Mise à jour sur le carrefour de l'hydrogène de Cape Hardy en Australie méridionale

ADÉLAÏDE, Australie, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Amp Energy (« Amp » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui une prolongation de trois mois de l'accord-cadre stratégique avec Iron Road Ltd, en tant que développeur principal du projet Cape Hardy Green Hydrogen. La prolongation devrait donner suffisamment de temps supplémentaire pour finaliser et signer les documents de transaction associés à la prochaine phase du projet.

Le projet Cape Hardy Green Hydrogen comprend deux étapes de développement : La phase I comprenant une capacité d'électrolyse de 5 GW, devrait fournir plus de 5 millions de tonnes par an d'ammoniac vert, la phase initiale comprenant une capacité de 1 GW. La phase II du projet devrait doubler cette capacité pour atteindre 10 GW. Au cours des neuf derniers mois, Amp et Iron Road ont également discuté de l'élargissement de la portée du projet Cape Hardy Green Hydrogen pour inclure une enceinte de fabrication industrielle axée sur la chaîne de valeur de l'hydrogène vert et des minéraux. Des arrangements commerciaux satisfaisants et la mise en place d'un consortium de partenaires de développement seront des facteurs contingents à cet accord. En collaboration avec Iron Road, Amp a terminé la planification principale préliminaire du secteur de Cape Hardy, qui comprend l'approvisionnement en électrolyseurs, le dessalement de l'eau, l'usine d'ammoniac et les services auxiliaires.

Au cours de la période visée par l'accord-cadre stratégique, le projet Cape Hardy Green Hydrogen a été étudié et examiné par deux grandes sociétés d'ingénierie mondiales alors que le projet entre dans la phase de conception technique de base préalable. Amp poursuit ses discussions avancées avec de nombreux propriétaires fonciers de la péninsule d'Eyre, des développeurs d'énergie tiers et des spécialistes du réseau de transport, afin de sécuriser et de transmettre l'approvisionnement en énergie renouvelable de manière à réduire le coût de l'ammoniac pour le marché intérieur et les exportations. Les discussions en cours avec les partenaires d'exportation et les partenaires intérieurs d'écoulement, les financiers et les conseils locaux de la péninsule d'Eyre confirment le vif intérêt et le soutien unanime pour ce projet. L'analyse économique indicative de la phase de préfaisabilité (ingénierie de classe 5) soutient un coût non subventionné de l'hydrogène d'environ 3 $ US/kg-H2. Cela équivaut à un coût moyen nivelé de 600 $ US/tonne de l'ammoniac vert. Ce calcul des coûts est cohérent avec la phase du projet et est soumis à une conception continue et à une optimisation économique, qui refléteront l'évolution du paysage commercial et du marché.

Avec le soutien continu de la Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC (« BDAC »), l'Amp est confiant que le projet Cape Hardy Green Hydrogen fournira une croissance économique locale significative et des opportunités d'emploi, y compris 1 500 emplois dans la construction, l'ingénierie et les services et plus de 300 emplois à temps plein.

Pour la livraison en aval du projet Cape Hardy Green Hydrogen, Amp a recruté Thyl Kint à titre de directeur de projet. Thyl apporte 40 ans d'expérience mondiale, au cours desquels il a été responsable de plus de 20 milliards de dollars australiens en dépenses d'investissement dans des projets énergétiques pour le compte d'entités mondiales telles que BHP Petroleum, BP, BW Offshore, Kerr McGee, Santos, Shell et la Société financière internationale (IFC, qui fait partie de la Banque mondiale).

« Nous avons constaté un engouement pour la qualité de la part de partenaires stratégiques mondiaux qui cherchent à s'associer à des projets d'envergure. Nous pensons que le projet Cape Hardy Green Hydrogen est stratégiquement bien positionné comme l'un des projets phares de l'Australie dans le domaine de l'hydrogène », a déclaré Paul Ezekiel, président et fondateur d'Amp.

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Tom Koutsantonis, a quant à lui déclaré : « Les progrès importants réalisés par le projet Cape Hardy Green Hydrogen reflètent la dynamique de l'industrie émergente de l'hydrogène en Australie méridionale. En plus de créer des milliers d'emplois pour les Australiens méridionaux, les projets comme celui de Cape Hardy contribuent aux objectifs de carboneutralité de notre gouvernement et renforcent l'économie de l'État. L'hydrogène renouvelable a un rôle important à jouer dans la transition mondiale vers un avenir décarboné et l'Australie méridionale est idéalement positionnée pour tirer parti de cette opportunité. »

À propos d'Amp

Amp Energy est une plate-forme de développement de transition énergétique mondiale bien établie, qui fournit des énergies renouvelables, des solutions de stockage de batteries et de l'hydrogène à grande échelle, ainsi que la flexibilité d'un réseau compatible avec l'IA grâce à sa plate-forme Amp X. Depuis sa création il y a 14 ans, Amp a développé et construit près de 3 GW d'actifs à l'échelle mondiale et dispose de 4 GW supplémentaires en phase avancée de développement ou de construction. Amp est soutenu par d'importants investissements de la part de partenaires institutionnels, dont la société de capital-investissement mondiale Carlyle Group, qui a investi plus de 440 millions de dollars américains. Amp a des activités mondiales en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et en Espagne.

Amp X a développé une plate-forme numérique à la périphérie du réseau disruptive pour permettre à toutes les formes de production distribuée et de charge d'apporter une contribution dynamique au système énergétique, que ce soit en tant qu'unité individuelle ou en tant que groupe agrégé d'actifs, offrant une flexibilité, une résilience et une stabilité du système au coût le plus bas possible.

