Au-delà de la logistique : Le directeur général d'OPLOG Halit Develioglu navigue à travers l'évolutivité et l'esprit d'entreprise axé sur la valeur au Sifted Summit

LEIGHTON BUZZARD, Angleterre, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Après son apparition à l'ECOM de Londres, OPLOG, un fournisseur de services d'exécution omnicanale, a participé au Sifted Summit, le plus grand des événements européens consacrés aux startups qui attire un public diversifié de startups et de scale-ups qui cherchent toutes à innover et à redynamiser leur entreprise. Halit Develioglu, fondateur et directeur général d'OPLOG, a pris la parole lors de la table ronde intitulée « Mise à l'échelle raisonnable : Un équilibre entre le profit et les valeurs », et a révélé les stratégies et les philosophies bien rodées qui ont propulsé OPLOG vers le succès commercial, alors que l'entreprise poursuit son parcours après neuf années de démarrage.

OPLOG Founder and CEO Halit Develioglu at Sifted Summit

Votre mission doit définir votre existence

Il s'agit de la deuxième entreprise fondée par Halit Develioglu qui dispose de 17 ans de savoir-faire dans l'industrie. Il a souligné le rôle essentiel de la définition d'une mission pour les startups. « Votre mission n'est pas seulement un slogan pour votre pitch deck ou votre site web. Elle devrait se situer à un niveau supérieur, demeurer inébranlable dans les opérations quotidiennes, servir un but plus large, et définir votre existence. Chaque problème que vous résolvez devrait vous rapprocher de votre mission. Chaque itération ou offre de produit devrait y contribuer. Elle doit représenter ce pour quoi votre équipe travaille et ce que votre entreprise s'efforce constamment d'accomplir. »

Partageant la scène avec d'autres entrepreneurs à succès, notamment Alexandre Mars et Iana Dimitrova, les intervenants ont souligné le rôle central d'une croissance durable et l'impératif d'aligner l'expansion sur les valeurs fondamentales de l'entreprise. Halit Develioglu a souligné la différence cruciale entre l'adoption de valeurs d'entreprise préexistantes et l'élaboration de valeurs qui reflètent véritablement les croyances du fondateur. « L'adhésion aux valeurs essentielles est fondamentale dans la modélisation de l'organisation de vos effectifs, mais il est primordial que ces valeurs soient uniques et pas simplement reprises d'après d'autres sources — elles doivent refléter ce en quoi vous, en tant que fondateur, croyez fermement. »

Les produits exceptionnels ne naissent pas dans l'isolement

Dans l'écosystème des startups, où près de 90 % des entreprises vacillent au cours de leur première année, les informations permettant de naviguer à travers diverses conditions macroéconomiques tout en se développant sont précieuses. Ainsi, au fur et à mesure que les intervenants se sont penchés sur le sujet, Halit Develioglu a mis en lumière l'ascension d'OPLOG : « Tout au long de nos neuf années d'existence, nous avons écouté les clients, le marché, les concurrents, littéralement tout le monde. Les retours que nous avons recueillis ont été activement appliqués, ils ont guidé nos itérations de produits, permis de déterminer l'emplacement de nos entrepôts et ont façonné notre stratégie globale. Ils ont ouvert la voie au développement de TARQAN, notre robot de traitement propriétaire, et ont joué un rôle central dans l'obtention de 11 millions d'euros de financement, ce qui a fortement propulsé notre expansion mondiale. »

En route pour Berlin : Le parcours d'OPLOG vers Seamless Europe

Alors que Halit Develioglu réfléchissait à l'éthique dynamique, interactive et collaborative du Sifted Summit, il a invité le public à les rejoindre lors de leur prochaine intervention au Seamless Europe. « Je remercie le Sifted Summit pour cette excellente organisation et pour l'occasion extraordinaire qu'elle m'a donnée d'en faire partie. La sagesse collective et les apprentissages que nous avons accumulés auprès d'autres innovateurs du secteur sont vraiment inestimables », a-t-il déclaré. OPLOG s'apprête à dévoiler un nouvel entrepôt technologique en Allemagne d'ici la fin de l'année. « Nous sommes impatients de vous croiser tous au Seamless Europe. »

À propos d'OPLOG

Fondée en 2013 et basée aux Pays-Bas, OPLOG est une importante entreprise technologique d'exécution omnicanale qui dispose d'entrepôts de pointe en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le service d'exécution technologique d'OPLOG, alimenté par son logiciel propriétaire et le robot de traitement des commandes de pointe TARQAN, améliore les opérations de centaines d'entreprises B2C et B2B telles que SONY, Atomy, Tupperware, Rossmann et Herbalife, en fournissant des services d'exécution plus rapides et de haute qualité.

Après avoir levé 11 millions d'euros de financement et avec une équipe de plus de 300 personnes, dont 100 ingénieurs et développeurs, OPLOG continue de repousser les limites en fournissant des services d'exécution technologiques exemplaires à l'échelle mondiale.

