fase do projeto e está sujeito à continuidade e otimização econômica do projeto, que deve refletir a evolução comercial e o cenário do mercado.

Com o apoio contínuo da Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC ("BDAC"), a Amp está confiante que o projeto Cape Hardy Green Hydrogen possibilitará significativo crescimento econômico local e oportunidades de emprego, incluindo 1.500 vagas de trabalho em construção, engenharia e serviços e mais de 300 empregos em tempo integral.

Para a entrega subsequente do projeto Cape Hardy Green Hydrogen, a Amp recrutou Thyl Kint como diretor de projeto. Thyl traz 40 anos de experiência global, sendo responsável por mais de $AUD 20 bilhões em despesas de capital em projetos de energia em nome de entidades globais que incluem a BHP Petroleum, BP, BW Offshore, Kerr McGee, Santos, Shell, e a IFC (parte do Banco Mundial).

"Estamos vendo um "flight to quality" (voo para a qualidade) de parceiros estratégicos globais, que estão à procura da realização de parcerias para grandes projetos. Acreditamos que o projeto Cape Hardy Green Hydrogen está bem-posicionado estrategicamente como um dos projetos de hidrogênio de referência da Austrália", disse Paul Ezekiel, presidente e fundador da Amp.

O Ministro de Energia e Minas Tom Koutsantonis disse "O forte progresso alcançado pelo projeto Cape Hardy Green Hydrogen reflete o impulso do emergente setor de hidrogênio na Austrália do Sul. Além da criação de milhares de empregos para os australianos do sul, projetos como esta instalação em Cape Hardy contribuem para as metas de zero emissões líquidas de nosso governo e fortalecem a economia do estado. O hidrogênio renovável tem um papel importante a desempenhar à medida que o mundo faz a transição para um futuro mundo descarbonizado e a Austrália do Sul está posicionada de maneira ideal para aproveitar esta oportunidade"

A Amp Energy é uma plataforma global bem estabelecida de desenvolvimento da transição energética, que fornece energias renováveis, armazenamento de bateria e hidrogênio em escala, juntamente com a flexibilidade de rede habilitada para IA por meio de sua plataforma Amp X. Desde sua criação há 14 anos, a Amp desenvolveu e construiu globalmente perto de 3 GW de ativos, e tem outros 4 GW em fase final de desenvolvimento ou em construção. A Amp é apoiada por grandes investimentos de parceiros de capital institucional, incluindo a empresa global de private equity Carlyle Group, que investiu mais de US$ 440 milhões. A empresa possui operações globais na América do Norte, Reino Unido, Austrália, Japão e Espanha.

A Amp X desenvolveu uma plataforma digital disruptiva de borda da rede para permitir todas as formas de geração distribuída e carga para fazer uma contribuição dinâmica ao sistema de energia, seja como indivíduo ou como um grupo agregado de ativos, fornecendo flexibilidade, resiliência e estabilidade do sistema ao menor custo possível.

